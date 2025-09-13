Brno. Místo, které si oblíbil další polský intelektuál, aniž by kdo tušil proč

Knihu polského autora lze vnímat jako příjemně uvolněnou procházku, při níž jsou komentovány pozoruhodné osobnosti, architektonické klenoty či přírodní jevy. Rozhodně se však nejeví jako promyšlené to, že Michał Tabaczyński začíná s odkazem na výročí začátku druhé světové války, básníkem Jiřím Ortenem. Ten totiž, jak je ve Slavnosti beztíže přiznáno, s Moravou neměl de facto nic společného, tedy až na bratrské přátelství s Ivanem Blatným. O Ortenově Kutné Hoře se tu pak dočteme: „Město leží na východním okraji Středočeského kraje, hned na hranici s Vysočinou. Na Moravu to odtamtud není daleko – když někdo bydlí v kruhu kolem Prahy, blíž Brnu už být nemůže.“
Mnohdy je skutečně těžké se rozhodnout, zda je polský tvůrce pomýlený, či má o schopnostech Čechů – a především Moravanů – přemrštěné představy.
Tím to ale ještě nekončí, dále v souvislosti s tragicky zesnulým básníkem najdeme nešťastnou formulaci: „Ortenovi bratři přijali příjmení Ornest, které jim přineslo víc štěstí: oba přežili válku, dočkali se dokonce i pádu komunismu a ten starší z nich se téměř dožil vstupu České republiky do Evropské unie“.
Ano, žili nepoměrně déle než Jiří, ovšem zatímco ten podlehl zraněním po srážce se sanitkou, jeho bratr Zdeněk zemřel v roce 1990 poté, co ho srazil vlak. V ortenovské kapitole je též zmínka o Panu Theodoru Mundstockovi a jeho autorovi Ladislavu Fuksovi: „Proslaví se svým druhým románem Spalovač mrtvol…“ Jenže to jsme jaksi přeskočili román Variace pro temnou strunu (1966).
Hnijící hmota na zemi
Kapitola o Jiřím Ortenovi je minimálně nevhodně umístěná – přičemž pro polského čtenáře jde jistě o pozoruhodný příběh –, s úlevou však můžeme konstatovat, že poté už máme to nejhorší za sebou. Musíme prostě vzít v potaz, že Michał Tabaczyński (1976) si rád zapřehání, a taky to, že vše sleduje pokud ne rovnou jako Brňan, pak alespoň z pohledu Moravana. Což lze nejlépe vidět při zmínce dalšího básníka. Jana Skácela totiž považuje „za největšího brněnského spisovatele 20. století. Ve chvílích zvláštního citového vytržení mě zaplavuje přesvědčení, s nímž je těžké v takových chvílích diskutovat, že i největšího českého básníka 20. století.“. Člověk nad tímto vyznáním zapochybuje, zda rodák z Bydhoště – mimo jiné překladatel básní Jana Skácela, Bogdana Trojaka či esejů Josefa Kroutvora – vůbec četl Vladimíra Holana…
Slavnost beztíže. Morava
Slavnost beztíže. Morava (2023), jak zní kompletní titul knihy, potvrzuje letitý dojem, že polská kulturní obec se o český prostor zajímá. A sekundárně překlad Jarmily Horákové, který vydalo brněnské nakladatelství Větrné mlýny, potvrzuje, že fakt, že napíšete knihu o cizí zemi, vám většinou zajistí, že vyjde v zahraničí, míněno v dotyčné jazykové oblasti.
Michał Tabaczyński má na svém kontě vedle překladů z češtiny rovněž převody z angličtiny, mezi nimi je Anatomie melancholie Roberta Burtona, a také vlastní esejistické tituly. Nad Slavností beztíže můžeme dumat, zda lze tento počin přiřadit k tomu, co považujeme za záviděníhodné bohatství polské žurnalistiky, totiž k tamní reportážní škole, neboť na konci svazku je charakterizována jakožto „sebaldovská meditace“ s odkazem na texty v českém prostředí dobře známého německého literáta W. G. Sebalda (1944–2001).
Jistě se tu najde jak reportážní prvek, tak intimní tón osamělé pouti. Například v nenápadné kapitolce o brněnských řekách, přičemž jak „řeka“, tak „brněnská“ by zde mělo být podle autora spíš v uvozovkách, neboť nejde o toky nijak bystré a široké a vedle toho jako by se městu snažily ze všech sil vyhnout.
Nezapomenutelný moment nabízí i putování do Demlova Tasova, pro Poláka netradiční pohled na silničky obklopené ovocnými stromy: „Chtěl jsem z jedné jablůňky utrhnout jablko, takže jsem vstoupil do příkopu zarostlého vysokou trávou a začal jsem klopýtat na jablkách ukrytých v trávě, jež mi pukala pod nohama a vydávala hluché praskání a mlaskání, pohyboval jsem se tam jako v tekutém písku tak, že jsem se vzdaloval od toho plodu, který mi připadal nejzralejší a připravený připojit se k té hnijící hmotě na zemi.“
Bolestná nepřítomnost
Jenže vidíme, že svět se kvapem mění. Kdo se před léty jezdíval koupat do moře v Polsku? Takže možná se ještě dočkáme kupříkladu světového věhlasu polských vín. Ostatně tomuto moravskému fenoménu, tedy pěstování a výrobě vína, se Slavnost beztíže vůbec nevěnuje. Naopak to, jak Poláci vnímají Čechy, vysvítá nejjasněji, když se dozvídáme, že film Nuda v Brně běžel v polské distribuci jakožto Sex v Brně. Protože to zní samozřejmě daleko přitažlivěji – a především Češi jsou v očích Poláků ti svobodomyslní, odvázaní. Opakovaný motiv rohlíku v tomto snímku navíc potvrzuje, že nejsme republika banánová, nýbrž rohlíková.
Nad stránkami Slavnosti beztíže musí rovněž vytanout otázka, kdy vlastně může člověk o něčem psát, respektive už psát... A taky jaké je pořadí: chci o tom psát, a tak se o to začnu zajímat, nebo by to mělo být obráceně a bez onoho pragmatického zacílení? Kdy již opravdu nastane čas, abyste mohli říct, že jste třeba dotyčné město poznali a mohli o něm začít psát? Může jít o drzost toho, kdo si neuvědomuje, že je tu spousta lépe obeznámených, případně o okouzlení cizince, jenž se domnívá, že nabídne odlišný pocit, než mají starousedlíci.
Dalším reportážním prvkem knihy Michała Tabaczyńského je to, že autor opakovaně zavádí řeč na rámec pandemie, respektive opatření, která kolem covidu byla nastolena. Je však pozoruhodné, že se jedná už o několikátý počin, kdy je tento dobový aspekt popisován, či dokonce vyzdvihován, jako by se tím chtělo naznačit, že šlo o cosi mimořádného, přelomového, že jsme byli svědky čehosi epochálního. Ovšem ve výsledku se to jeví jako nadbytečná, laciná dramatizace.
Samozřejmě dojde i na přetlačovanou mezi Prahou a Brnem, přičemž nikoho nepřekvapí, na jaké straně polský spisovatel stojí: „Praha ukazuje ten těžko postřehnutelný mechanismus melancholie zachováním staré městské tkáně – zánik je povšechný, protože to všechno ztratilo svoje dávné funkce, ztratilo to život: centrum města, ponechané turistickému ruchu napospas, zmizelo, protože se stalo fasádou, za níž straší to, co odešlo. Praha je zřícenina, kterou odmítají zbořit, která se uměle udržuje při životě, která vede posmrtný život dekorace. Přeháním, ale jenom trochu. V Brně je to jinak: veřejně vystavuje zániky v podobě toho, co nahradilo staré. Starý svět je tu vidět ještě víc ve své bolestné nepřítomnosti. To, že byl nejčastěji nahrazen něčím krásným, prohlubuje melancholii ještě víc.“
Je hezké, že se Michał Tabaczyński zastává slabšího, ovšem na otázku, do kterého z těchto dvou měst by vozil turisty, kdyby chtěl mít prosperující cestovní kancelář, je asi jednoznačná odpověď, přestože: „Dnes je to jinak, dnes ani Praha není kafkovským městem (je Kafkovým městem, ale není kafkovským městem, to jsou ty paradoxy).“
Dělení Československa
V pasážích o Milanu Kunderovi je zas zmíněno, že slavný spisovatel býval hudebním žákem Pavla Haase, bratra Huga Haase. Později se jeho dcera stala první Kunderovou manželkou. To bylo pochopitelně již po válce, kterou Pavel Haas jakožto Žid nepřežil, byl zavražděn v Osvětimi. Kunderův učitel si vzal za ženu tu, jež bývala manželkou strukturalisty Romana Jakobsona, ovšem „rozvedou se v roce 1940, ale je to jen formalita, manžel nechce představovat přítěž pro svou árijskou ženu“.
Takový krok ovšem měl fatální důsledky, takže je těžko pochopitelné, čemu se Michał Tabaczyński podivuje – a ještě z toho vyvozuje cosi specifického: „V Čechách, a dokonce i v Německu měli manželé ze smíšených manželství větší štěstí. Morava a Brno byly v dobách okupace a holokaustu méně příznivým místem.“ Ano, pokud se člověk rozvedl, protože nechtěl znamenat přítěž pro svou ženu, o níž se navíc v tomto případě naštěstí nevědělo, že je rovněž Židovka, pak ho čekal tento osud…
A když už jsme u toho tématu, Slavnost beztíže asi nepotěší též odborníky na Jakuba Demla, neboť opět zmiňuje jeho údajný antisemitismus: „Už v roce 1919 tvrdil, že Československou republiku založili Židé.“ Přičemž zároveň od tohoto státu dostal 20 tisíc korun na výstavbu své tasovské vily – a dalších deset tisíc od Otokara Březiny, kterého sám měl označovat za antisemitu a pramen vlastní nákazy. Vilu navrhl Bohuslav Fuchs, autor slavného brněnského hotelu Avion.
Ani obyvatelé brněnské vily Tugendhat v ní nebydleli v důsledku hitlerovského běsnění dlouho. Naštěstí si útěkem zachránili aspoň život. Vila se potom stala průchoďákem pro ty, kdo zrovna drželi moc – nacisté, Rudá armáda, komunisté. A připomenuty jsou taktéž náhodně pořízené snímky fotografa Jefa Kratochvila, na nichž se na tamní zahradě domlouvají rozvalení Klaus a Mečiar o rozdělení Československa – momentky papalášského nerespektování soukromého majetku.
Kapitola o vile Tugendhat nám však rovněž připomíná, že možná v naší historii máme zajímavé objekty či osudy, ale věhlasnými se stanou jen tehdy, když se svět sám rozhodne, že takové budou. Žádný brněnský spisovatel nenapsal mezinárodně úspěšný román o vile Tugendhat, musel přijít Brit Simon Mawer (1948–2025) – měl na svém kontě již Mendelova trpaslíka (1997) – a vydat Skleněný pokoj (2009). Tím se chce mimo jiné naznačit, že často je podstatnější, kdo to vytvořil a v jakém jazyce, než to, jaké to je.
Oligarcha ze Zlína
Co se týče architektury, v rámci Slavnosti beztíže navštívíme též Baťův Zlín, svět sám pro sebe, město narýsované a očíslované podle amerických vzorů. Jak je Michał Tabaczyński ochranitelský, když jde o Brno, zde je výbojný. Až to jistě baťováky rozzlobí: „Za ta dlouhá léta Baťa vytvořil všežravou bestii.“ „Účastník polského zájezdu“ dále zdůrazňuje propojenost Baťova podnikání a politické angažovanosti, to, že řídil Zlín z radnice jako firmu: „To všechno vytváří obraz člověka, jakému se dnes říká oligarcha.“ K tomu se jednalo o atmosféru z dnešního pohledu feministicky nevlídnou: „Jedno z baťovských hesel znělo: ,Spokojená žena rovná se spokojený muž.’“
Přestože cituje z jeho knihy Milí spolužáci!, Michał Tabaczyński jasně vidí jakožto slavnějšího baťovce Emila Zátopka než Ludvíka Vaculíka: „Kam se hrabe spisovatel, byť tak výborný, na legendu světové lehké atletiky.“ To je fakt, avšak vachrlatě dodává: „Koneckonců osud, tedy dějiny, si z Vaculíka vystřelily – autor několika desítek knih je známý díky textu o dvou tisících slovech…“ Daleko příhodnější by bylo zmínit, že Dva tisíce slov tehdy podepsala i legenda světové lehké atletiky.
Mnohdy je skutečně těžké se rozhodnout, zda je polský tvůrce pomýlený, či má o Češích – a především Moravanech – přemrštěné představy. Masové čtení jeho Slavnosti beztíže by dokonce mohlo vyvolat dlouhé fronty čestných synů a dcer našeho národa, kteří půjdou vrátit maturitní vysvědčení. Protože v kapitole o Gregoru Mendelovi naprosto bezohledně píše: „Každý, kdo složí maturitu, je vybavený solidními znalostmi z genetiky a měl by podle osnov dokázat popsat mechanismus replikace DNA.“ Copak v Polsku nevědí, že v Česku v tomto směru panuje mlha hustá tak, že by se dala krájet? Že je tu již léta Bohdalka přední odbornicí na Marii Skłodowskou Curie?