Zachránil deset tisíc Židů, a ještě ho za to po válce popotahovali. Odvahu Nizozemci dalo osm let v Praze

Lidovky.cz: Jak je osud vašeho hrdiny spjatý s Prahou?

Jan Zwartendijk žil v Praze mezi lety 1931 a 1939. Pocházel z Rotterdamu, kde měla jeho rodina tabákovou společnost, kterou museli nakonec zavřít. Jan se stal obchodním zástupcem, a tak se dostal do Prahy, kde potkal i svou ženu. Byla to Němka z Nového Jičína, ale mluvila i česky, nehlásila se k žádné národnosti a vlastně se považovala spíš za Středoevropanku. A právě to, že Jan Zwartendijk mohl žít ve středu Evropy, mu dalo možnost pochopit, co se ve společnosti vlastně děje a jak je to nebezpečné.

Předpověděl holocaust! Nemáme přesné číslo, ale odhaduje se, že zachránil na deset tisíc lidí. A udělal to proto, že viděl, co se dělo v Praze.

Lidovky.cz: Podíval jste se v Praze na místa, na která Zwartendijk vzpomínal?

Ano, zamířil jsem do židovské čtvrti, již jsem znal z popisu jeho dcery Edith, která se tu narodila. A zašel jsem i do Café Louvre, kam zase chodíval se svým blízkým přítelem Louisem Aletrinem.

Lidovky.cz: Skrze něj se Zwartendijk dostal mezi Židy, ačkoli Aletrino se ke své víře nijak aktivně nehlásil…