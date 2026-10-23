Rukopis jeho ztraceného románu Mesiáš se měl údajně na konci války dostat v rámci majetku zabaveného gestapem do rukou KGB, a tak je možná dodnes někde v moskevských archivech. A nástěnné malby Bruna Schulze, objevené v novém tisíciletí v jeho rodném Drohobyči, byly s bravurní pohotovostí sňaty izraelským „výsadkem“ a odvezeny do památníku holokaustu Jad Vašem. Proto se okolo haličského Zapadákova, který dlouhá desetiletí nikoho nezajímal, rozhořel spor mezi třemi státy, jejichž kulturní pracovníci a politici si najednou činili nároky.
Důstojník SS na ulici Bruna zastřelil a potom prý šel za jiným esesákem, Landauem, a řekl mu: „Tak jsem ti zabil Žida.“ A Landau na to: „Tak já teď zabiju tvého!“
Zaprvé to byla Ukrajina, jelikož Drohobyč je dnes součástí tohoto státu. Bruno Schulz se však v roce 1892 narodil do Drohobyče, který byl součástí Rakouska-Uherska. O padesát let později byl v drohobyčském ghettu zabit jakožto Žid německým nacistou. Ale jak čteme v knize Benjamina Balinta, činili se i jiní: „Na vlastní oči jsem viděla ukrajinského mladíka, jak vyrval matce Lee Eidelmanové sedmiměsíčního kojence z náručí, roztrhl ho vedví a odhodil každou část na jinou stranu.“
Bruna Schulze dnes připomíná v Drohobyči pouze pamětní deska, respektive její kopie, neboť originál byl ukraden.
K tomu ještě jeden pozoruhodný detail, jichž je kniha Bruno Schulz – umělec, vražda a únos dějin (2023) Benjamina Balinta plná: jedná se většinou o bizarní propojení, což jen potvrzuje středoevropský ráz. Rekonstrukci drohobyčské synagogy v novém tisíciletí financoval milionem dolarů oligarcha, který je synem muže, jenž býval v Drohobyči žákem Bruna Schulze. Synagoze byla krátce po rekonstrukci vymlácena okna. A onomu oligarchovi byly později obstaveny americké účty, jelikož podpořil Putinův útok na Ukrajinu.
Nesourodá polská trojice
A teď k Polsku. Benjamin Balint (1976) neopomíjí skutečnost, že Bruno Schulz si ve svých výtvarných pracích dovolil více než v psaní, co se týče svého sklonu k masochismu (žena často dominuje, muž je poníženě skloněn kdesi v koutku) a fetišismu (především se jednalo o zájem o ženské nohy). Patrně v tom hrál rozhodující roli fakt, že v tomto případě si to nežádalo vyslovení: žádná lascivní slova. Výtvarná díla mají oproti literatuře též tu výhodu, že jsou univerzálně přístupnější – ostatně potvrzuje to skutečnost, že jak Rudé armádě, tak následně esesákům Bruno Schulz mohl posloužit jakožto výtvarník (pochopitelně s potlačením osobitého stylu), zato jakožto spisovatel byl naprosto vymazán.
Bruno Schulz
Bruno Schulz byl totiž spisovatelem polským. Možná sice jen shodou dobových okolností, nicméně rozhodně nebyl pouze do počtu. Vydal přitom pouhé dvě knihy: Skořicové krámy (1933) a Sanatorium Na věčnosti (1937). Společně se Stanisławem Ignacym Witkiewiczem a Witoldem Gombrowiczem se stali velkou modernistickou trojicí, kterou zrodilo meziválečné Polsko. Patřili k sobě, dobře se znali, také se podporovali navzájem. Byli osobití, ale každý docela jinak, a dokonce ani nepatřili do jedné generace: Witkiewicz mohl být Gombrowiczovým otcem.
Witkiewicz byl démonický velikán holdující rozličným omamným látkám. Bruno Schulz byl poníženě se chovající učitýlek z provincie. A Gombrowicz byl floutek ze šlechtické rodiny, který se neustále zabýval sám sebou – stačí se podívat do jeho poválečného deníku na tamní frekvenci výskytu autorova jména – a jenž druhým věnoval nanejvýš pobavený úsměšek.
A protože je stále řeč o střední Evropě, nejlépe je bohužel charakterizuje to, co s nimi provedla válka. Witkiewicz se svou milenkou po německém napadení utekl na východ země, ale když se dozvěděl, že se z druhé strany blíží Rusové, rozhodl se pro sebevraždu. Naopak Gombrowicz měl pochopitelně štěstí a válkou se ani neumazal. Odplul právě včas z Gdyně na palubě parníku Chrobry a následně na dlouhá léta zakotvil v argentinském exilu.
Tak já teď zabiju tvého!
Bruno Schulz byl zavražděn 19. listopadu 1942. Shodou okolností to byl den, kdy měl konečně uprchnout. Měl prý i falešné doklady. Jenže mu bylo dáno, aby zemřel tam, kde se narodil. Jako by se smířil s tím, že před svým osudem neuteče: ještě v roce 1938 byl na výpravě v Paříži, ale vrátil se. Stejně tak se předtím marně snažil odejít do Lvova či Varšavy. Jako kdyby mu v tom vždy něco bránilo.
O osudu ztraceného rukopisu Mesiáše existuje spousta verzí. Totéž platí ohledně zavraždění Bruna Schulze. Každopádně měl v ghettu díky výtvarnému nadání zvláštní zacházení, neboť esesákovi jménem Landau vymaloval vilu, včetně dětského pokoje – to jsou ony po dlouhých desetiletích nalezené a narychlo odvezené nástěnné malby. Landau byl typický esesák v tom smyslu, že na jednu stranu chránil Schulze kvůli umění, na druhou stranu s manželkou z balkonu z nudy střílel na Židy pracující na jejich zahradě.
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Texty inspirované Brunem Schulzem zabírají daleko víc místa než jeho dvě knihy. Ohledně konce nebohého drohobyčského umělce tak můžeme ocitovat z románu Viz LÁSKA (1986) izraelského prozaika Davida Grossmana, i když je zde chybné datum: „Felix Landau měl nepřítele – jiného důstojníka SS jménem Karl Günther. Osmnáctého listopadu roku tisíc devět set čtyřicet dva zastřelil na rohu ulic Czackého a Mickiewiczovy Karl Günther Bruna a potom prý šel za Landauem a řekl mu: ,Tak jsem ti zabil Žida.’ A Landau na to: ,Tak já teď zabiju tvého!’“
V Polsku před válkou žily tři miliony Židů, v Drohobyči třináct tisíc. Benjamin Balint ve své anglicky psané knize přináší nemilosrdná fakta a ostré výpady. Třeba kolující vtip odkazující na kvapnou drohobyčskou akci: „Otázka: Proč se zástupci Jad Vašem neobjevili na připomínkovém obřadu v Jedwabném? Odpověď: Protože tam nebylo možné získat žádné nástěnné malby.“ V Jedwabném v červenci 1941 Poláci upálili a umlátili k smrti šestnáct set Židů.
Stejně tak je zde citováno z krátkého filmu o fiktivním polském aktivistovi, jenž vede Židovské obrozenecké hnutí a ironicky vykřikuje: „Chceme, aby se tři miliony Židů vrátily do Polska, aby s námi znovu žily. Potřebujeme vás! Prosíme, vraťte se! Vraťte se, nikoli jako stíny minulosti, nýbrž jako naděje pro budoucnost (…) Bez vás nemůžeme ani vzpomínat. Bez vás zůstaneme uzamčeni v minulosti.“
Polské pogromy přišly ještě po konci války a zbytek židovských obyvatel, kteří neodešli z Polska, byl diskriminován i komunistickým režimem. V knize Bruno Schulz – umělec, vražda a únos dějin se to dozvíme v souvislosti s umělcovou snoubenkou Jósefinou Szelińskou, která válku přežila, v roce 1952 v Gdaňsku stála u založení knihovny, v roce 1968 z ní pro svůj židovský původ ovšem byla propuštěna.
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A z izraelské strany sporu musíme dodat alespoň další komické detaily, nesoucí taktéž neodolatelnou pečeť středoevropské absurdity. Jedna z vedoucích pracovnic Jad Vašem například dědici po Brunu Schulzovi snaživě reportovala: „Bruno včera dostal ,státní uznání’ od ministryně Clintonové v Jad Vašem. Je to triumf!“ Lapidárnější a zábavnější ukázku typického chování kulturního úředníka asi nalézt nelze. Umění vůbec nerozumí ani ho nezajímá, ale před každým, kdo má vyšší funkci, hned nábožně klečí a má ho za arbitra, co se týče umělecké hodnoty.
Vize oplodnila jeho svět
Ve svých poválečných nebeletristických textech se Witold Gombrowicz (1904–1969) ke zlatému věku polské literatury často vracel. Mesaliance s Brunem Schulzem mu totiž vyhovovala. Drohobyčský učitel díla mladšího kolegy pečlivě četl a vždy k nim byl laskavý, veřejně je vyzdvihoval, i když možná ne pokaždé to bylo upřímné, jak naznačuje sám Gombrowicz. Přičemž dodává, že on naopak Schulzovy prózy nijak detailně načtené neměl. Bruno Schulz podle všeho nebyl taková povaha, že by ho cosi podobného ranilo. Byl na to zvyklý. Respektive nebyl zvyklý na obdiv. Zato Gombrowicz si nechtěl zvykat na pocit, že ho kdosi neobdivuje. A taky nebyl zvyklý zabývat se někým jiným než sebou.
V posmrtně vydaných Vzpomínkách na Polsko (1977), při jejichž psaní měl Witold Gombrowicz jistotu, že je Bruno Schulz nebude číst, píše: „Takovým lidem se daří dokázat velké věci, pokud jsou originální. Avšak Bruno kráčel ve stopách Kafkových, s nímž ho spojovala semitská krev, a třebaže v mnoha směrech byl objevný, nelze nevidět, že Kafkova vize oplodnila i jeho svět. A to je ten důvod, proč jeho dílům, jež jsou dnes překládána do mnoha cizích jazyků, nevěštím světový úspěch, ač spoustu skvělých Francouzů a Angličanů naplňují nadšením.“ Že by žárlivost hošíčka, jenž se v exilu cítil odstrčený?
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Faktem je, že Bruno Schulz je podepsán pod polským překladem Kafkova Procesu. Ovšem tuto práci ve skutečnosti odvedla jeho snoubenka Jósefina Szelińska. To proto, že Bruno Schulz byl tehdy již „autorem Skořicových krámů“. A dále je pravda, že když člověk hledá podobnosti, najde je. Bruno Schulz kupříkladu později předvedl typické kafkovské vyvlékání se ze ženitby. Snad ze strachu, že by přišel o svůj prostor, který potřeboval k tvorbě. Snad z obavy, že by rodinu nedokázal zajistit.
O třináct let mladší Jósefina zareagovala v roce 1937 spolykáním prášků, včas si ale ještě zavolala pomoc. Následně s Brunem zcela přerušila komunikaci. Celý život mu nicméně zůstala věrná, jiného muže již neměla. Podruhé spolykala prášky v roce 1991 a tentokrát už si nikoho na pomoc nezavolala.
Namačkané dějové osnovy
To, že nakladatelství Pulchra nyní přineslo knihu Benjamina Balinta v překladu Daniela Korteho, je pokračováním v nenápadném, avšak setrvalém tuzemském zájmu o drohobyčského génia. Před pěti lety byla česky publikována Kniha dopisů Bruna Schulze, přede dvěma roky se objevil nový překlad Skořicových krámů od básníka Petra Motýla. Pomalu, tiše, ale pořád se tedy něco děje. Ať si křičí kulturní delegace, přetahující se o nástěnné malby, my si můžeme v klidu číst, a tak se nastálo odstěhovat do Drohobyče, i když jsme tam nikdy nebyli – jak říkal Bohumil Hrabal po přečtení Skořicových krámů.
Protože lidi se mění a umělci bývají na konci jen prázdnými obaly: to nejlepší ze sebe vpravili do svých děl. Navíc když třeba pomine doba, kdy jim bylo přáno. Bruno Schulz v roce 1940 v jednom dopise píše: „Tak moc jsem zanonymněl, odcizil se sám sobě, že když mě přijde vyhledat starý známý, mám pocit, že se spletl, že se ztratil v čase, že už to dávno nejsem já.“
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A ani Drohobyč už není, co býval. Ostatně takový, jak o něm psal Bruno Schulz, nebyl nikdy. Podle mnohých nikdy neexistovalo ani nic jako střední Evropa, je to údajně pouhý konstrukt. Dobrá, můžeme ji po schulzovsku klidně nazývat „republikou snů“: „Duch přírody byl v podstatě velkým vypravěčem. Z jejího nitra s vervou vytékal nezadržitelný proud fabulí, románů a epopejí. Celá atmosféra byla přeplněna na sebe namačkanými dějovými osnovami. Stačilo jen nastražit osidla pod nebem plným fantomů, naostřit kůl hrající ve větru a už se kolem jeho vrcholku třepotaly ulovené útržky románů.“