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Evropa je obětí cizích válek. U Suezu se bojovalo za Budapešť, v Hormuzu teď o Kyjev

Jan Adamec
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Maďarské lidové povstání - pokus o svržení komunistického režimu v zemi - začalo 23. října 1956 masovou demonstrací studentů a dělníků, kterou podpořili i maďarští vojáci. V závěru demonstrace byla stržena Stalinova socha v Budapešti . | foto: ČTK/AP/Arpad Hazafi

Přesně před 70 lety, 23. října 1956, začala v Budapešti studentská demonstrace, která po prvních střetech s ozbrojenými složkami komunistického režimu přerostla v celonárodní ozbrojené povstání. Jakou roli v něm hrál Suezský průplav? A proč svou roli v Maďarsku hraje dodnes?

K odporu se postupně přidala celá země a 28. října reformní komunista premiér Imre Nagy označil původně údajný kontrarevoluční puč za národní hnutí. Rozpustil obávanou tajnou policii ÁVH a dojednal dočasné stažení sovětských vojsk z hlavního města. Zdálo se, že Maďaři jako první v sovětském bloku komunisty svrhnou.

V tom ale o tisíce kilometrů dále vypukla jiná geopolitická krize, jež měla situaci v Budapešti ovlivnit. A ne zrovna v pozitivním směru.

Orbán se dlouhodobě snažil rok 1956 od protisovětského povstání posunout k obraně národní suverenity a sovětský imperialismus nahradil bojem proti Bruselu.

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