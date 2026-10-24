Evropa je obětí cizích válek. U Suezu se bojovalo za Budapešť, v Hormuzu teď o Kyjev

K odporu se postupně přidala celá země a 28. října reformní komunista premiér Imre Nagy označil původně údajný kontrarevoluční puč za národní hnutí. Rozpustil obávanou tajnou policii ÁVH a dojednal dočasné stažení sovětských vojsk z hlavního města. Zdálo se, že Maďaři jako první v sovětském bloku komunisty svrhnou.
V tom ale o tisíce kilometrů dále vypukla jiná geopolitická krize, jež měla situaci v Budapešti ovlivnit. A ne zrovna v pozitivním směru.
Orbán se dlouhodobě snažil rok 1956 od protisovětského povstání posunout k obraně národní suverenity a sovětský imperialismus nahradil bojem proti Bruselu.