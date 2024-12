Os(t)udné memorandum. Uplynulo 30 let od chvíle, kdy se Ukrajina vzdala jaderných zbraní

Doporučujeme

Od podepsání Budapešťského memoranda z prosince 1994 uplynulo přesně 30 let. Rusko, Spojené státy a Velká Británie v něm poskytly Bělorusku, Kazachstánu a Ukrajině bezpečnostní ujištění jejich svrchovanosti a územní celistvosti výměnou za to, že se vzdají svých, po rozpadnuvším se Sovětském svazu zděděných jaderných arzenálů. Udělali tehdy – z pohledu současné, již deset let trvající ruské agrese – především Ukrajinci osudovou chybu? A měli vůbec na výběr?