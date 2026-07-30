Odešel z plantáží a změnil dějiny blues. Legendární Buddy Guy slaví devadesát

Úctyhodný věkový milník je ideálním okamžikem k ohlédnutí se za kariérou muže, který je posledním aktivním pamětníkem zlaté éry chicagského blues z přelomu padesátých a šedesátých let a zároveň mostem, jenž propojil syrové elektrické blues s moderní rockovou hudbou. Bez jeho divoké hry, průkopnického ohýbání strun, jevištní akrobacie a experimentování se zpětnou vazbou by zvuk moderní elektrické kytary možná nikdy nenašel svou současnou podobu.
Guy se snažil překonat trému tím, že hrál otočený zády k publiku. Až když si dal směs coca-coly, ústního antiseptika a levného portského a opil se natolik, že se otočil tváří k lidem, poprvé v sobě uvolnil showmanskou živelnost.