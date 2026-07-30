Odešel z plantáží a změnil dějiny blues. Legendární Buddy Guy slaví devadesát

Ondřej Bezr
Doporučujeme   16:30
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Bluesový král Buddy Guy svým koncertem završil program chicagského festivalu | foto: Profimedia.cz

Legendární Buddy Guy dnes slaví devadesáté narozeniny. A slaví je v plné aktivitě: od dnešního dne do konce října má naplánovaných 32 koncertů! Jeho životní příběh přitom jako kdyby vypadl z hollywoodského filmu o hladovějícím klukovi z plantáží, který k bluesovému štěstí přišel.

Úctyhodný věkový milník je ideálním okamžikem k ohlédnutí se za kariérou muže, který je posledním aktivním pamětníkem zlaté éry chicagského blues z přelomu padesátých a šedesátých let a zároveň mostem, jenž propojil syrové elektrické blues s moderní rockovou hudbou. Bez jeho divoké hry, průkopnického ohýbání strun, jevištní akrobacie a experimentování se zpětnou vazbou by zvuk moderní elektrické kytary možná nikdy nenašel svou současnou podobu.

Guy se snažil překonat trému tím, že hrál otočený zády k publiku. Až když si dal směs coca-coly, ústního antiseptika a levného portského a opil se natolik, že se otočil tváří k lidem, poprvé v sobě uvolnil showmanskou živelnost.

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