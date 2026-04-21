Ještě doma nemáte kompletní nahrávku symfonií Gustava Mahlera? Je nejvyšší čas to napravit

Mahler: Symfonie 1–9, Česká filharmonie, Semjon Byčkov; Pentatone 2026.
Možná vám to připadne divné, protože přece existují dirigenti, kteří během kariéry stačili nahrát mahlerovský cyklus dvakrát. Ale Leonard Bernstein komplet sice nahrál poprvé celý s Newyorskou filharmonií, avšak podruhé, v osmdesátých letech, to bylo s několika orchestry. Claudio Abbado natočil svůj první cyklus jako šéf chicagského orchestru a podruhé jako šéfdirigent Berlínské filharmonie, ale nevystačil si s Berlíňany.
Komplet devíti Mahlerových symfonií je náročný produkčně i interpretačně. Organizačně je nejnáročnější Mahlerova osmá symfonie, která má přízvisko Symfonie tisíců. Potřebujete rozšířený orchestr, dva smíšené sbory, dětský sbor, další hudebníky za scénou. Když chce filharmonie tuhle skladbu nahrát, musí tak v Rudolfinu činit bez publika, to už se tam nevejde. Filharmonici skladbu hráli v rámci zakončení loňského ročníku Pražského jara v Obecním domě.
Šéfdirigent Semjon Byčkov se Mahlerem uvedl na svém prvním „šéfovském“ koncertě v roce 2018, Mahlerovou druhou. Od roku 2018 pak systematicky, nikoli však chronologicky jednotlivé symfonie prováděl, na zájezdech i v Česku, aby je teprve poté, co si v orchestru „sedly“, natočil. Všechny nahrávky, s výjimkou osmé symfonie, vznikly na abonentních koncertech v Rudolfinu, takže si abonenti mohou opatřit vlastně svého Mahlera, byli v sále u toho. Cyklus vznikal v letech 2018 až 2025, nejprve vyšlo pět prvních symfonií, které získaly velice vřelé přijetí kritiků. Ti, kdo si symfonie opatřovali jednotlivě, nemusejí dnes zoufat, vydavatelství Pentatone nabízí čtyři poslední symfonie i jednotlivě ke stažení a mimochodem – můžete je mít i v nejvyšší technické kvalitě hi-res.
Cena tohoto kompletu však není ani v produkční náročnosti, ani v technické kvalitě, ale v tom, jak orchestr díla uchopil umělecky. Je to výsledek promyšlené koncepce i vřelého citu. V březnovém rozhovoru pro časopis Gramophone Byčkov vzpomíná na první setkání s Mahlerem, bylo mu asi dvanáct a byl frekventantem Glinkovy školy, když o přestávce zaběhl na zkoušku Leningradské filharmonie (v budově byl zkušební sál): „Toho konkrétního dne jsem dorazil do sálu, bylo tam absolutní ticho a najednou jsem uslyšel zvuky, které se zdály být téměř nadpozemské. Netušil jsem, co poslouchám, ale byl jsem tak uchvácen, že jsem zapomněl jít zpátky do třídy... Řekl bych, že se ten den zrodil sen.“