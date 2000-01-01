Fenomén úniků do přírody zvaný chalupaření nebyl jen výsadou 20. století a především minulého režimu, tato česká specialita se udržuje dodnes. Někdy lze hovořit o tom, že architekti budují opravdové skvosty. V galerii se můžete podívat na chalupu v Borových Ladech.
Autor: Tomáš Slavík
Chalupa na hranici národního parku vznikla jako šumavské hospodářské stavení se zděnou obytnou částí a navazující dřevěnou stodolou a chlévem už v devatenáctém století. Stojí dodnes: za obcí, u cesty, která vede do lesa.
Od doby svého vzniku stavení prošlo řadou proměn, architekti ze Studia Plyš ho tak nenašli v příliš dobrém stavu, ale v takovém, který je typický pro mnohá bývalá hospodářská stavení v naší zemi.
„Původní funkci dům už dávno ztratil a přežil díky rekreačnímu užívání,“ líčí architekti Lenka a Petr Vávrovi.
Nevhodné zásahy podle nich ne vždy respektovaly konstrukční logiku ani přítomnost vlhkosti, krov byl v osmdesátých nebo devadesátých letech přetížený betonovými taškami a také nouzově podepřený v hospodářské části domu, základy kvůli tomu praskaly a nevhodné byly také instalace.
Problém představoval rovněž sokl, který měl cementovou omítku, a tím pádem přirozeně nepropouštěl vlhkost.
Architekti proto museli provést řadu větších zákroků. Krov bylo nutné sanovat, přičemž nyní ho nesou tři velké železobetonové sloupy. Část chalupy musela dostat zcela nové základy, i díky tomu se původní krov podařilo zachránit.
Těžkou betonovou krytinu architekti vyměnili za falcované šablony, některé prvky zesílili ocelovými přeložkami. Díky tomu vznikl nový prostor obytné části a podařilo se také zateplit střešní plášť.
Zároveň došlo k vložení vestavby do podkroví stavení. „Je to přirozený způsob, jak dát domu dnešní, obytný obsah, aniž by se měnila jeho silueta nebo se k němu přidávaly nové objemy, které by narušovaly krajinný ráz,“ vysvětlují Vávrovi.
Podkroví podle nich už zhruba od poloviny dvacátého století nesloužilo hospodářským účelům.
„Využití podkroví pro bydlení je logickým pokračováním života domu. Vestavba je skutečně jen vložená a kotvená, je plně funkční a umožňuje jasně číst rozdíl mezi původní a novou vrstvou,“ dodává Vávrová.
Zajímavé je, že vestavba je čistě ze dřeva, do původní chalupy je de facto vložená dřevostavba obložená vláknocementovými deskami z přírodních a recyklovaných materiálů.
I přes větší zásahy architekti k rekonstrukci přistoupili s pokorou ke stavení jako celku, silueta i hmota domu tak zůstaly ve stejné podobě a dílčí změny jsou novou vrstvou, která nijak nezasahuje do charakteru domu.
„Prvky, které jsme do domu přidali jako současné, nahrazují nebo doplňují to, co bylo ve špatném stavu či nebylo v původním hospodářském využití chalupy vůbec součástí,“ uvádí Vávra.
Zásahy kromě toho pomohly uspořádat vnitřek podle dnešních zvyklostí. Místo hospodářské části, jež se bortila, je tu nové srdce domu, tedy obývací pokoj, který se otevírá směrem ven, do zahrady. Propojený je s kuchyní v původní části domu.
V přišroubované vestavbě se nachází hygienické zázemí, které dříve domu chybělo, navíc je od původních konstrukcí odizolováno, aby se sem opět nedostala vlhkost nebo aby nedošlo k narušení difuzně otevřeného charakteru historických konstrukcí.
Stodola je zase nově místem pro posezení na půli cesty mezi interiérem a exteriérem, zůstává nevytápěnou součástí domu s posezením pod střechou, jež dokáže zažehnat jarní zimu i letní déšť.
Na dvou podlažích s centrálně umístěným schodištěm se pak nachází hlavní obytný prostor s kuchyní, ložnicí, pracovnou a koupelnou.
V podkroví je další ložnice, koupelna, malá kuchyňka a kromě toho rovněž společný herní prostor. Patro může sloužit pro ubytování vlastních hostů, dům ale zrovna tak může fungovat i jako dvougenerační.
Interiér tvoří zčásti starý dubový nábytek, který tu zůstal, architekti ho ale doplnili o zcela nové kusy. Ty jsou navrženy samotnými architekty ze Studia Plyš. Z březové překližky je vyrobil truhlář.
Původní zůstaly vevnitř zčásti dřevěné podlahy nebo kachlová kamna, byť o vytápění se dnes stará hlavně čerpadlo na bázi vzduch–voda. Zůstala také dvě kulatá okna, která jsou ve zděné fasádě původní.
Okna se dají nadále využívat pro větrání, zároveň otvírají netradiční výhledy ven i dovnitř do chalupy.
Stavení v Borových Ladech tak ukazuje, že současnému komfortu mohou sloužit i stavby, u kterých by se to na první pohled nepoznalo, zvenčí totiž zůstávají pro kolemjdoucí stejné jako před lety.
Kusová série nábytku je složená z lavice, stolu a postele pro přízemí chalupy. Kolekce dostala název Bedřich, a to po truhlářově jezevčíkovi, kterého jednotlivé kusy po dokončení až nápadně připomínaly.
Architektům tak ani nepřekážel dohled správy Národního parku Šumava. Limity podle Vávrových pomáhají udržet stavby v potřebném měřítku a brání tomu, aby domy v hodnotných lokalitách, jako je i tahle, ztrácely vazbu na své okolí.
