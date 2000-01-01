Fenomén úniků do přírody zvaný chalupaření nebyl jen výsadou 20. století a především minulého režimu, tato česká specialita se udržuje dodnes. Někdy lze hovořit o tom, že architekti budují opravdové skvosty. V galerii se můžete podívat na víkendový dům v Malé Skále.
Autor: Petr Polák
Podobu víkendového domu v Hrubé Skále na Turnovsku předurčily dvě věci. První je složitý pozemek, druhou hrad Trosky.
Autor: Petr Polák
Ateliér New How architects má dnes v portfoliu několik rekreačních projektů, ale v době, kdy začínali s chatou v Českém ráji, za sebou měli jen jeden; pro projekt je tehdy oslovili známí.
Autor: Petr Polák
Jde o parcelu, která byla léta považována za nezastavitelnou.
Autor: Petr Polák
„Na pozemku tak nic nestálo. Začaly se tam stavět asi dva domy, vždy ale došlo k sesuvu svahu kvůli nevhodnému podloží, které tvoří jíl, a domy se tak nikdy nepostavily,“ vysvětluje architekt David Zámečník.
Autor: Petr Polák
Chata je založená na osmnácti pilotech o průměru 800 milimetrů a podle studia New How představuje technický unikát svého druhu.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
Úzký pozemek nakonec dovedl architekty k tomu, aby půdorys domu navrhli vcelku netradičně do tvaru písmene V, respektive přesnější přirovnání je podle nich půdorys ve tvaru otevřeného vějíře.
Autor: Petr Polák
Dům je kolem dokola obklopen historickými i moderními rodinnými domy, podle ateliéru každý z nich přispívá k eklektickému kouzlu této oblasti. Design čerpá inspiraci z tradiční architektury, důležitá je ale integrace domu do jeho přírodního a kulturního kontextu.
Autor: Petr Polák
Jak architekti, tak investoři navíc na pozemku viděli dřevostavbu, je tvořená CLT deskami a dřevěným krovem, odkazem na architektonické dědictví regionu je pak sedlová střecha.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
V některých částech má stavba dvě výškové úrovně, v zásadě je ale jednopodlažní. „Stavební program nebyl nijak velký. Zahrnuje pohodlnější život na jedné úrovni,“ míní architekt.
Autor: Petr Polák
Obytné prostory včetně hlavní společenské místnosti mají vložené patro a rozšířený je vnitřní prostor i směrem ven, sedlová střecha totiž nad domem vytváří jakousi stříšku a pod ní krytou terasu.
Autor: Petr Polák
„Vlastně je tento projekt svědectvím o harmonickém spojení tradice a inovace. Respektuje historický kontext a přírodní krásu Českého ráje, zatímco poskytuje moderní komfort a sofistikovaný design,“ dodává Zámečník.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
Dům nejen krásně zapadl na parcelu, ale podařilo se také maximalizovat panoramatické výhledy do Českého ráje, respektive na krajinu, které vévodí zřícenina.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák
Víkendový dům v Hrubé Skále.
Autor: Petr Polák