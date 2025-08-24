Kde se nachází nejvíc čajoven nejen na Západě? Kulturní dějiny čaje ukazují, v čem jsme předčili i Čínu

Premium

Fotogalerie 28

Sběračky čaje na jedné ze srílanských plantáží. | foto: Reuters

Autor:
Doporučujeme   18:00
Po vodě je čaj druhý nejčastější nápoj světa. Lidé se prý dělí na ty, kteří mají raději kávu, anebo právě čaj. Je to také nápoj, který „rozveselí, ale neomámí“, jak říká básník William Cowper v 18. století. Ale kde se vlastně vzal? A co se za pitím čaje skrývá? Pojďme si proto nyní projít kulturními dějinami čaje.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Čínský císař a léčitel Šen Nung jednoho dne seděl pod stromem a vařil si vodu, protože byl zastáncem toho názoru, že převařená voda má spoustu zdraví prospěšných účinků. Jenže pak lehce zafoukal vítr a do nádoby mu spadlo několik lístků z čajovníku. Když se napil, byl ohromen delikátní chutí, cítil se velmi osvěžený a povzbuzený...

Tak alespoň zní legenda o původu čaje, k jehož objevu mělo dojít roku 2437 (nebo 2737) před Kristem. Ať už jí věříme, nebo ne, čaj se z Číny začal šířit do dalších zemí. Zvlášť v Japonsku se vlivem zenbuddhismu vyvinul propracovaný rituál, který přípravu a podávání čaje povýšil na meditativní, estetický a duchovní rituál, zdůrazňující harmonii, úctu, čistotu a klid.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Doporučujeme

Kde se nachází nejvíc čajoven nejen na Západě? Kulturní dějiny čaje ukazují, v čem jsme předčili i Čínu

Premium

Rusko uzná územní celistvost Ukrajiny, loutkový režim nenastolí, ujišťuje Vance

Schodiště

Romská kniha, nebo univerzální generační výpověď? Téma pro polomáčené hrdiny

Trump nasadí Národní gardu v 19 státech, budí obavy z autoritářského převzetí moci

Ukrajina si připomíná Den nezávislosti, Rusko mezitím zaútočilo desítkami strojů

Úhel pohledu

Ostudu před brněnským nádražím město, stát ani policie zřejmě nehodlají řešit

Máma odcházela v slzách. I kolem Sapy chodí vietnamští bezdomovci, říká filmař

Obrazem

OBRAZEM: Mistrovství republiky v atletice přineslo řadu zajímavých momentů

SPD založila záložní stranu. Kvůli „chirurgům z dovozu“ se bojí kriminalizace

Program ANO se blíží SPD, řekl Kupka. Nejít do vlády s ANO má své důvody, říká STAN

Úhel pohledu

Geniální stratégové TOP 09, KDU-ČSL a ODS zase udělali reklamu opozici SPOLU

Volby by vyhrálo hnutí ANO. SPD je třetí těsně před STAN. Prošli by i Piráti a Stačilo!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.