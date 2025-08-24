Kde se nachází nejvíc čajoven nejen na Západě? Kulturní dějiny čaje ukazují, v čem jsme předčili i Čínu

Čínský císař a léčitel Šen Nung jednoho dne seděl pod stromem a vařil si vodu, protože byl zastáncem toho názoru, že převařená voda má spoustu zdraví prospěšných účinků. Jenže pak lehce zafoukal vítr a do nádoby mu spadlo několik lístků z čajovníku. Když se napil, byl ohromen delikátní chutí, cítil se velmi osvěžený a povzbuzený...
Tak alespoň zní legenda o původu čaje, k jehož objevu mělo dojít roku 2437 (nebo 2737) před Kristem. Ať už jí věříme, nebo ne, čaj se z Číny začal šířit do dalších zemí. Zvlášť v Japonsku se vlivem zenbuddhismu vyvinul propracovaný rituál, který přípravu a podávání čaje povýšil na meditativní, estetický a duchovní rituál, zdůrazňující harmonii, úctu, čistotu a klid.