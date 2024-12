Když úředníci čárají do písku. Před sto lety vznikly umělé hranice, kvůli nimž se válčí dodnes

Za vznikem výše zmíněných států, jejichž hranice rozdělují lidi stejné národnosti i stejné víry a které jiné, často se nenávidějící lidi, dávají zase dohromady, stála snaha velmocí rozdělit si za první světové války umírající Osmanskou říši i rodící se arabský a nakonec i židovský nacionalismus. Na ni pak navázaly další dohody, nicméně „Sykes-Picot“ je stále považován za základ potíží na Blízkém východě a mnoho politiků mluvilo o jeho překonání. Podle některých je nyní po konci vlády Bašára Asada v Sýrii opět na stole.

Zatímco první světová válka se pomalu zařazuje v povědomí Evropanů někam mezi napoleonské války a historické harampádí, na Blízkém východě to tak docela není. V povědomí mnoha politiků i obyčejných lidí je dodnes živá takzvaná Sykes-Picotova dohoda, tajná úmluva mezi Velkou Británií a Francií o rozdělení sfér vlivu na Blízkém východě po první světové válce.

Naposledy o ní mluvil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, když po pádu vlády Bašára Asada v Sýrii oznámil, že se v regionu stalo „něco tektonického, že přišlo zemětřesení, které tu nebylo v posledních sto letech od Sykes-Picotovy dohody“. Chtěl tím naznačit, že hranice jednotlivých zemí na Blízkém východě, které jsou spojovány s touto smlouvou, už neplatí; a také možná to, že byly násilně vnucené zvenku. Izrael přitom obsadil demilitarizované pásmo u obsazených Golanských výšin a jeho armáda postoupila dál do Sýrie.

Dva diplomaté porcují Turecko

Ovšem není to jen izraelský premiér, komu se zdá rozdělení Blízkého východu po první světové válce překonané. Již před ním si Sykes-Picotovu dohodu a poválečné hranice vzali za svůj terč radikální islamisté. Nejznámější je příhoda z roku 2014, kdy teroristé z organizace Islámský stát obsadili hraniční přechod mezi Irákem a Sýrií, zničili hraniční zeď a ve svých propagandistických médiích oznámili „konec Sykes-Picota“ a „rozbití hranic“. Sykes-Picotova dohoda pro ně totiž byla symbolem rozdělení muslimského světa a nadvlády evropského imperialismu, nespravedlivě utlačujícího muslimy.

Představa, že Sykes-Picotova dohoda narýsovala umělé hranice „v písku“, které neodpovídají hranicím etnickým a náboženským, a tím vytvořila základ pro pozdější problém, není nová. Byla populární už s panarabským hnutím po druhé světové válce, a navíc byla okořeněna tím, že se panarabské hnutí obrátilo doleva, a tak byla Sykes-Picotova dohoda i plodem imperialismu a kapitalismu. Konec jí ostatně mělo udělat sjednocení Arabů, když se v padesátých letech ve Sjednocené arabské republice spojily Sýrie a Egypt, konfederativně se připojil Jemen a o připojení uvažoval Irák. Ale nestalo se tak. Proč? Protože Sykes-Picotova dohoda není to, za co je obvykle považována.

Blízký východ podle Sykese a Picota. FOTO GETTY IMAGES

Pro porozumění celé situaci, ze které Sykes-Picotova dohoda vycházela, je třeba začít otřepanou frází, která, jak se ukáže, má dodnes svoji platnost: Blízký východ je dávnou křižovatkou kultur, náboženství i střetávání velmocí. Bylo tomu tak už ve starověku, ale pak krátce po zrodu islámu ovládl Blízký východ muslimský chalífát. Pod ním samozřejmě stále existovala i jiná náboženství, ovšem problémy s následnictvím chalífů vedly postupně k oslabení jednotné říše a také k rozštěpení samotného islámu na několik často soupeřících větví. Přišly křižácké výpravy nebo Turci, až nakonec Blízký východ ovládli v šestnáctém století Osmané a jejich sultán získal i titul chalífy, tedy politicko-náboženské hlavy muslimské obce a nástupce proroka Mohameda.

Po zhruba pěti staletích byl celý region opět pod jednou vládou a vydrželo to tak zhruba dalších 400 let. Osmanská říše se ale nakonec začala rozpadat a v 19. století byla stále větší potíž udržet vládu nad dobytými oblastmi. Zatímco kdysi Osmané ohrožovali Evropu a málem dobyli Vídeň, nyní postupně ztráceli Balkán, Francie anektovala Alžírsko a Tunisko, Britové obsadili Kypr a také beztak už dříve polonezávislý Egypt, byť ten formálně zůstal Osmanům. Velmoci – Velká Británie, Francie a Rusko – tlačily na mnohonárodnostní Osmanskou říši, nazývanou nepřesně i Turecko, kterou označovaly za „nemocného muže Evropy“. A vymohly si přitom různé výhody přímo na území říše.

Turecko však na kusy netrhaly jenom velmoci, nýbrž také vnitřní neschopná, zkorumpovaná vláda a hlavně rostoucí nacionalismy jednotlivých národů říše. Pokusy o reformy byly úspěšné jen částečně a takzvaní Mladoturci, usilující o záchranu říše, nakonec zatáhli Turecko do první světové války na straně centrálních mocností, tedy Německa a Rakouska-Uherska.

V tom okamžiku ale padly u nepřátelského bloku, u mocností Dohody, tedy u Velké Británie, Francie a Ruska, všechny zábrany, které jim dosud bránily zničit Osmanskou říši a brát ji jako vyvažovací a nárazníkový stát mezi sebou. Týkalo se to hlavně Britů a Francouzů, Moskva nikdy přílišnými zábranami netrpěla a na uzdě ji často držely právě jen Londýn s Paříží. Nakonec ale i v Londýně převážil názor, že Osmanskou říši je třeba zničit a rozdělit.

V roce 1916 to začalo vypadat, že se osud Turecka může brzy naplnit. Britové zvažovali vylodění v Alexandrettě, dnešním tureckém Iskenderunu v severovýchodním cípu Středozemního moře, které mělo vyřadit Turky z války, i další operace. „Možná ne celý průběh války, ale rozhodně osud našeho osmanského spojence by se (vyloděním) mohl vyřešit bez problémů, kdyby se o to bývala Anglie pokusila,“ připustil později šéf německého generálního štábu Paul von Hindenburg.

Nechat otázku budoucího uspořádání na dobu po porážce Turecka vypadalo – zejména v očích starších britských politiků – riskantně. Neuplynulo ještě ani dvacet let od té doby, co se kvůli koloniálnímu sporu kvůli Fašodě v bohem zapomenutém koutu Afriky málem dostaly Londýn a Paříž do války. A to nikdo nechtěl opakovat.

Přitom možnosti střetu tu byly. Britové měli tradičně zájem o zabezpečení přístupu do „své“ Indie, a tudíž nechtěli, aby se k jejich námořním trasám na východ přiblížil někdo jiný. A v neposlední řadě tu byla otázka chalífátu: i když osmanský chalífát byl slabý a i pro mnoho muslimů už jen odrazem vzdálené minulosti, Britové se stále báli potíží, které by jim způsobilo to, pokud by někdo kontroloval budoucího chalífu a ten ovlivňoval jejich muslimské poddané, zejména v Indii. Francouzi zase měli zájem o Sýrii, a hlavně nechtěli přijít k rozdělování Turecka pozdě.

Medvěd, co se bránil

Vše spělo k dohodě. V Londýně ji dostal na starost 36letý konzervativní politik Mark Sykes. Pocházel z bohaté a vlivné rodiny, cestoval po Blízkém východě, a i když nedostudoval vysokou školu, získal díky svým konexím dobré místo ve státních službách. Díky své knize Poslední dědictví chalífů: Krátké dějiny turecké říše, ve které předstíral mnohem hlubší znalost Blízkého východu, než jakou ve skutečnosti měl, byl považován za odborníka na tuto oblast a získal ve vládních kruzích přezdívku „šílený Mulla“.

Jeho partnerem na francouzské straně pak byl o devět let starší François George-Picot, který byl před válkou krátce francouzským konzulem v Bejrútu. Ani on nebyl nějakým superodborníkem na Blízký východ, byl však členem společnosti Comité de l’Asie Francaise , která propagovala rozšíření francouzského koloniálního panství v Asii včetně získání Sýrie.

Výsledkem jejich práce pak bylo v roce 1916 uzavření tajné dohody o rozdělení sfér vlivu na Blízkém východě po pádu Turecka. Velká Británie měla získat vliv v oblasti dnešního Iráku, Kuvajtu a přilehlé části Saúdské Arábie a také v části dnešního Izraele, jižně od Jeruzaléma až k Ejlátu, Francie zase v severním Iráku, Libanonu, dnešní Sýrii a jižním Turecku. Palestina včetně Jeruzaléma měla zůstat pod mezinárodní správou, Alexandretta a Haifa se měly stát „svobodnými přístavy“ a obě země se měly stát „protektory“ arabského státu na Arabském poloostrově.

V Londýně ani v Paříži ale nepovažovali tuto úmluvu za definitivní. A život ukázal, že tomu tak vskutku bylo. Sykes-Picotovu dohodu doplnily smlouvy s dalšími spojenci, byla také několikrát modifikována. Ostatně, v původní dohodě šlo jen o sféry vlivu, jen v části z nich mohly podle smlouvy obě velmoci ustavit svoji přímou kontrolu. A předpokládala definitivní porážku Turecka, ke které bylo v roce 1916 ještě daleko. „Jsme tak spíš v pozici lovců, kteří si rozdělili kůži medvěda ještě předtím, než ho zabili,“ stěžoval si tehdy šéf britské vojenské rozvědky sir George Macdonogh a jeho kolegové už tehdy začali plánovat, jak smlouvu obejít.

Smlouva byla v rozporu s dalšími sliby Britů: nejen králi Husajnovi, vládci Mekky aspirujícímu na vytvoření velké arabské říše, záhy se dostala i do rozporu se sliby Židům. Nakonec vše dopadlo jinak. Situaci zkomplikovalo, že nedošlo k celkovému rozpadu Turecka, a navíc bylo Turecko poraženo až v roce 1918. Místo vylodění v Alexandrettě totiž došlo k vylodění na Galipoli, které skončilo krvavou porážkou Dohody. Národní aspirace Arabů byly větší a silnější, než v roce 1916 v Londýně a Paříži čekali, a síly obou velmocí naopak menší.

Když se podíváme, co z původních Sykesových a Picotových plánů přetrvalo, uvidíme, že skoro nic. Otevřené přístavy na pobřeží Středozemního moře neexistují, místo Palestiny pod mezinárodní správou jsou tu Izrael a okupovaná Palestina, současné hranice neodpovídají s výjimkou hranice mezi Sýrií a Irákem tomu, co bylo v Sykes-Picotově dohodě. Vznikly nové samostatné státy, se kterými se původně příliš nepočítalo, a dokonce ani po první světové válce Británie a Francie neměly formální právo na Turecku odebraná území, protože jim byla svěřena jen jako mandáty do dočasné správy tehdejší Společností národů, přičemž tato území měla směřovat k nezávislosti.

Matka všech problémů

Proč je ale Sykes-Picotova dohoda pořád tak živá? Stala se totiž svým způsobem synonymem smlouvy, jež je udělána za zády těch, koho se týká, a nespravedlivých hranic rozdělujících násilně národy. Svůj podíl na tom mají ruští bolševici. Smlouva Sykes-Picot byla totiž dána na vědomí Rusku a na ni navázaly další smlouvy, včetně té rusko-francouzské, která Rusku po rozpadu Osmanské říše přislíbila ovládnutí západní Arménie, Bosporu a Dardanel, a dokonce i Istanbulu. Sykes-Picotova dohoda tak byla v ruském carském archivu, když se ho zmocnili ruští revolucionáři, kteří ji v listopadu 1917 zveřejnili a následně použili ve své propagandě určené muslimskému světu.

Najednou to vypadalo, že velmoci si rozdělily Blízký východ a všechny problémy a následující konflikty jsou způsobeny umělými hranicemi danými touto dohodou. Dodnes ji také v anketách tamní obyvatelé označují za „komplot imperialismu“, snahu potlačit „arabskou svobodu“ a „trvalé prokletí“ vyvolávající etnické a náboženské sváry. Něco na tom je. V Sykes-Picotově dohodě a v následných smlouvách se příliš nedbalo na etnické či náboženské hranice a podobně to bylo s nově vzniklými státy.

Zároveň nešlo vyjma případů řídce obydlených pouštních oblastí o zcela uměle vymyšlené hranice, často se jednalo o hranice osmanských administrativních jednotek. Nehledě na to, že s výjimkou Evropy, kde k tomu přispěly etnické čistky uvnitř států, jen málokde žijí lidé jedné národnosti a jedné víry, a je těžko z něčeho takového obviňovat Sykese, Picota a evropský imperialismus. Ostatně, Blízký východ byl a je křižovatkou kultur a náboženství a nápady nebo pokusy změnit to čistkami, ať už ze strany radikálních muslimů, anebo třeba radikálních Židů, vítá jen málokdo.