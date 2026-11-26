Yellowstone – to je dnes krásná příroda s horkými prameny a gejzíry. Před 631 000 lety se ale proměnil v peklo, když tam z hloubky 5 až 10 km ve dvou sopečných erupcích vytrysklo s odstupem pouhých 170 let přibližně 1000 krychlových kilometrů magmatu. Následně se strop podzemních prostor zhroutil a do vzniklé prohlubně se sesouvala půda z okolí, čímž vznikla dnešní yellowstonská kaldera o impozantních rozměrech 50 na 70 kilometrů.
Sopky s tak mohutnými erupcemi označují geologové jako supervulkány. Nejde o pouhou honbu za superlativy: erupce běžných sopek mohou zasáhnout do životů milionů lidí, exploze supervulkánů postihnou celou planetu.
Je to boj o přežití. Sopečný popel blokuje silnice, bortí střechy, zahlcuje kanalizaci. Když zaprší, promění se v kaši a jeho odklízení vázne. Zemědělství je v troskách.