Medúzy kořenoústky pobřežní obývají přílivové zóny, mangrovy a další podobná místa. Žijí ve vzájemně výhodném vztahu s jednobuněčnými řasami obrněnkami. To je důvod, proč tráví naprostou většinu svého času v poněkud neobvyklé poloze. K řasám v jejich tělech se tak dostane víc světla. Kvůli pohodlí svých nájemníků také kořenoústky chapadly rytmicky pulsují.
Upadají však i do stavu, který zoologové považují za spánek, nebo alespoň nějakou jeho obdobu. Pohyby chapadel se v něm výrazně zpomalují. Klesnou pod 37 pulsů za minutu. Zároveň kořenoústky přestanou reagovat na změnu intenzity světla, případně další podněty.
Skupina vědců vedená Liore Appelbaumem z Meir Bar-Ilanovy univerzity v izraelském Ramat Ganu teď spánkové zvyklosti medúz důkladně prostudovala. Chovali živočichy v nádobách, ve kterých se střídalo světlo a tma. Napodobovali tak den a noc.
Vyšlo najevo, že kořenoústky spí velmi podobně jako my, lidé. V Morfeově objetí tráví asi osm hodin denně, převážně během noci. Občas si ale na jednu až dvě hodiny zdřímnou i za světla.
Vědci zkoušeli medúzy ve spánku vyrušovat pomocí proudu vody. Vyšlo najevo, že po takhle neuspokojivé noci usínají během dne o něco více. Jako by byly ospalé.
Účel spánku se navzdory víc než století výzkumu nepodařilo odhalit. Jedna z možností však je, že pomáhá z mozku odstraňovat metabolické zplodiny. Potíž je, že kořenoústky tento vrcholně užitečný i když často jen málo využívaný orgán postrádají.
Appelbaum a jeho spolupracovníci však zjistili, že se v nervových buňkách kořenoústek během bdění hromadí poškozená DNA. Ve spánku naopak ubývá. Když badatelé DNA živočichů úmyslně velmi lehce poškodili ultrafialovým světlem, medúzy byly ospalejší. Spánek se tak asi hodí i bez mozku.