Posvítíme si na dávné otrokářství. Archeogenetička zkoumá český dálkový obchod s otroky

Lidovky.cz: V květnu jste získala prestižní ERC Starting Grant ve výši 1,5 milionu eur na dobu pěti let. Co pro vás takový úspěch znamená z pohledu výzkumu i vaší kariéry?
Znamená to hodně. ERC grant je spojen s budováním vlastní výzkumné skupiny – i když já už ji vlastně i mám. Především je to však uznání od kolegů, asi jedno z nejvyšších, jaké může člověk v evropské vědě získat. Návrh totiž prochází hodnocením řady odborníků a velkého panelu, ve kterém jsou opravdové špičky v různých oborech. A když taková skupina lidí uzná, že vaše myšlenky dávají smysl a stojí za podporu, člověka to velmi potěší. Je to obrovský impulz.
Lidovky.cz: Archeogenetika stojí na pomezí hned několika disciplín. Vnímáte ji spíše jako přírodní, nebo společenskou vědu?
To je poměrně těžká otázka a musím si na ni odpovídat docela často. Hodně záleží na konkrétní výzkumné otázce, protože používáme metody z různých oborů. V tomto případě projekt hodnotil panel zaměřený na studium lidské minulosti, tedy spíše společenskovědní. I v něm jsou ale již také odborníci z přírodních věd. Právě ta kombinace obojího je pro naši práci typická – nelze totiž vědění jednoduše „škatulkovat“, stejná věc může mít různé důsledky a perspektivy.
ZUZANA HOFMANOVÁ
Archeogenetička a bioinformatička, zabývá se DNA při výzkumu minulých populací. Vystudovala archeologii, antropologii a genetiku. Působila ve Fribourgu a od roku 2021 vedla svoji skupinu v Institutu Maxe Plancka v Lipsku. Buduje archeogenetický výzkum na Masarykově univerzitě a CEITEC-MU v Brně. Je spoluautorkou odborných studií v Nature, Science, Cell, PNAS či Antiquity. V lednu 2026 získala Cenu Neuron pro nadějné vědce v biologii.
Lidovky.cz: Název vašeho projektu SLAVA evokuje souvislost mezi označením Slovanů i latinským, respektive anglickým slovem „slave“ pro otroky, což může etymologicky i souviset...
Nejsem etymoložka, ale souvislost těch slov se v odborné debatě zmiňuje. Pro náš projekt – a tedy i jeho název – je podstatné, že se chceme věnovat zotročeným lidem, kteří podle jedné z klíčových hypotéz pocházeli ve značné míře z oblastí širší střední a východní Evropy, obývaných právě slovanskými populacemi. V nepokřesťanštěných oblastech byla v raném středověku populace lidí, kteří mohli být zajati a následně přeprodáváni dál. Zajímá nás tedy hlavně dálkový obchod.
Lidovky.cz: Kam pak asi zotročení lidé mířili?
Významná část obchodu měla směřovat do islámského světa, kde byla v tomto období vysoká poptávka po zotročených. Neznamená to, že obchod neprobíhal i jinde, ale tyto dálkové trasy jsou nejdiskutovanější, hlavně kvůli předpokládanému objemu a dopadu na ekonomiku, a to hlavně pro zprostředkovatele po cestě, kteří na tom měli velký zisk. Panuje předpoklad, že obchod přinášel i do střední Evropy značné ekonomické zdroje, a některé teorie jej proto spojují s konsolidací raně středověkých států. A to je to, co chceme studovat pomocí biologických a archeologických dat.
Lidovky.cz: V projektu se objevují lokality a kosterní vzorky ze Španělska, Francie, Německa, Švédska i Česka. Máte už vytipována místa a jedince, s nimiž budete pracovat?
Některé kandidátní lokality a jedince už máme, nicméně součástí ERC projektu bude též hledání dalších míst, kde mohli být zotročení lidé pohřbeni. Rozhodně nechceme být uzavření jen vůči tomu, co už teď považujeme za pravděpodobné. Část výzkumu klidně může vést k jiným lokalitám nebo trasám, které nás na začátku vůbec nenapadly. Jednou z hlavních cest, na něž se zaměřujeme, je trasa ze střední Evropy přes celý kontinent směrem na Pyrenejský poloostrov, protože ta bývá často diskutována v souvislosti s významem dálkového otrokářství. Cest ale bylo určitě víc.
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Lidovky.cz: Praha bývá v raných pramenech – třeba i arabskými kupci – zmiňována jakožto významné obchodní centrum. Jak budete spojovat historické prameny s archeologií a genetikou?
V týmu máme historiky, archeology, antropology i genetiky, takže se na problém snažíme dívat co nejšířeji. Neplánujeme primárně objevovat nové písemné dokumenty, ale vycházíme z existujících pramenů a interpretací a chceme k nim přidat další vrstvu. Historické zdroje jsou hodně důležité, neboť z nich vycházejí hypotézy, které se potom snažíme testovat jiným typem dat.
Lidovky.cz: Projekt zahájíte v dubnu 2027. Kdo bude tvořit jádro vašeho týmu?
Část týmu už je daná a další pozice obsadíme. Jednou z kolegyň je Janel M. Fontaine, britsko-americká historička, která se věnuje raně středověkému obchodu s otroky a vydala knihu Slave Trading in the Early Middle Ages (2025), zaměřenou na dálkové vazby v severní a východní části Evropy. Mluví i česky. Je pro nás důležité, že dokáže český materiál a historiografii zasadit do širšího evropského kontextu a porovnat třeba i s arabskými historickými zdroji.
Máme také Paula Klostermanna, biologického antropologa původně z Vídně, jenž detailně studuje kosterní pozůstatky – mimo jiné se věnuje vývoji a hormonálním vlivům na skelet. Jednou ze zajímavých otázek, které chceme zkoumat, totiž je, zda někteří z analyzovaných mužů nemohli v mladém věku projít kastrací.
V historických pramenech se totiž objevují zmínky právě o systematickém kastrování mladých chlapců. Hormonální změny mohou mít vliv i na vývoj skeletu, ale jejich projevy nejsou jednoznačné... Zkrátka, není to triviální výzkum. Proto chceme u jedinců kombinovat více typů informací, které až teprve dohromady vytvoří přesvědčivější obrazy jejich životů.
Lidovky.cz: Od roku 2021 vedete svoji skupinu v Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v Lipsku. Znamená nový ERC grant úplný přesun do Brna: na CEITEC a Masaryčku?
Ne tak úplně. V Lipsku mám stále své studenty, kteří dokončují doktoráty, a část mojí výzkumné skupiny tam zůstává. Domluvili jsme se, že minimálně několik dalších let budeme takto fungovat. Já jsem se ale přestěhovala zpět do Česka; skupina v CEITEC začala v červenci. I díky propojení institucí – Filozofické fakulty MUNI, CEITEC a Maxe Plancka – se snažíme, aby mezioborová spolupráce fungovala, a chceme ji plnohodnotně integrovat během výzkumu svých témat.
Lidovky.cz: V Lipsku působí Svante Pääbo, laureát Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství z roku 2022 v oblasti výzkumu genomů v lidské evoluci. Jaké je pracovat s takovými lidmi?
Svante má kancelář jen pár místností ode mě a v institutu máme jedno společné místo na oběd, takže se tam lidé přirozeně potkávají. Je skvělý; samozřejmě je extrémně vytížený a má i výzkumné aktivity v Japonsku, pracuje opravdu globálně. Zaměřuje se sice na mnohem starší období než já, takže naše výzkumné otázky jsou jiné, ale vývoj a používání genetických metod se dost prolínají. Sice spolu nemáme společný článek, ale máme třeba interní semináře, kde si navzájem prezentujeme výsledky a komentujeme práci. Je inspirativní být v takovém prostředí – a nejde jen o jednoho nobelistu! Institut je plný lidí, kteří zásadně ovlivnili obor, včetně Pääbových žáků a mladších kolegů: například Johannese Krauseho, který dnes vede oddělení archeogenetiky.
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Lidovky.cz: Doktorát jste absolvovala v německé Mohuči (2016), pracovala rovněž ve švýcarském Fribourgu. Co vám zkušenosti z těchto zahraničních pracovišť daly?
Nemyslím si, že se to dá jednoduše zobecnit na „zahraniční prostředí“. Jednotlivé výzkumné skupiny i instituce jsou velmi rozdílné. Pro mě byla důležitá zkušenost, že člověk má někdy z domova pocit, že na Západě všechno funguje nějak „automaticky lépe“ a že tam mají něco, čeho my nemůžeme dosáhnout. A ono to tak není. Všude jsou jen lidé, všude se věci řeší s tím, co je k mání, a hledají se způsoby, jak věci posouvat dál.
Díky tomu jsem si uvědomila, že není důvod, proč bychom se s nejlepšími pracovišti nemohli porovnávat. Na Masarykovu univerzitu tak přinášíme know-how a postupně budujeme i vlastní infrastrukturu, protože pro práci se starobylou DNA potřebujeme vhodné prostředí bez kontaminace, a snažíme se obor vědecky posouvat.
Lidovky.cz: Působíte v Brně, kde Gregor Mendel objevil zákony dědičnosti, genetiku. Vnímáte to?
Vnímám. Jsem původně z Brna, takže od dětství je to poměrně přirozené. Zajímavé je hlavně to, jak silně Mendelovo Brno vnímají naši zahraniční kolegové. Když přijedou, často jsou nadšení, že mohou navštívit místo, kde Mendel pracoval. Pro genetickou komunitu to opravdu hodně znamená. I mne od dětství fascinovala archeologie i genetika. Objevovat v archeologii něco, co nikdo předtím nevěděl a co by jinak bylo ztraceno. A genetika je nádherná – mohla bych o tom mluvit dlouho! Je v ní určitá matematická krása, jak úžasně dědičnost funguje. Beru jako velikou čest, že se můžu věnovat něčemu, co mě opravdu baví, a snažím se to dělat co možná nejlíp.
Lidovky.cz: Je archeogenetika vázaná na období, nebo se dá využít vlastně na cokoli dost „starého“?
U archeogenetiky není konkrétní období to definující. Já se nyní hodně věnuji době stěhování národů a ranému středověku, což souvisí i s většími projekty, které jsme měli. Můj doktorát se ale týkal evropských lovců-sběračů a prvních zemědělců; pracovala jsem na eneolitu, době bronzové, máme projekty zaměřené na Kelty a věnujeme se i středověku či mladším obdobím. Metody lze aplikovat velmi široce. Liší se spíše otázky a laboratorní postupy. Mě osobně teď hodně zajímá příbuznost, fungování komunit jako celku i individuální životní příběhy. Naprosto klíčová je však spolupráce s dalšími obory: potřebujeme archeology, kurátory a řadu dalších odborníků. Bez jejich znalosti lokalit a materiálu bychom se ke správným otázkám ani vzorkům vůbec nedostali.
Lidovky.cz: S jak velkým souborem ostatků chcete v ERC projektu pracovat?
Plánujeme analyzovat přibližně 700 jedinců. Samozřejmě bude záležet i na tom, jak se během pěti let budou vyvíjet ceny laboratorního materiálu, sekvenování, dopravy či dalších položek. Některé vzorky už v Brně máme, protože pro přípravu žádosti je potřeba získat pilotní data a ukázat, že se na vybraných lokalitách DNA zachovává. Odběr probíhá po dohodě s kurátory a podle zákonů a pravidel jednotlivých zemí. Jde o nenahraditelný materiál, který byl v muzeích často uchováván desítky let, takže potřebujete příslušná povolení a musíte správně doložit, že víte, co děláte.
Lidovky.cz: Jste vědkyní a zároveň matkou tří dětí. Co umožňuje kombinovat rodinu s kariérou a dvěma výzkumnými skupinami mezi Lipskem a Brnem?
Podpora mé rodiny je obrovská – od babiček a dědečků, ale hlavně od partnera, který bourá zažité stereotypy v tom, kdo má vyzvedávat děti ze školky nebo kdo s nimi zůstává doma, když jsou nemocné. Bez něj by to nešlo. Zároveň si myslím, že rodiče jsou pro děti určitým vzorem. Snaha dělat svou práci dobře a být v ní úspěšný je možná také něco, co jim můžeme předat. Není úplně neobvyklé, že naše dovolená před konferencí nebo po ní „náhodou“ vede přes archeologické naleziště... Takže jsou tomu přirozeně vystavené. Jaká ale bude jejich cesta, bude jen na nich, nicméně si myslím, že je fajn, když vidí, že člověka práce baví a má pocit, že jej přesahuje.