Sedm metrů od špičky čumáku ke konci ocasu vypadá na první pohled jako vcelku slušná délka. Všechno je ale relativní. Nově objevený druh dinosaura Ceratocaudia antiqua se totiž počítá do příbuzenstva největších suchozemských obratlovců všech dob, sauropodů.
Mezi jeho vzdálenými bratranci najdeme gigantického Argentinosaura, jehož délku vědci odhadují okolo třiceti až pětatřiceti metrů. Další příbuzní C. antiqua jsou Diplodocus se čtyřiadvaceti až šestadvaceti nebo Brachiosaurus se zhruba osmnácti až dvaadvaceti metry.
|
VIDEO: Roztomilý titanosauřík vážil pouhých šest tun. Žil před 66 miliony let, jméno dostal podle bitvy bohů
Dosud neznámý druh dinosaura našla skupina výzkumníků vedená Abhishkem Natarajanem z Indického technologického institutu v Bombaji. Zkamenělinu vykopali nedaleko vesnice Amrapar v indickém státě Gudžarát. Určení jejího stáří bylo komplikované.
Vědci však považují za nejpravděpodobnější hodnotu okolo 190 milionů let. C. antiqua tak patří mezi nejstarší známé zástupce této skupiny. Její objev by podle výzkumníků mohl naznačovat, že se sauropodi na naší planetě rozšířili dřív, než to dosud vypadalo.
Od svého mladšího příbuzenstva se C. antiqua ze všeho nejvíc liší výraznými výběžky ocasních obratlů. Podle nich dostala i své jméno. Ceratocaudia je složenina dvou slov: cerato a cauda.
|
Dinosauří trpaslík. Rexův bratranec nebyl vyšší než průměrný český chlap
První je řeckého původu, v překladu znamená „roh“. Druhé pochází z latiny. V češtině značí „ocas“. Druhové jméno antiqua pak odpovídá zhruba výrazu „stará“. Pochází opět z latiny.
Sauropodi jsou velice populární mezi širokou veřejností. Objevují se i v kultuře. Snad nejznámější je v tomto ohledu Brachiosaurus z filmu Jurský park od Stevena Spielberga. Měl však mnoho předchůdců.
První film se sauropodním dinosaurem byl nejspíš Gertie the Dinosaur (Dinosauřice Gertie). Jde o animák z roku 1914. Pojednává o roztomilé potvoře, která ovládá všelijaké triky.