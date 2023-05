Maturitu z matematiky by zvládla i půlka deváťáků, míní šéf Cermatu. Žádné chyby v zadání se prý letos nepotvrdily

Lidovky.cz: V čele Cermatu stojíte osm měsíců, loňskému testování žáků a studentů ještě velela Michaela Kleňhová. Co se za tu dobu změnilo?

Na samotných testech se to nikterak neprojevilo. Jediná změna, která proběhla, je, že se do škol, kde se konaly přijímací zkoušky, ráno dostavila kontrola České školní inspekce, která kontrolovala, že jsou krabice zapečetěné, tedy že je nikdo nerozbalil dřív.

Lidovky.cz: To se dřív nedělalo?

Dřív to bylo pouze na zodpovědnosti ředitele, který například ve středu dostal krabici s dokumentací na přijímačky, které se konaly následující pondělí. A jestli to ve škole někdo rozlepil v pondělí ráno nebo v pátek večer, nikdo nezjistil. V případě maturitních zkoušek byla kontrola vždycky.

Lidovky.cz: To byl letos u přijímaček skutečně ve všech školách někdo z inspekce?

Ne, šlo o namátkovou kontrolu, ale všichni věděli, že může přijít.