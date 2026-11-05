Černé vlajky, totemy a lidé s opičím obličejem: Jak vznikají fatální nedorozumění mezi civilizacemi

Nedorozumění mezi vzájemně neznámými kulturami bylo dříve mimořádně snadné. Třeba když domorodci bílým příchozím na důkaz dobrých úmyslů nabídli své ženy, běloši je odmítli, což ale druhá strana vnímá jako urážku? Tyto kolize však neskončily ve chvíli, kdy bílý muž přestal objevovat zbytek planety, ale dějí se i teď. Jak to asi mohlo dopadnout, když šíitští muslimové v Iráku z náboženských důvodů vyvěšovali černé vlajky, neboť američtí vojáci si spojovali bílé vlajky s kapitulací a černé chápali jako jejich opak, takže dotyčné automaticky považovali za nepřátele? Kniha archeologa Petra Květiny Porucha na křižovatce světů: Jak porozumět kmenovým společnostem ukazuje, v jak odlišných mentálních vesmírech někdy Euroevropané a domorodci žili a k jakým fatálním nedorozuměním to vedlo.
Když se zvíře střetne s duchem
Jsou to vůbec lidé? Tuto otázku si zřejmě často kladli jak příslušníci euroamerické civilizace, tak členové domorodých přírodních kmenů, když se během novověku spolu prvně setkávali. Ti první měli podezření, že mají před sebou tvory spíše zvířecí než lidské, případně lidi jednoznačně méněcenné.
Ti druzí se nezřídka báli, že vidí duchy, oživlé nebožtíky nebo čaroděje, kteří si pomocí magických praktik dokážou zajistit přísun nekonečného množství zboží, v čemž se je snažili v rámci tzv. cargo kultů napodobit. Jak taková setkání probíhala a k jakým komunikačním karambolům při nich docházelo, popisuje právě Květina, který se zaměřuje na teorii poznání archaických společností. A vypráví několik pozoruhodných příběhů, jež ukazují, co vše se mohlo pokazit.
Štěstí mezi liberálními kanibaly
Některé příběhy přitom částečně působí i šťastně. Například když americký antropolog Tobias Schneebaum (1922–2005) našel mezi peruánskými indiány osvobození od konvencí západní civilizace padesátých let 20. století. Vztah tamních mužů byl totiž často otevřeně milenecký, a to v tělesném i emočním smyslu.
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Američan se mezi divokými lovci cítil poprvé v životě nespoutaný a skutečně šťastný: „Byl totiž homosexuál, kterému tehdejší neliberální prostředí Západu stavělo do života těžko překonatelné překážky“. (Nicméně jejich kanibalismus nechtěl přijmout, takže u indiánů natrvalo nežil, pohyboval se pak na pomezí obou světů.)
Hůře dopadl americký lékař a nositel Nobelovy ceny Daniel Carleton Gajdusek (1923–2008), který si v průběhu druhé poloviny šedesátých let přivezl do Spojených států postupně početnou skupinu nezletilých domorodců, převážně chlapců, z Nové Guineje a Mikronésie. Všem jim zajistil vzdělání a považoval je za svou adoptivní rodinu. Následně byl ale obviněn, že své adoptivní syny sexuálně zneužíval, za což byl odsouzen na rok do vězení. Marné bylo jeho vysvětlování, že sexuální chování má na Nové Guineji jiné normy a že „homosexuální erotika je standardní součástí dospívání místních chlapců“.
Větší část je ale věnována spíše tomu, jak fatální šok pro domorodce znamenalo setkání se západní technikou. Takto například na Nové Guineji reagovali na první letadlo, které jim přelétlo nad hlavami: „V tu chvíli v hrůze padli na zem a neodvážili se znovu vzhlédnout, protože byli přesvědčeni, že pohled na tu věc je zabije. Když nakonec vstali, rozpustili na ohni trochu vepřového sádla a vylili ho na zem jako úlitbu duchům předků. Pak si hlavy zakryli velikými listy na ochranu před smrtící silou toho, co viděli.“
Zničit Rwandu dobrým úmyslem
Autor líčí, jak se neevropské společnosti hroutily a rozkládaly, když jim evropští kolonizátoři narušili nebo přímo zakázali některou z praktik, která byla pro jejich styl života ústřední, jako přepadání sousedních vesnic a uřezávání hlav jejich obyvatelům – k čemuž dodejme, že ne všechny autentické tradiční zvyklosti je potřeba stále pietně uchovávat.
Případně analyzuje, jak evropské mocnosti pomohly ve Rwandě přetvořit plynulé sociální kasty na nenávistné rasové kategorie, takže nespravedlivý, ale stabilizovaný stav „etnické“ nerovnosti, podepřené dlouholetou tradicí, porouchali, což později vyústilo v genocidu. Nebo jak Američané domorodcům zabrali pro ně posvátné území, jako byly původně lakotské Černé vršky (Černé hory), a dokonce do nich neváhali vytesat obludně veliké tváře svých čtyř prezidentů, čímž je z hlediska indiánů znesvětili.
Příliš zbožní misionáři
Významnou roli v tomto setkávání hráli podle autora misionáři. Ti ovšem pochopitelně kladli zvýšený důraz na náboženství, a tak se Evropané a Američané místním zdáli být stejně religiózními lidmi, jako byli oni sami. A to nejen v pasivním smyslu víry, ale tak, že každý akt bělošské vůle byl domněle spojen se spirituálním světem.
Explicitně předávaná křesťanská věrouka se ale domorodcům zdála neúplná a čekali, až jim misionáři odhalí pravé, hlubší tajemství: „Je pravděpodobné, že křesťanství vnímali gnosticky, když očekávali, že skutečnou podstatu víry odhalí postupné zasvěcování do vyšších stupňů poznání.“ Takový přístup totiž odpovídal jejich vlastní praxi, spojené s tajnými společnostmi a iniciačními rituály.
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Jeden z misionářů se je snažil o tom, že se mýlí, přesvědčit těmito slovy: „Jsem jenom člověk a má přirozenost je stejná jako vaše. Evangelium, které kážu, říká, abychom se ze svých marných cest obrátili k Bohu (…) Síla Ducha svatého se však musí zjevit ve vašich srdcích.“ Na což ovšem domorodci reagovali bolestným zklamáním. Případně když se jim ani po čase žádného zasvěcení do spirituálních tajů úspěchů západní civilizace od misionářů nedostávalo, vytvořili si vlastní představu o ukrývaném „tajemství“.
Důkaz defekací
Nicméně po jistém období setkávání, střetávání a mentálního míjení se se nakonec civilizovaní Euroameričané i domorodci přesvědčili o lidské podstatě svých protějšků. Britové kvůli tomu dokonce uspořádali expedici, která v roce 1898 vyrazila do Melanésie. Nazpátek přivezla obrovské množství informací, jejichž zpracování trvalo skoro čtyři další dekády. Výsledky byly postupně zveřejněny v šesti svazcích, z nichž poslední vyšel až roku 1935. Hlavní závěr: domorodci se z psychologického hlediska jevili jako shodní s Brity, i když několik rozdílů zaznamenáno bylo, domorodci například vykazovali nižší citlivost na bolestivé podněty. Domorodci takové sofistikované metody nepoužívali, ke změně názoru jim někdy stačilo jen to, když viděli, že nově příchozí potřebují defekovat úplně stejně jako ostatní smrtelníci.
Což ale neznamená, že lidé nemůžou začít vnímat jako bytosti zcela jiné a nelidské i své sousedy, které dobře znají, jako se to stalo ve Rwandě nebo Jugoslávii. Nebo klidně i u nás, v oblastech česko-německého soužití. Totéž se mohlo týkat i západoevropských turistů, pro něž mohli být Slované velmi exotičtí. Jistý Napoleonův dragoun psal roku 1805 z Moravy domů rodině, že se nachází v zemi, kde se nemluví ani německy, ani francouzsky: „Ženy tu mají obličej jako opice, ruce jako psí pracky, nohy jako velbloud.“
Autor je kulturolog.