Architektura ve službách diplomacie. Česká ambasáda v Káhiře oslňuje i po letech

Až do 60. let 20. století bylo možné zajistit fungování československého zastoupení v Káhiře pomocí pronájmů, teprve když se ceny začaly zvyšovat, ukázalo se jako ekonomičtější řešení vybudování vlastní budovy.
Dochovaný plán z ledna 1965 představuje pozemek získaný pro stavbu nového zastupitelského úřadu ve čtvrti Dokki na západním břehu Nilu. Někdy v té době vzniká projekt, jehož autory byli renomovaní architekti Karel Stráník a Kamil Ossendorf.
Projekt v duchu lecorbusierovského modernismu počítal s výstavbou několika objektů: dva výškové hranoly propojené nízkým krčkem v severní části pozemku byly doplněny nižší administrativní částí směrem na jih, opět sestávající ze dvou bloků propojených přízemním spojovacím traktem. Zdá se, že šlo spíše o předběžnou studii. Je otázka, zda by se takto dimenzované stavby na pozemek opravdu vešly, respektive zda byly opravdu navrženy pro pozemek, na němž ambasáda později vznikla.
Experti československou, nyní českou ambasádu zařadili mezi nejlepší v Káhiře; dokonce ji jmenují mezi několika stovkami nejvýznamnějších staveb všech dob.
V následujícím roce ministerstvo zahraničních věcí předložilo vládě Zprávu o zajištění bezpečnosti čs. velvyslanectví v Káhiře s návrhem nákupu budovy z prostředků československého aktivního salda, tedy z přebytků vzniklých v československo-egyptské obchodní výměně. Zastoupení v Káhiře tato zpráva charakterizovala jako jeden z nejvýznamnějších československých úřadů v zahraničí a nejvýznamnější v celé oblasti, přičemž nová budova měla sloužit nejen jako sídlo velvyslanectví včetně obchodního a vojenského oddělení, ale mělo tu být také kulturní středisko, škola pro potřeby zaměstnanců a jejich rodin a rezidence velvyslance.
Filsakova vize
K realizaci však došlo až v následujícím desetiletí. Autorem nového projektu se stal Karel Filsak, jenž měl s navrhováním architektury pro účely zahraničních zastoupení bohaté zkušenosti, projektoval čs. ambasády v Pekingu, Brasílii a Dillí. V Káhiře Filsaka nicméně čekal podstatně komplexnější úkol.