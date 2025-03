České dívky v průběhu staletí. Jak se píší dějiny ženy?

Na to vše se snaží odpovědět historička Milena Lenderová v knize Česká žena, která právě vyšla v edici Stručná historie nakladatelství Paseka coby pátý svazek za pět let. Tempo vydávání této edice není nijak závratné, ale na jednotlivé knihy se vyplatí si počkat. I když plní to, co slibují – v jejich podání je historie opravdu stručná –, dokážou i na menším prostoru živě, se smyslem pro detail a v hlubších souvislostech popsat zpracovávané téma.

Milena Lenderová: Česká žena: Stručná historie. Vydalo nakladatelství Paseka, Praha 2025. 240 stran.

A zvlášť když je to téma natolik atraktivní, jako jsou „dějiny žen“, a zároveň stále nepříliš známé; vždyť ještě donedávna mikrohistorie ustupovala velkým dějinám, kde pro soukromý život žen nebylo z důvodů někdy pochopitelných a jindy i nespravedlivých dostatek místa. Tato historiografická situace se změnila až někdy počátkem tohoto století.

Česká žena se tedy zaměřuje na dějiny žen u nás od středověku po 21. století, nicméně je vidět (a autorka to sama přiznává), že Lenderové celoživotní téma leží v dějinách 19. století, takže ne náhodou těžiště lehce nevyváženě sklouzává právě do tohoto období. Je to ale pochopitelné: o tomto období máme podstatně víc zpráv než třeba o století třináctém.

Lenderová se v knize vyhýbá těm nejprofláklejším aspektům, tj. ženám v politice a ženám v umění, cílí raději na jejich osobní, soukromý život: v sedmi větších kapitolách jako Manželství a mateřství, Od maturity k univerzitě, Traumata ženství nebo Stáří a vdovství přichází s novou historickou perspektivou a pestrou škálou nejrůznějších příkladů ze všech sociálních vrstev napříč dějinami. A především na krátkých životopisech uvozujících jednotlivé kapitoly, jako jsou příběhy dvojnásobné české královny Elišky Rejčky, jejíž dětství by dnes zadělalo na pořádná traumata a hodiny psychologického léčení, anebo Marie Magdaleny Trčkové z Lípy, která zcela zastínila svého neschopného manžela a stala se nejúspěšnější pobělohorskou podnikatelkou, Lenderová názorně předvádí, jak se z ženy soukromé stala žena veřejná.