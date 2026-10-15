Od kopřivy po hlubokomořské houby. České sklářské umění, které fascinuje svět

Zprvu chtěla být cestopisem, plavbou kolem světa za modely Blaschků, a nakonec vede autora lesní cestou domů. I takto skromně charakterizuje prozaik Štěpán Kučera svoji novou knihu se strohým názvem Blaschka.
Vypráví v ní epizody ze života u nás pozapomenutých českých rodáků Leopolda Blaschky (1822–1895) a jeho syna Rudolfa Blaschky (1857–1939). Což byli drážďanští skláři původem z Českého Dubu, kteří ve své době světově prosluli výrobou mimořádně realistických skleněných modelů rostlin a živočichů, zejména souboru skleněných modelů rostlin pro Harvardovu univerzitu.
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Autor se snaží rekonstruovat jejich životní osudy, v čemž, dodejme, ani u nás není první, protože několik brožur o nich vydal Vladimír Dufek, a poukazuje na význam mezigeneračních vztahů (“Jediný způsob, jak se stát dovedným tvůrcem skleněných modelů, je mít dobrého pradědečka, který miloval sklo.“). Zamýšlí se nad některými tématy, díky nimž pro nás dnes mohou být inspirativní, a ta pak nechává prostupovat i do svého soukromého, lépe řečeno rodinného života. Blaschkovy představuje jako tvůrce, jejichž výtvory byly obdivuhodně přesné, ale současně umělecky působivé. Což ohromovalo nejen jejich vrstevníky, ale někdy i naše současníky, jsou-li s nimi náhle konfrontováni.
Vědecky o sto let dřív
Takto setkání s jejich výtvory popsal významný ekolog a biolog David Storch: „Představte si obrovskou síň plnou kytek za sklem, které jsou – naprosto normální. Prostě kytky, které znáte z louky za domem, některé vytržené i s kořeny a kousky hlíny, některé s trny nebo chlupy, s vadnoucími okraji květů a listů, občas okousané od housenek, mírně nahnilé nebo naopak nedovyvinuté či trochu pomuchlané. To, že to nejsou reálné kytky, ale skleněné exponáty, nedává žádný smysl. Chvíli jsem měl pocit naprostého nereálna a na okamžik váhal, zda to není sen. Přece není možné, aby obraz nebyl odlišitelný od originálu, notabene když je z úplně jiného materiálu. Jak může být svět takhle nesmyslně zdvojený?! Za chvíli jsem se vzpamatoval a už jen obdivoval složitou a netriviální geometrii obyčejných kytek typu kopřivy či lebedy, které bych na reálných rostlinách sotva věnoval pozornost, přestože jsou naprosto stejné.“
Protože jejich výtvory byly někdy založeny i na vlastním pozorování a snad i výzkumech, ukazují se být občas tak vědecky přesné, že zřejmě jaksi „předběhly“ vědecké poznání své doby. Když americký botanik Donald Schnell relativně nedávno objevil mechanismus, jímž včely opylují jistý druh masožravé rostliny tučnice, neradoval se prý ze svého vědeckého prvenství dlouho; navštívil totiž výstavu Glass Flowers se starými skleněnými produkty od Blaschkových a zjistil tam, že opylování tučnice včelou už zachytil – vědecky naprosto přesně, nicméně zhruba sto let před Schnellem – Rudolf Blaschka v jednom ze svých skleněných artefaktů.
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Kučera zmiňuje i opačný případ, kdy kupříkladu Leopold Blaschka při vyrábění modelu mořských sasanek vycházel jen z knižních ilustrací, které nebyly – mírně řečeno – úplně přesné. V jednom případě tak prý dokonce vytvořil model zvětšeného chapadla sasanky v domnění, že jde o celého živočicha, což ale nikomu tehdy nevadilo. „O tom, jak živočichové vypadají, rozhodují vědecké knihy,“ komentuje to autor ironicky.
Blaschkovy ovšem autor z nějaké vědecké arogance a nabubřelosti neobviňuje. Naopak oceňuje, že přírodu násilně nerozřezávali: „Věděli, že podstatu věcí ukáže i povrch. Že není potřeba zmocňovat se a zabíjet, stačí dívat se a vnímat.“
A na rozdíl od mnoha současníků, jako byli Ernst Haeckel či Louis Agassiz, také z poznatků o přírodě nevyvozovali ukvapené závěry o údajně nižších a vyšších lidských rasách ani se nepokoušeli zformulovat žádnou teorii o přímých souvislostech sociálního uspořádání kolonií žahavců a lidí. Prostě dokázali „zachytit nejdrobnější žilky v listu kopřivy“.
Místy kniha přechází v meditace nad kreativitou samotné přírody: čím dál proti proudu času člověk sestoupí po stromu života, tím silnější má podle autora pocit, že místo zvířat vidí umělecká díla, případně „že navštívil avantgardní výstavu nebo klenotnictví“. Ani se za nimi nemusíme potápět na dno oceánů, fantasticky vypadající stvoření obývají i naše příbytky či kůži, stačí je náležitě zvětšit.
Houba nad skláře
Autor k tomu přidává i fun fact o tom, že v mořských hlubinách žijí živočichové, které bychom mohli označit za opravdové skláře. Na mysli má křemité houby, které se obalují sklovitým povrchem. Vlákna si vyrábějí samy z křemíku v mořské vodě. Jejich výtvory vypadají jako dílo surrealistického lidského skláře, navíc má jejich křemičité vlákno podivuhodné schopnosti – dá se na něm dokonce uvázat uzel, aniž by prasklo, čímž by se lidé chtěli technologicky inspirovat. Tyto křemité houby se dožívají až 20 000 let, takže některé mají se sklářstvím snad až čtyřikrát delší zkušenost než celé lidstvo.
Kučerova kniha není jen mozaikovitým životopisem našich významných krajanů a oslavou jejich řemeslného umění a znalostí, ale je především meditací nad soupodstatností všeho živého, nad tím, že poznávat a obdivovat krásu i složitost přírody by mělo jít ruku v ruce.