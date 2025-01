Víte, co je košamatýna a hacašprnda? Jazykové rébusy používal i Škvorecký

Podobné výrazy zaregistroval i kabaretiér Jiří Suchý, když studoval hry loutkáře Matěje Kopeckého. Loutkový Kašpárek totiž vítal publikum pozdravem „košamadýne“ či „košamatýna“. Ve všech případech jde o zkomoleninu starého rakouského pozdravu „košamstr dýnr“, tedy gehorsamster Diener, což znamená nejposlušnější služebník. Šlo o ustálenou formuli provázející podpis na konci úředního dopisu.

Jiné záhadné úsloví, jež s oblibou užíval Miroslav Horníček, etymologické rozluštění postrádá. Na mysli máme hercovo vyprávění o porouchaném autě. Když se ho v servisu ptali, co se stalo, pravil, nemaje o příčině poruchy nejmenší potuchy: „No víte, štyft spad do trýbu!“

Lingvista by si tu vylámal zuby, neboť jde o nesmyslně poskládaná slova. A přece se toto rčení v praxi ujalo. Zasvěcení jej užívají ve smyslu: Stalo se, nevím co. Horníček posloužil ještě jedním motoristickým příkladem, kdy člověku došla slova. Jistý amatérský automechanik hledal výraz pro popis určité součástky řka: „A bylo tam třeba dát, no, no… takovej velkej fífuňk!“ „A mně bylo naprosto jasné,“ dodává Horníček, „co tím myslel. Prostě fífuňk!“

Vymyšlený termín s klouzavým významem

Další jazykový rébus představují slova „kufandita“ a „kufanditní“. To první užíval zpěvák Arnošt Kavka ve smyslu recese. To druhé jsem zaznamenal v různých pramenech s různými významy od zmatený přes zvláštní a neuvěřitelný až po báječný. Evidentně jde tedy o vymyšlený termín s klouzavým významem.

A to ještě nechávám stranou názor, že je to odvozenina jména jakéhosi inženýra Kufandy, jenž prý byl mistrem nestandardního řešení problémů. Šiřitelem této teorie byl ovšem pověstný šprýmař jménem Fanda, tudíž stopy ke kufanditě vedou ku Fandovi.

Podobně plovoucí sémantika provází i pojmenování „hacašprnda“, které najdeme kupříkladu v díle Josefa Škvoreckého. Historicky lze výraz vystopovat už v 19. století.

Jmenovala se tak veselá přístolní společnost, jež se scházela v Plzni v místních restaurantech, podobně jako pijácké spolky Fugasů, Čamburinů, Herinků nebo Pijaristů. Ostatně, stejnojmenná hospoda v Plzni donedávna fungovala. Pustíte-li však uši mezi lid, zjistíte, že hacašprndou se nazývá i podprsenka, vozembouch, velorex nebo houpačka, z níž se skáče do řeky. Hacašprnda může být ledacos, když člověk chce.

A tak bychom mohli pokračovat dále. Otazník visí třeba nad slovem „paprtýle“. V memoárech jazzmana Jaromíra Hniličky se dočteme, že toto spojení hlásek vyslovil hudebník z postýlky už coby kojenec. Jelikož to však byl známý recesista, který mj. vynalezl hudební nástroj hnilofon, komponoval skladby s názvy jako Obézní klokan anebo psal dadaistické básně ve vymyšleném jazyce, odložíme paprtýle raději do přihrádky slov půvabných, leč neověřených.

Autor je učitel a publicista