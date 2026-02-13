Na dně Atlantiku. Chtěli dál bojovat, cestou do Británie ale českoslovenští vojáci našli smrt

Ti měli za sebou téměř osm měsíců trvající cestu z poražené Francie, na níž projevili vytrvalost, odvahu a vlastenectví. Jejich cílem byla Velká Británie, kde chtěli pokračovat ve službě u československých jednotek.
Na konci června 1940, po odjezdu poslední evakuační lodi, se ve Francii nacházely stále ještě stovky československých vojáků, většinou uprchlíků z protektorátu, kteří se chtěli dostat do Velké Británie. Po formální demobilizaci, jíž prováděly od 1. srpna 1940 francouzské úřady, většina z nich zamířila do Marseille, kde stále ještě fungoval čs. konzulát, s jehož pomocí se mnozí dostali do severní Afriky, konkrétně do marocké Casablancy.
Někteří se tam rozhodli zůstat, jiní však chtěli pokračovat za každou cenu dál. Možnosti odjezdu se však i zde již téměř rovnaly nule. Jedinou šancí se pro ně stala loď Charles Louis-Dreyfus odplouvající počátkem října 1940 na karibský ostrov Martinik.
S pomocí sympatizujících francouzských důstojníků se na její palubu podařilo před očima německo-italské komise dohlížející na dodržování podmínek příměří pod falešnými jmény propašovat 28 československých vojáků a deset civilistů. Na Martiniku byli sice formálně internováni, po několika týdnech se však většině z nic podařilo s pomocí místních gaullistů uprchnout za velmi dobrodružných okolností na okolní britské ostrovy Dominicu a Svatou Lucii.
Koncem ledna 1941 odjela první osmnáctičlenná skupina čs. vojáků ze Svaté Lucie na Bermudy. Ty byly místem, kde se formovaly zásobovací konvoje mířící do Velké Británie. Dne 28. ledna 1941 byli rozděleni po malých skupinách na celkem sedm lodí, který ještě téhož dne vypluly. Jak již bylo zmíněno v úvodu, dvě z nich do svého cíle nikdy nedorazily.
Kdo byli dnes téměř zapomenutí muži z Československa, kteří na nich téměř na konci své dlouhé cesty zahynuli? Symbolicky pocházeli z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. Nejstarší, 40letý nadporučík Jaroslav Křen, krycím jménem Suchý, civilní profesí účetní, byl rodákem z Litovle a veteránem tří válek – do 1. světové musel narukovat v uniformě rakousko-uherské armády, do boje s Maďary o Slovensko v roce 1919 již zasáhl jako důstojník čs. domobrany z Itálie a v únoru 1937 odjel z vlasti, aby bojoval v řadách mezinárodních brigád španělské republikánské armády. Na frontě ve Francii v červnu 1940 velel 7. rotě 1.čs. pěšího pluku.
Karel Beneš, pocházel z obce Hvozd ležící jižně od Manětína, kde se narodil v den, kdy vzniklo samostatné Československo. Civilní profesí byl úředník. Alfréd Damek byl sice rodákem z Budapešti, kde spatřil světlo světa v neklidném létě roku 1919, nicméně domovsky příslušný byl do severomoravského Frýdku. Naposledy bydlel ve Slezské Ostravě a pracoval jako cukrář. O rok mladší Jiří Epstein žil před válkou ve Voticích a pracoval jako obchodní příručí. Všichni tři odešli z obsazené vlasti v létě 1939 a do československé zahraniční armády vstoupili mezi prvními v Polsku.
Vojtech Pollak pocházel z obce Lodno v okrese Kysucké Nové Město na Slovensku. V den odjezdu z Bermud oslavil 28. narozeniny. Před válkou pracoval jako obchodní zřízenec. Na frontě ve Francii byl zraněn. Šestadvacetiletý Evžen Glasz byl rodákem ze slovenské Senice. V civilu pracoval jako obchodní příručí. Po událostech z jara 1939 zřejmě také on odešel do Polska, nevstoupil však do vojenské skupiny, ale pokoušel se odjet do třetí země jako civilní emigrant. Každopádně na podzim 1939 se ocitl v Litvě, odkud se mu následně podařilo odjet do Švédska a pak do Norska. Následně pak zamířil do Francie. Až na Epsteina, který zůstal vojínem, byli všichni poddůstojníky.
Přestože Britové československé vojenské úřady v Londýně o tragédii vyrozuměli, všichni byli díky administrativní chybě i nadále vedení jako nezvěstní z bojů v červnu 1940 ve Francii. Ani jejich rodiny se po válce nedozvěděly, že hrobem jejich blízkých se staly chladné vody Atlantiku…