Paštika a tatranky, to je Československo. Nejlepší místo pro život, tvrdí sbírka plakátů

Kniha Visit Czechoslovakia! obsahuje jak odborné stati, tak texty esejistické, které téma nasvěcují z různých, někdy i nečekaných, úhlů. I když se plakáty v mezinárodním kontextu lišily úrovní typografického zpracování či způsobu zobrazení, opakovala se na nich některá velmi silně ukotvená klišé, která fungovala internacionálně. Patřily mezi ně pohledy na charakteristické památky či jedinečné přírodní scenerie a typická zvířata, dalšími motivy byla i stafáž v krojích či v tradičních oděvech, jež odkazovala k autenticitě prostředí.
Velmi rozšířený obrazový motiv představoval plakát propojující cestování se sportem, zvláště s lyžařskými motivy: „Typickými komponenty takového obrazu se od 30. let staly nejen pohledné lyžařky, dynamičtí lyžaři, ale i lanovky jako znak moderního života, zjednodušovaného technickým pokrokem.“
Nezřídka plakát propagoval i zboží, které měli turisté na cestách používat či konzumovat, jako byly turistické vybavení, osobní dopravní prostředky a sportovní náčiní, ale i potraviny, které někdy už svým názvem odkazovaly k tomu, komu jsou primárně určeny (salám Turista) nebo kde mají být snědeny (horalky a tatranky).
Stačí vám paštika
Formou konzumu se stávalo i cestování jako takové. Jak poznamenává historička umění Lucie Vlčková: „Turistické plakáty s idealizovanými podobami míst jsou nejen návodem na itinerář cest, ale i na způsob, jak si cestování užít, přičemž průběh a cíle cest jsou konzumovány jako zboží. Prostřednictvím obrazových klišé je cestovní zážitek již dopředu simulovaný a cestovatel pak daleko víc touží naplnit předem vytvořený vizuální model (co obdivovat, co dělat, jak se při tom chovat a cítit) než prožít něco nečekaného.“
Linda Kudrnovská (ed.): Visit Czechoslovakia! CZ
Co měly plakáty oficiálně podporovat, ovšem silně záviselo na vládnoucím režimu. Už nacisté propagovali jako znak vlastenectví, pokud Češi objevovali krásy své (okleštěné) vlasti, nikam jinam stejně cestovat nemohli. Ani komunistická propaganda neměla lehký úkol: „Otevřené okno s letadlem v oblacích, lákající k návštěvě Československé socialistické republiky, jen cynicky odráží skutečnost, že pro naprostou většinu Čechoslováků bylo pomyslné okno do světa striktně uzavřené, natož aby se do zahraničí vypravili letecky. Oficiální obraz státu se stává Potěmkinovou vesnicí, vábící zahraniční turisty na památky, které se soustavně zanedbávaly, nebo dokonce záměrně demolovaly, na kulturu, jejíž svoboda byla cíleně omezována, a přírodu, kterou socialistické zřízení devastovalo.“ Zato paštiku si mohl dovolit každý.
Krutý Krakonoš
Kniha kupodivu nerozvíjí úvahy o tom, kdy se z Čechů začal stávat národ paštikářů, ale cituje verše Jaroslava Seiferta z roku 1923, které prorokovaly, že jednou si i chudí budou moct dosyta dopřát „z přemíry hojných země darů / i my si chceme vybírat ty nejchutnější / uzené lososy, salámy a bečky kaviáru...“.
Na dalších dvojlistech jsou ironicky konfrontovány různé formy vlastenectví: protektorátní plakát s nápisem Zůstaňte věrni své krásné zemi s výkřiky výsadkářů z 18. června 1942: „Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!“ Jinde jsou k sobě přiřazeny sportovně pohodový a pohádkový obraz Krkonoš s původní démonickou podobou Krakonoše a nebezpečnou povahou těchto hor: „Víme, že stejně jako Krakonoš není ve skutečnosti žádný dobrák, nejsou ani Krkonoše vlídné kopečky na obzoru. Čím víc se přibližujeme, tím se zvětšují a děsí nás. To mají hory a mýty ve zvyku.“
Ideologický Řáholec
A plakát propagující meziválečnou československou republiku jako ryzí slovanský Orient je doprovázen miniesejem o tom, že napětí mezi kosmopolitní modernitou a přináležitostí ke slovanství dostávalo v Československu bezpočet podob. Například botanik, básník a publicista Ctibor Blattný vypočítával, že z Prahy do Holandska je to stejně daleko jako na Podkarpatskou Rus – a přitom kontrast obou světů nemůže být větší: „Jako by problémem české identity nebylo přiklonit se k jedné nebo druhé straně, ale vydržet toto pnutí.“
Pohádkový Jičín a postava loupežníka Rumcajse zase autorům slouží jako podnět k miniúvaze o tom, jak komunistická propaganda polarizovala dichotomie šlechta – prostý lid či Němci–Češi, čímž „karikovala dějiny a nahrazovala je ideologickými výmysly“.
O čem se dá diskutovat
Esejistické pasáže knihy někdy obsahují vyjádření, která mohou být diskutabilní, například když o rozpadu Československa tvrdí: „Jejich oficiálně idylická koexistence skončila suchým úřednickým rozchodem bez emocí.“ Ano, Husákovy děti, jež pasáž psaly, to tak přirozeně vidí, ale předchozí generace zánik federace prožívaly někdy s hodně silnými emocemi, ať už smutku a lítosti, nebo hořkosti nad nevděkem Slováků…
Což je ale jen drobná poznámka na okraj. Celkově se opět jedná o vizuálně přepychově připravené dílo, poskytující nevšední sondu do českých dějin 20. století: do toho, jak jsme se chtěli navenek i dovnitř jevit, v čem se to blížilo skutečnosti a kdy to byla čirá iluze. A lež.