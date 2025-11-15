Česko-ruský paradox. Když jsme Rusům pomáhali s emigrací a platili za to stamiliony

Jan Adamec
Doporučujeme   18:00
Je to paradox. Dnes vybíráme miliony na rakety proti Moskvě, před sto lety jsme platili stamiliony, aby Rusové u nás mohli studovat, usadit se a pracovat. A jak se dnes dokážeme postarat o ukrajinské válečné uprchlíky, pomáhali jsme i emigraci ruské.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Před sto lety jsme platili stamiliony, aby Rusové u nás mohli studovat, usadit se a pracovat. | foto: Kresba Lela Geislerová

Víte, kterému městu se ve 20. letech minulého století říkalo „ruský Oxford“? Ano, byla to Praha. Ruští emigranti tu měli k dispozici Ruské gymnázium, Ruskou národní univerzitu, Ruskou právnickou fakultu a Ruský institut zemědělské kooperace. Vzdělávání celkem nejméně šesti tisíc studentů probíhalo samozřejmě v ruštině a studenti měli v prvním období zajištěné bezplatné ubytování, stravování, ošacení, osvobození od zápisného a slevy v dopravě.

Další kulturní instituce následovaly: roku 1928 začal fungovat Slovanský ústav, v němž do začátku druhé světové války pracovalo 54 významných ruských a ukrajinských vědců a profesorů. A že šlo o velká jména: v Československu působili třeba právníci P. I. Novgorodcev a P. N. Savickij, historici A. V. Florovskij a G. V. Vernadskij, filozofové B. V. Jakovenko, N. A. Berďajev nebo N. O. Losskij, biolog M. M. Novikov, světově proslulý lingvista Roman Jakobson, člen Pražského lingvistického kroužku, komeniolog Dmytro Čyževskyj anebo autor pětidílného rusko-českého slovníku L. V. Kopeckij. V roce 1935 pak bylo otevřeno Ruské kulturně-historické muzeum na Zbraslavi a také Plamja, ve své době jedno z největších ruských nakladatelství mimo Rusko.

Velký útěk

Při ministerstvu zahraničí vznikl Ruský zahraniční historický archiv, jenž sbíral emigrantské písemnosti a knihy. Podle historika Lukáše Babky to byla „světově ojedinělá instituce, která nashromáždila data o ohromném množství příslušníků protibolševické emigrace“. V jeho čele stál historik Jan Slavík, jeden z prvních sovětologů, a napsal unikátní analýzy bolševického režimu jako Lenin (1934) či Leninova vláda 1917–1924 (1935).

Počítalo se s brzkým kolapsem bolševického experimentu, počet uprchlíků ale nakonec čítal 30 tisíc. Celková částka na pomoc uprchlíkům se vyšplhala až na 508 034 511 Kč.

Roky 1917 až 1922, které Rusku přinesly první světovou válku, dvě revoluce a válku občanskou, vypudily z bývalé carské říše v několika vlnách nejméně 1,5 milionu emigrantů. Jeden a půl milionu lidí, kteří z nejrůznějších důvodů nemohli či nechtěli žít pod novým sovětským režimem. Před perzekucí, nesvobodou i bídou prchali obchodníci, církevní představitelé, carští úředníci, monarchisté, liberálové i socialisté: byl mezi nimi například předseda bolševiky rozehnaného Ústavodárného shromáždění Viktor Černov, první premiér bolševiky svržené prozatímní vlády Alexandr Kerenskij i poražení velitelé bílých vojsk Anton Děnikin, Pjotr Wrangel či Nikolaj Juděnič.

Ale nešlo jen o politiku, Rusko zažívalo masivní odliv také kulturních a vědeckých mozků.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.