Ty jsi fakt skibidi. Ubližují novotvary češtině? A co když spíš przníme angličtinu?

„Ty seš prostě tak… skibidi!“ pohodí vlasy jedenáctiletá Adéla směrem ke své matce, která jí zrovna zakázala vytáhnout telefon. Pokud vás tohle slovo minulo (vážně?), je to výraz s podivně vágním významem na škále od „divný“ nebo „nepochopitelný“ až po „jdi někam“.

Moje vlastní alfy běžně používají slova jako hedka (hlava, od anglického head) nebo krinž (to je anglické cringe, tedy něco trapného) nebo krípy (creepy, tedy něco děsivého, strašidelného, zlověstného). Záměrně to píšu česky, ačkoli věřím, že tolik kritizovaná Gen Z by to možná psala i anglicky, ovšem moje alfy tahle slova považují za běžnou součást českého lexika. Kam ten svět spěje?

Starší pánové mají tendenci předpovídat češtině apokalypsu, smrt v područí angličtiny. My mladší milovníci jazyků čekáme, co z toho bude, a alespoň já se tím nesmírně bavím. Kloním se spíš k názoru, že si děti a teenageři osvojují slova, která jim v češtině zkrátka z jakéhokoli důvodu chybí (jak říct vtipně hlava, když je vám deset?), ale stále se k nim chovají jako ke slovům českým. Ve své podstatě tak čeština ničí angličtinu, a destrukce je tedy vzájemná.

Angličtinu máme tendenci vnímat jako děsivý kolos válcující roztomilé malé jazyky, ale je všeobecně známá pravda, že nejrozšířenějším jazykem světa je špatná angličtina. Na angličtině pácháme denně spoustu příkoří, ale nad tím se tu málokdo zastavíme, protože to zkrátka není jazyk náš.

Poprvé jsem si toho všimla při přípravě na jazykovou zkoušku, kdy nás britská lektorka neustále opravovala kvůli americké výslovnosti. Ráda bych řekla, že to bylo zaviněno koukáním na americké filmy a seriály, ovšem při bližším prozkoumání jsem musela přiznat, že americká výslovnost je zkrátka jen jednodušší, logičtější a bližší tomu, jak to v souladu s naučenými pravidly přečte Čech. A nakonec tu jsou tisíce slov, která nerodilí mluvčí dennodenně komolí i z pohledu zaoceánské angličtiny.

Před pár lety jsem se potkala s partou novinářek z celého světa. Za náš úřední jazyk byla pochopitelně zvolena angličtina, ale všem se nám velmi ulevilo, když se Londýňanka se Skotkou rozhodly jít spát a Australanka projít. My ze zbytku světa jsme si musely potupně přiznat, že jim zkrátka nerozumíme, přestože mezi sebou jsme si perfektně popovídaly.

Je tedy namístě plakat nad tím, jak nám ta angličtina przní mateřštinu? Pojďme být fér a uznat, že je to prznění oboustranné. A dokud děti nemluví rovnou anglicky, můžeme se na to dívat jako na obohacení slovní zásoby. Nemyslím si, že „hedka“ může někdy nahradit hlavu. A že by „skibidi“ vytěsnilo tradiční české vulgarismy a alfy na sebe jednou zpoza volantů pořvávaly „Ty seš fakt skibidi!“? No, uvidíme.

Že by slovo skibidi vytěsnilo tradiční české vulgarismy a řidiči z generace alfa na sebe za pár let zpoza volantů pořvávali „Ty seš fakt skibidi!“?