Český člen Řádu osvobození. Stanislav Hošek bojoval v obou světových válkách

Reagoval tak na dnes ne zcela známou skutečnost, že v těžkých začátcích hnutí „Svobodné Francie“ na Britských ostrovech se pod jeho prapory přihlásily desítky především mladých českých důstojníků, ale i dalších specialistů, pro něž nebylo v jednotkách československé zahraniční armády adekvátní uplatnění.
Na podzim roku 1940 de Gaulle založil Řád osvobození (Ordre de la Libération), který je dodnes považován za druhé nejvyšší vyznamenání Francouzské republiky, hned po Řádu Čestné legie. Na rozdíl od něj však byl udělen pouze 1 061 osobám, které se během 2. světové války zcela mimořádným způsobem zasloužily o obnovu francouzské nezávislosti. Řád je ve Francii natolik ceněn, že v pařížské invalidovně dokonce od roku 1967 existuje jeho muzeum (Musée de l’ordre de la Libération). Recipienty, tedy členy řádu, se v poválečné době stalo také nejméně pět českých vojáků. Jedním z nich je i Stanislav Hošek.
Narodil 17. září 1900 v Hlinsku. Domovsky byl příslušný do Malé Losenice v tehdejším chotěbořském okrese. Po vychození obecné školy a tří tříd měšťanky se vyučil dekoratérem. Na samém konci 1. světové války zřejmě narukoval do rakousko-uherské armády a byl poslán na italskou frontu. Zde se dostal do zajetí a přihlásil se do československých legií. Podle svého tvrzení sloužil u 34. čs. střeleckého pluku. V seznamech držitelů legionářského osvědčení se sice nenachází, je však možné, že o statut legionáře vůbec nežádal, díky tomu, že v republice žil po skončení války jen velmi krátce.
Každopádně si ještě počátkem 20. let dosloužil prezenční vojenskou službu u Leteckého pluku 1 v Praze, kde absolvoval poddůstojnickou školu. V listopadu 1923 se z Československa vystěhoval do Francie. V roce 1939 žil v Paříži. Jeho posledním bydlištěm byl dům číslo 20 v Rue de Monttessuy v sedmnáctém pařížském obvodu, ležící jen několik desítek metrů od slavné Eiffelovy věže. Okamžitě po vypuknutí války, 1. září 1939, se dal k dispozici čs. zahraničnímu odboji a byl přidělen k úřadu vojenského atašé u čs. vyslanectví.
Na rozdíl od mnohých ve Francii usedlých krajanů, byť měl v Paříži manželku a devítiletou dcerku, se v červnu 1940 rozhodl pro pokračování vojenské služby a evakuaci do Velké Británie. Francouzské hlavní město opustil s transportem zaměstnanců Československého národního výboru. Na Britské ostrovy se dostal 12. července 1940 se skupinou letců pod vedením škpt. Emila Bušiny přes marockou Casablancu. Ještě koncem téhož měsíce byl na základně v Cosfordu přijat do RAF a 5. září 1940 se stal příslušníkem pozemního personálu 312. čs. stíhací peruti RAF, v jejíchž řadách pak zůstal dalšího dva a tři čtvrtě roku.
Na konci roku 1942 si podal žádost o umožnění odchodu do de Gaullovy armády „Svobodné Francie“. Vedly jej k tomu rodinné důvody a skutečnost, že se do Československa již po válce nehodlal vrátit. Uvedl dokonce, že je sám částečně francouzského původu a v květnu 1940 mu bylo uděleno francouzské státní občanství. To však nemohl přesvědčivě dokázat, a tak byla jeho žádost zprvu zamítnuta.
Vytrvale jí však opakoval tak dlouho, až mu v březnu 1943 president Edvard Beneš, poté, co Hošek předložil příslib Francouzského národního výboru v Londýně, že pokud francouzské státní občanství nemá, tak je po válce obdrží, vyhověl. Dne 8. června 1943 byl rotný Hošek propuštěn z RAF, kde dosáhl hodnosti Sergeant a formálně přemístěn k Náhradnímu tělesu. Současně s tím došlo k jeho odeslání na zvláštní dovolenou.
Následně sloužil v hodnosti Sergent-Chef u pozemního personálu francouzského letectva. Konkrétní průběh jeho další služby není zřejmý. Francouzům se teprve v listopadu 1941 podařilo v Británii založit svoji první, 340. stíhací, peruť RAF. V době, kdy byl Hoškovi umožněn přestup, se zde formovaly další dvě. Je tedy pravděpodobné, že byl zařazen k některé z těchto tří jednotek. Po válce se vrátil k rodině do Paříže, kde pak žil i v následujících letech. Řád osvobození mu byl udělen v roce 1946.