Žlutá vesta taky cesta. O zmatení jazyků a kam můžou vést mizerné studijní výkony

Coby učitel češtiny jsem si s misionářkou notoval. Přečíst a pochopit text delší než popisek na Instagramu představuje pro značnou část dnešní mládeže opravdu svízel. V tom jsme se shodli. Překvapivé však pro mě bylo kazatelčino vysvětlení současného stavu. Může za to Satan! Ne že děti nečtou, že jsou závislé na technologiích a sítích, že jsou roztěkané, otupělé, líné. Nic z toho. Satan. Dyslexie, ADHD, chudá slovní zásoba, sekundární negramotnost, parazitování na AI – to vše jsou prý Satanovy nástroje, jež mají zabránit lidstvu pochopit pravdu Písma svatého a vymanit se z temnot zla.
Inu, pokusil jsem se tedy chvíli vnímat školství touto svéráznou optikou. O velké přestávce jsem se jako samozvaný exorcista nenápadně plížil po chodbách školy a potají zapisoval zaslechnuté výroky žactva: „Znám tři Anety, z toho jedna je Jana.“, „Koupíme si kočku a hada. Kočka se bude jmenovat Pes a had bude fialovej.“, „My tady nekujeme pytle.“ (sic!). Zmatení jazyků přímo ďábelské. Tady ale Satanášovi očividně pomáhala puberta, kdy se v člověku bouří hormony natolik, až blázní, neboli „šuká mu na maják“, jak říkal jeden teenager.
|
Lidé jsou rádi hloupí. A největší hlouposti uslyšíte u maturit
Při hodině literatury mě zas překvapil jeden zahraniční žák. Když jsme brali báje a pohádky, ukázalo se, že nezná příběh o perníkové chaloupce. Poté, co jej vyslechl, podivil se: „Perník znamená ještě něco jiného než pervitin?!“ V tomto případě Luciferovi helfla jazyková bariéra i volnočasové aktivity dnešní mládeže. Při slohu se další žák zmínil, že měl proslov na pohřbu svého dědečka, což jsem s obdivem kvitoval, než dodal, že si celou smuteční řeč nechal napsat umělou inteligencí. Zde je otisk čertova kopyta již zcela hmatatelný.
Zachvátila mě panika. Řádění Antikrista jsem začal nacházet nejen v dětské zabedněnosti, ale všude. Osnovy, inkluze, autoevaluace, Cermat, GDPR, MŠMT – co pojem z práce současného pedagoga, to stopa pařátu Belzebubova. Vyučování naštěstí dospělo ke konci. Poslední hodinu, než se žáci rozutečou, žádám třídu, aby vyslovili moudro dne, kterým bychom se mohli řídit. Většinou to nasměrují do legrace (“Kdo se řídí horoskopem, měl by dostat teleskopem“) či provokace (“Ať se bráníš, jak se bráníš, bráníčku se neubráníš“). Ale tentokrát vyřkla jedna žákyně enigmatickou větu: „Žlutá vesta taky cesta.“ Jelikož jsem nerozuměl, vysvětlila mi význam rčení. Mizerné studijní výkony zavedou absolventa na okraj pracovního trhu k profesím jako popelář či metař, kteří chodí v reflexních žlutých či oranžových vestách. Nakonec proč ne. Blahoslavení chudí duchem. A Satan ostrouhá.
Autor je publicista a učitel