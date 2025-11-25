Výjimečné vitaminy pro tchyni? Proč se některá slova píší jinak, než jak je všichni používají

Na tenhle problém mě upozornila kolegyně, která aktuálně studuje český jazyk a rozhodla se, že je nutné sjednotit psaní dublet v textech, které jí projdou pod rukama. Je to cíl zcela legitimní, protože v češtině je skutečně možné psát vitamín i vitamin, stejně jako citron a citrón a podobně. Pokud píšete nějaký text, měli byste si jednu variantu vybrat a té se držet. Střídání je nevhodné. Když mi oznamovala, že se s korektorkou dohodla na krátké variantě, neubránila jsem se zklamání. Mně zkrátka zní vitamín o něco moderněji. Stejně jako citrón nebo balkón.
Kolegyně mi oponovala, že krátká varianta je modernější a že to doporučuje i Ústav pro jazyk český. Jala jsem se to zkoumat a skutečně jsem našla informaci, že do začátku devadesátých let byl povolen pouze dlouhý zápis, posléze pouze krátký a od roku 1993 je díky Dodatku k Pravidlům českého pravopisu možno psát obojí.
Durdila jsem se, že je to další příklad toho, že příručky zkrátka nereflektují, jak mluví skuteční lidé. Kdo z vás říká „vitamin“ nebo „citron“? Darmo mluvit, když je stále povinné psát „výjimka“, i když většina národa říká „vyjímka“. A nemlich to samé (takové hezké české spojení) jako „tchyně“, i když je to prostě prachobyčejná „tchýně“. Mimochodem, obě tahle slova jsou oblíbeným češtinářským chytákem.
Když už jsem se nad tím tak čílila, pustila jsem se do poctivého studia problému. A opět jsem si ověřila odvěkou pravdu, že čím méně toho člověk ví, tím jasnější mu všechno je. Vezmu to popořadě: výjimka a podobná slova jsou odvozená od slovesa vyjímat. Dočetla jsem se, že je naprosto běžné, že dojde ke krácení samohlásky v kořeni slova a prodloužení v předponě. Ačkoli mi to u výjimky nedává vůbec žádný smysl, výhybka, zásilka nebo výšivka mě umlčely. Těžko bychom si asi zvykali na vyhýbku, zasílku nebo vyšívku. I když na druhou stranu tu pořád máme slova jako obsílka nebo podšívka…
Mé modernější vitamíny zase neobstály v tom, že povolený dvojí zápis mají i slova jako etylen/etylén, archiv/archív, bižuterie/bižutérie, takže bych asi i u nich měla preferovat dlouhý zápis. Jenže archív ode mě rozhodně neuslyšíte. Systémově mi to tedy hapruje. Jenže zase je tu celá řada slov nesystémových, protože jak se píše v Internetové jazykové příručce, mají dlouhou variantu natolik zažitou, že je zkrátka píšeme jedině a pouze dlouze: bazén, refrén, suterén… Možná že už tam ty vitamíny směřují též?
Největším překvapením pro mě bylo, proč se sakra píše jen a pouze tchyně. Tak schválně, víte to? Podobnost mezi slovy tchán a tchyně totiž vůbec není náhodná. Tchyně vznikla z tchána stejným mechanismem jako z chirurga chirurgyně. Tak tady jsem to projela na plné čáře!