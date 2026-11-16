O tzv. standardizaci geografických jmen však nerozhoduje Ústav pro jazyk český Akademie věd, nýbrž Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Jeho názvoslovná komise se zabývá mimo jiné takzvanými exonymy, tedy podobami cizích zeměpisných jmen užívanými v češtině (například Vídeň místo Wien nebo Řím místo Roma). Oficiální exonyma jsou zveřejňována v materiálech ČÚZK a pro některé instituce, například určitá ministerstva, jsou závazná.
České geografické názvosloví se nemusí řídit americkou ani jinou administrativní změnou. I nadále lze používat jméno Ontarijské jezero nebo Mexický záliv.
V tomto případě se názvoslovná komise na svém zasedání 2. září 2026 rozhodla ponechat dosavadní české exonymum Nauru. Nové endonymum Naoero, tedy název užívaný v samotné zemi, pak bylo doplněno do databáze Jména světa.
Mnohem známější nedávnou změnou zeměpisného jména bylo rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa přejmenovat Ontarijské jezero (Lake Ontario), jedno z pěti Velkých jezer Severní Ameriky, na Lake America. Příslušný dekret z konce srpna 2026 nařizuje, aby se nový název používal v dokumentech a mapách amerických federálních úřadů. Jezero však zčásti leží také na území Kanady, která dané rozhodnutí rázně odmítla. Trumpův dekret se sice vztahuje na americké federální úřady, ale nikoli na Kanadu, Česko nebo jiné státy. Neexistuje ani žádná celosvětová autorita, která by mohla určit, jak se bude určitý přeshraniční geografický objekt jmenovat ve všech jazycích.
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Geografická jména se sice standardizují, což však neznamená, že se jedna země může svým rozhodnutím stát závazným názvoslovným arbitrem pro celý svět. V případě Ontarijského jezera navíc nejde o změnu, která by vycházela z místního úzu nebo z jazykového vývoje. Její motivace je především politická. Kanadský premiér Mark Carney pak připomněl, že název Ontario je starší než samotné Spojené státy.
České geografické názvosloví se proto nemusí řídit americkou ani žádnou jinou administrativní změnou. I nadále tak lze používat zavedené jméno Ontarijské jezero, stejně jako pojmenování Mexický (nikoli Americký) záliv, které postihl podobný osud v lednu 2025.
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Donedávna se prý děti v Severní Americe setkávaly s mnemotechnickou pomůckou, jak si zapamatovat názvy všech pěti Velkých jezer. Stačilo znát takzvaný akronym HOMES, který zkracuje jejich jména na počáteční písmena. Za sebou tak jdou jezera Huronské, Ontarijské, Michiganské, Erijské a Superior (česky Hořejší). Zatímco pro malé Kanaďany je slovo HOMES (v překladu „domovy“) stále platné, Američané vymýšlejí kvůli změně názvu Lake Ontario na Lake America náhradu. Ironií osudu se nejvíce nabízí zkratka SHAME (v češtině „ostuda, hanba“).