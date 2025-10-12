Český volič je zvláštní tvor: i když je vnitřně spokojený, stejně brblá. Proč je ale takový, jaký je?

Premium

Fotogalerie 2

Český volič je zvláštní tvor: i když je vnitřně spokojený, stejně brblá. Proč je ale takový, jaký je? | foto: Kresba Lela Geislerová

Autor:
  12:00
Voliči se rozhodli pro změnu. Ale proti mnohým očekáváním a průzkumům zvolili změnu umírněnou. Strany či hnutí, které balancují na hraně extremismu a které prosazují radikální obrat zahraniční politiky, neuspěly. Jak myslí a cítí většinový volič?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jsme zemí spokojených lidí, kteří jsou nespokojení se svou zemí,“ říká pro Orientaci LN sociolog a šéf výzkumné agentury STEM Martin Buchtík. Nabízíme jiný pohled na to, jak je naše společnost rozdělená. A na to, jak v ní funguje politika.

„Skoro nikdo vám neřekne, že si za svou špatnou životní situaci může sám. Myslí si, že se snaží, dělá maximum, ale nepřátelský systém a svět mu zabraňují v tom, aby uspěl.“

Jsme spokojení i nespokojení zároveň. „Je to paradox,“ říká Martin Buchtík. „Průzkumy ukazují, že zhruba 80 % lidí je spokojeno se svými životy, dvě třetiny hodnotí jako úspěšný předchozí rok, ale jen 15 % hodnotí kladně, kam společnost směřuje.“

Ten paradox má více rovin. Jednu můžeme nazvat psychologickou. „Skoro nikdo vám neřekne, že si za svou špatnou životní situaci může sám,“ vysvětluje Buchtík. „Rozumí tomu spíš takto: Snaží se, dělá maximum, ale nepřátelský systém mu zabraňuje v tom, aby uspěl, nedává mu šanci. Sám se sebou je víceméně spokojený, často je spokojený i s tím, jakou má rodinu a přátele, komunitu, která ho bezprostředně obklopuje. Ale nestačí to. Svět je proti němu.“

Ten paradox je nejenom osobní, ale je i hluboce politický. Jakkoli si jej lidé vůbec nemusejí uvědomovat. Ale je to tak: i relativně spokojený člověk kolem sebe vidí mnoho důvodů ke změně.

Jak v takové společnosti dělat politiku? Můžete se vůbec někomu zavděčit? Někoho, jak politici rádi říkají, zmobilizovat? Těžko. Spokojení lidé vás mávnutím volebního lístku pošlou do opozice.

Rozdělení na zlomky

Politici, média či analytici mluví o tom, že naše společnost je rozdělená na dva základní tábory.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.