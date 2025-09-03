Koho chce metro a kdo likviduje hasiče? Český slovosled dovede neuvěřitelné kousky

Danou nejasnost umožňuje český volný slovosled a taky to, že inkriminovaní plyšáci a pacienti mají ve čtvrtém a sedmém pádě stejné tvary. Podobná pádová nejasnost existuje častěji, typicky v mužském neživotném rodě mezi prvním a čtvrtým pádem. Někdy může přinést interpretace nešťastné, jako v případě: „V Ostravě hoří hala s odpadem, plameny likvidují desítky hasičů.“ S tou likvidací a hasiči je to obecně špatné, jen ne vždy jsou obětí oni: „Houbař nahlásil lesní požár, hasiči ho zlikvidovali.“ Neměl nic hlásit... A jindy je interpretace spíš roztomilá, ale pro některé hašteřivější Pražáky možná vítaná: „Brno metro nechce.“
Otázka je, podle čeho se rozhodneme, která interpretace je správná. Na to jsou různé taktiky. Například lze očekávat, že podmět bude živý, taky je ve větě obvykle dřív než předmět. Díky tomu se dá zdůraznit i nepravděpodobná/nerealistická interpretace: „Viděl jsem vázy vyrábět hrnčířky.“
V tomhle pravidle ale může udělat nepořádek aktuální větné členění, které způsobuje, že nejdřív jsou ve větě informace už známé a později ty nové či důležitější. Na základě toho vnímáme rozdíl mezi větami „Skončil v nemocnici.“ (zranil se) a „V nemocnici skončil.“ (přestal tam pracovat). I když ani ty nejsou nutně jednoznačné. Obzvlášť ta první. Z toho je jasné, že v některých situacích nezbývá než se spolehnout na naši znalost světa a hádat podle ní.
|
Seš zbláznil? Chatboti se zlepšují Zátopkovým tempem, ale práce s češtinou a vtipem jim zatím příliš nejde
Někdy ale ani to nepomůže. Třeba u titulku: „Pivo v plechu poprvé poráží sklo.“ Stejně tak nevíme, jestli to, že „Osm roků hledaného muže živí ženy.“, znamená, že muž si sehnal na osm let lukrativní ubytování, nebo jde o muže hledaného osm let a doba výživného není stanovena.
A co teprve Karel Janeček: „Nadační fond proti korupci Karla Janečka po 13 letech končí.“ Je to nadační fond Karla Janečka? Korumpuje Karel Janeček? Je Karel Janeček korumpován? Samé otázky…
Měli jsme tu věty, které mají dvě možné interpretace. Teď se podívejme na větu, co jich má tři a víc. Kolik možných interpretací byste přisoudili větě „Vysvětlovala výhody popisu jazyka pro účely vyučování.“? (Asi tušíte, že budou víc než tři.)
Vraťme se ale k prvnímu případu a k tomu, že nevíme, na kom je zdravotní bratr závislý. Na co věta „Je na nich závislý.“ a obzvlášť zájmeno „nich“ odkazuje, jde poznat jen ze znalosti kontextu, žádná z doporučení, o která jsme se pokusili výše, na ni (podobně jako na některé jiné situace) uplatnit nejde. Snad jen, abyste při interpretaci nebyli líní jako vědci, kterým už došla trpělivost s vychováváním: „Odnaučit generaci Z plýtvat potravinami bude podle vědců oříšek, čelí i vlastní lenosti.“
S likvidací a s hasiči je to obecně špatné. Jen ne vždy jsou obětí právě hasiči: „Houbař nahlásil lesní požár, hasiči ho zlikvidovali.“ Neměl nic hlásit.
Autorka je bohemistka