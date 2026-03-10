Bitva po padesáti letech? Ne, živý underground

Na vlasatce, říkalo se tehdy. Na společenství lidí kolem kapely The Plastic People of the Universe (Plastiků) a dalších.
17. a 18. března 1976 bylo zatčeno celkem 22 lidí a režim chystal monstrproces. Že z toho nakonec monstrproces nebyl, ale „jen“ čtyři lidé šli do vězení, bylo též zásluhou vlny solidarity. Na obhajobu undergroundové komunity – více než hudba dráždilo režim to, že přitahovala nekonformisty – se postavilo víc lidí, než se čekalo. Z této vlny vznikl zárodek Charty 77, očima dnešních mladých už možná čítankový příběh, součást novodobé české mytologie.
Ale přes to všechno byli v procesu v září 1976 odsouzeni čtyři lidé „natvrdo“ s tresty od 18 do 8 měsíců vězení: Ivan Jirous, Pavel Zajíček, Vratislav Brabenec a Svatopluk Karásek. A o něco dříve v západočeském procesu další tři: Karel Havelka, Miroslav Skalický a František Stárek.
50 let od procesu s českým undergroundem. MeetFactory, Praha. 14. března od 16 hodin.
Bitva se nyní, 50 let po největší vlně zatýkání, opakovat nebude. I proto, že se neodehrála na jednom místě. Například Vratislava Brabence, saxofonistu kapely The Plastic People of the Universe a už posledního žijícího z odsouzených v „procesu s Plastiky“, zatkli v zámeckém parku v Měšicích. Pracoval tam jako zahradník, právě svačil u kiosku rybí salát, když dorazilo pět policajtů s dotazem: „Kde máte zbraně?“
Uznáte zřejmě sami, že z toho se výroční rekonstrukce bitvy moc dělat nedá.
Nastojte, stále ještě hrají
Ale připomínat se to vše bude. A to příští sobotu, 14. března, v kulturním centru MeetFactory v Praze na Zlíchově, již od 16 hodin. Bude to velká akce a také žánrově pestrá.
Osvěží společenské dění před 50 lety, na čemž se bude podílet Ústav pro studium totalitních režimů a Muzeum paměti XX. století. K tomu promluví František „Čuňas“ Stárek, odsouzený v plzeňském procesu, a také historik Petr Blažek. A hlavně připomene, že nešlo jen o jednu bitvu a události kolem ní, ale o nezávislou spontánní kulturu jako takovou. O kulturu, která navzdory zatýkání a zákazům nezanikla, naopak se rozvíjela a – světe, div se – působí i po padesáti letech. I když samozřejmě v trochu jiném generačním obsazení.
Ale tak už to ve světě chodí. Kdyby někdo na prvním koncertu Rolling Stones v roce 1962 v Londýně řekl, že budou hrát i v roce 2026, byl by za blázna. Něco podobného může platit i pro kapely pronásledované u nás za normalizace. A přece dnes hrají, byť některé jen občas a jiné v pozměněné podobě. Právě toto si můžete vychutnat v MeetFactory.
Microplastic People of the Universe. Jakže to volali na té Sibiři: Zázrak? Či dílo satanovo?
Ten minifestival chce ukázat, co z tehdejší scény vyrostlo. A ještě něco. V těchto dnech se připomínají nedožité 75. narozeniny Milana Hlavsy, hudebního lídra Plastiků, a zároveň Pavla Zajíčka, básníka a ústřední osobnosti kapely DG 307. I to se odrazí v programu 14. března.
Co tedy uslyšíte a uvidíte? Vystoupí Vratislav Brabenec a Pražský enigmatický orchestr, Bílé světlo, PPU (jedna z větví Plastiků), Josef „Bobeš“ Rössler zahraje písně Svatopluka Karáska a Charlieho Soukupa. Hlavsu připomene Jan Vozáry projektem Magická noc a undergroundové mládí soubor Nadnárodní People of the Metaverze.
K tomu spatříte filmy Jana Ságla (švagra Ivana Jirouse) či fotky tradičních dokumentaristů undergroundu, jako je Ondřej Němec. Upřímně, koho by před 50 lety napadlo, že v roce 2026 bude z undergroundu taková úroda?