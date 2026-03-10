Bitva po padesáti letech? Ne, živý underground

Fanoušci historie rádi předvádějí dávné bitvy. Třeba u Slavkova se pravidelně scházejí, aby zopakovali vítězství Napoleona nad armádami Rakouska a Ruska z prosince 1805. Ale kdybychom chtěli reprízovat „bitvu“, která se odehrála před 50 lety, za Husáka, bylo by to těžké. Byl to největší zátah policie na hudební underground.

The Plastic People of the Universe (Vratislav Brabenec a Jiří Kabeš). | foto: Ivan RiegelMAFRA

Na vlasatce, říkalo se tehdy. Na společenství lidí kolem kapely The Plastic People of the Universe (Plastiků) a dalších.

17. a 18. března 1976 bylo zatčeno celkem 22 lidí a režim chystal monstrproces. Že z toho nakonec monstrproces nebyl, ale „jen“ čtyři lidé šli do vězení, bylo též zásluhou vlny solidarity. Na obhajobu undergroundové komunity – více než hudba dráždilo režim to, že přitahovala nekonformisty – se postavilo víc lidí, než se čekalo. Z této vlny vznikl zárodek Charty 77, očima dnešních mladých už možná čítankový příběh, součást novodobé české mytologie.

Ale přes to všechno byli v procesu v září 1976 odsouzeni čtyři lidé „natvrdo“ s tresty od 18 do 8 měsíců vězení: Ivan Jirous, Pavel Zajíček, Vratislav Brabenec a Svatopluk Karásek. A o něco dříve v západočeském procesu další tři: Karel Havelka, Miroslav Skalický a František Stárek.

50 let od procesu s českým undergroundem. MeetFactory, Praha. 14. března od 16 hodin.

Bitva se nyní, 50 let po největší vlně zatýkání, opakovat nebude. I proto, že se neodehrála na jednom místě. Například Vratislava Brabence, saxofonistu kapely The Plastic People of the Universe a už posledního žijícího z odsouzených v „procesu s Plastiky“, zatkli v zámeckém parku v Měšicích. Pracoval tam jako zahradník, právě svačil u kiosku rybí salát, když dorazilo pět policajtů s dotazem: „Kde máte zbraně?“

Uznáte zřejmě sami, že z toho se výroční rekonstrukce bitvy moc dělat nedá.

Nastojte, stále ještě hrají

Ale připomínat se to vše bude. A to příští sobotu, 14. března, v kulturním centru MeetFactory v Praze na Zlíchově, již od 16 hodin. Bude to velká akce a také žánrově pestrá.

Osvěží společenské dění před 50 lety, na čemž se bude podílet Ústav pro studium totalitních režimů a Muzeum paměti XX. století. K tomu promluví František „Čuňas“ Stárek, odsouzený v plzeňském procesu, a také historik Petr Blažek. A hlavně připomene, že nešlo jen o jednu bitvu a události kolem ní, ale o nezávislou spontánní kulturu jako takovou. O kulturu, která navzdory zatýkání a zákazům nezanikla, naopak se rozvíjela a – světe, div se – působí i po padesáti letech. I když samozřejmě v trochu jiném generačním obsazení.

Ale tak už to ve světě chodí. Kdyby někdo na prvním koncertu Rolling Stones v roce 1962 v Londýně řekl, že budou hrát i v roce 2026, byl by za blázna. Něco podobného může platit i pro kapely pronásledované u nás za normalizace. A přece dnes hrají, byť některé jen občas a jiné v pozměněné podobě. Právě toto si můžete vychutnat v MeetFactory.

Microplastic People of the Universe. Jakže to volali na té Sibiři: Zázrak? Či dílo satanovo?

Ten minifestival chce ukázat, co z tehdejší scény vyrostlo. A ještě něco. V těchto dnech se připomínají nedožité 75. narozeniny Milana Hlavsy, hudebního lídra Plastiků, a zároveň Pavla Zajíčka, básníka a ústřední osobnosti kapely DG 307. I to se odrazí v programu 14. března.

Co tedy uslyšíte a uvidíte? Vystoupí Vratislav Brabenec a Pražský enigmatický orchestr, Bílé světlo, PPU (jedna z větví Plastiků), Josef „Bobeš“ Rössler zahraje písně Svatopluka Karáska a Charlieho Soukupa. Hlavsu připomene Jan Vozáry projektem Magická noc a undergroundové mládí soubor Nadnárodní People of the Metaverze.

K tomu spatříte filmy Jana Ságla (švagra Ivana Jirouse) či fotky tradičních dokumentaristů undergroundu, jako je Ondřej Němec. Upřímně, koho by před 50 lety napadlo, že v roce 2026 bude z undergroundu taková úroda?

