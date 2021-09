Čeští mezci rozorali veškeré meze. Vychází nová kniha o tom, kde skutečně žijeme

Že bychom se dostali do fáze kácení model? Loni jsme se dočkali frontální protikunderovské ofenzivy v biografické knize Jana Nováka Kundera: Český život a doba. Teď tu zas máme ofenzivu protihavlovskou, ovšem ve zcela jiném balení. Dramatik a prozaik, který píše pod pseudonymem S. d. Ch., přichází s prozaickým textem Skutečné zrání, jenž se neustále točí kolem (nikdy přímo nejmenovaného) Václava Havla a nahlíží (h)různá zákoutí polistopadové české krajiny.



U knihy Jana Nováka ani tak nešlo o to, co se v ní píše, pouze se zopakoval již známý vzorec. Kdo Kunderu ctí, ten musel Novákovu knihu odmítnout, a komu Kundera pije krev svým pozérstvím a tím, že se nezná ke své minulosti, tomu zas Kundera: Český život a doba konvenoval. Racionální debata tu zkrátka není možná. Je to proto, že je pro nás nesnesitelné, že nás někdo přerůstá, že někdo uspěl ve světě? Nebo je to proto, že máme dost toho, jak je tu z někoho přihlouple vytvářena modla tím, že se vše, co vykonal, vykládá s pozitivním vyzněním, případně se vše problematické raději vypustí, aby to nekazilo úchvatný portrét – a to jen proto, že uspěl ve světě?