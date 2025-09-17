Jací jsou čeští muslimové: raději na sebe neupozorňují a konflikt v Gaze vnímají ideologicky

Stovky lidí zaplnily kostel u Salvátora, aby uctily památku dětských obětí konfliktu v Gaze a Izraeli ( 4. září 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Karel Černý
  12:00
Válka v Gaze přinesla zvýšené společenské napětí, ostré konfrontace v univerzitních kampusech a vzestup antisemitismu v Evropě. Co se ale týká Česka, dosud se nenaplnily obavy, že by válka v Gaze plošně radikalizovala tuzemské muslimy. Demonstrace na podporu Palestiny zůstávají ve srovnání se západní Evropou umírněné.

Po útoku Hamásu ze 7. října 2023 na Izrael sice Hamás, al-Káida i Islámský stát vyzývaly stát k útokům na židovské cíle po celém světě, ale tyto výzvy zůstaly v Česku žijícími muslimy nevyslyšeny.

„V Česku muslimové jednotné společenství nevytvářejí, máme tady spíš jednotlivé skupinky, navzájem bojující o zdroje. A je nás málo, takže trpíme ponorkovou nemocí.“

České muslimské organizace alespoň útok Hamásu ze 7. října 2023 oficiálně neodsoudily, ačkoli se v minulosti od různých teroristických útoků distancovaly. Údajně totiž prý nejde o náboženský konflikt, a tedy o cokoli spjatého s islámem, ale o územní spor dvou národů, které si nárokují totéž teritorium.

