Vouk téma není od časopisu Vogue a lůzr se nepíše tak, jak si myslíte. Rozumíme, i když nerozumíme

Nejsem si jistá, kdy se mi naposledy stalo, že jsem věděla, o co jde, ale pojem napsaný na papíře jsem nepoznala. No ano, moje máti neváhá hodit vždy do placu historku, jak jsem vařila knedlíky ve studené vodě a – a to je ono – jak jsem si myslela, že tramvaji se říká trambajs a fotbalu chodbal.
Mimochodem, u toho druhého jsem byla přesvědčená, že je to od toho, jak se tam pořád někam chodí. Teď si vzpomínám, že v mém středoškolském sešitě biologie měli ptáci ploaku místo kloaky a stěny staveb popisovaných v dějepise zdobil vlis místo vlysu. Ale to dodnes prostě nechápu, když je to tam vlisované!
No a něco podobného se mi stalo i na prahu čtyřicítky. Znáte slovo klikbajt? Vězte, že coby webeditorka toto slovo skloňuji dnem i nocí. A věděli jste, že je to „klikbejt“? Ono se to totiž nepíše clickbite (od bite – kousnout, tedy zakousnout se do nějakého pěkně šťavnatého titulku, abyste se nakonec nedozvěděli vůbec nic šťavnatého), ale clickbait (od bait – návnada – jakože jste se chytli na vějičku). Trochu mi to připomíná ten můj chodbal.
V mládí jsem si myslela, že se fotbalu říká chodbal. To proto, že jsem byla pevně přesvědčená, že je to od toho, jak se tam pořád někam chodí.
A to zdaleka není můj jediný lingvistický trapas. Je mi docela záhadou, jak jsem mohla správně odhadnout význam spojení „vouk téma“, když jsem se domnívala, že jde o slovo Vogue – tedy prestižní módní časopis –, a rozhodně jsem nečekala slovo woke jakože od „wake“ ve smyslu probudit se, procitnout, prozřít! Woke je všechno týkající se menšin, rovnosti, tabuizovaných témat. Nevím, jestli by zrovna toto dostalo prostor v časopise Vogue, ale tak nějak mi přišlo, že asi jo, když to lidi říkají.
Teď můj oblíbený lůzr. Jak byste to napsali? Pokud vládnete angličtinou a tento chyták neznáte, nejspíš by to vypadalo jako „looser“ – je to pravda odvěká, že vyslovené „ů“ je zkrátka psáno „oo“. Chyba lávky. Jediný správný lůzr je ten s jedním o! Loser! To má být! Looser je někdo, kdo něco zhubnul, pokud to slovo mermomocí chcete vytvořit. Ztracený případ je totiž tak ztracený, že se zmohl jen na jedno „o“.
Ještě nekončím: slyšeli jste termín ded džouk? Věděla jsem naprosto přesně, že je to vtip trapný, kterým to prostě „zabijete“, takže to jistě musí být „dead joke“ – od slova dead, mrtvý. Opět špatně. Je to dad joke – prostě trapný jako my rodiče puberťáků, všichni do jednoho.
A přesně tohle mě na těch anglických frázích a výrazech v češtině baví. Že si tu žijí svým vlastním životem, lidová etymologie je mění k nepoznání a stávají se našimi. Slovy, kterým žádný cizák zkrátka nemůže rozumět. Co je to za novoty? Samé „staroty“. Poznali byste třeba ve slově hřbitov německý Friedhof? To víte: někdo rozuměl „břítov“, a když tam jsou ty hroby, pojďme tomu říkat hřbitov!