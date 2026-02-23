Říkáte OSM, nebo OSUM? A kdo je tady skutečný prznitel naší lahodné mateřštiny?

I v současnosti zde vzniká např. Akademický slovník současné češtiny, který je publikován online a zatím obsahuje výrazy od písmen A až po L. Kvůli ústavnímu výročí do něj byla nyní mimo abecední pořadí dodána slova se základem osmdesát, u nichž je (stejně jako u všech dalších hesel v tomto slovníku) jako první údaj uvedena informace o výslovnosti, konkrétně /osmdesát/ a /osumdesát/.
Tazatelé si ověřují informace, že správně se má vyslovovat výhradně /osum/, přičemž se diví, proč v médiích často slyší něco jiného.
Ze zkušeností z jazykové poradny (která byla založena o celých deset let dříve než samotný ústav, a slaví tak letos devadesátiny) víme, že výslovnost a překvapivě i pravopis číslovek začínajících na osm- dokážou vzbudit různé otázky a pochybnosti. Totéž pak platí o stejně se chovajících výrazech se základem sedm- a dále o nečetných vlastních jménech německého původu typu Rožmberk. Jde totiž o výjimečné případy, v nichž se v češtině může vyskytovat slabikotvorná souhláska m nebo se v nich naopak vyslovuje vkladná samohláska u. Zodpovídáme tak např. dotazy, jak je možné, že je ve škole považováno slovo osm za dvojslabičné, když na první pohled obsahuje pouze jednu samohlásku.
Jindy si u nás tazatelé ověřují informace, že správně se říká jedině /osm/ a podoba /osum/ je lidová či zkomolená nebo že se naopak má vyslovovat výhradně /osum/, přičemž se diví, proč v médiích často slyší něco jiného. Ve skutečnosti je varianta s vkladným u nejen pohodlnější pro mluvčí, ale také zřetelnější pro posluchače, zřejmě proto je uvedena např. v pravidlech pro let za viditelnosti od Letecké informační služby.
Na druhé straně podoby se slabikotvorným m jsou příznačné spíše pro velmi pečlivou artikulaci. Pro úplnost je pak ještě nutné dodat, že se lze setkat i s nářeční podobou /osn/, v níž je pro změnu rovněž raritní, slabikotvorné n.
Ačkoli jde o zdánlivou maličkost, kterou většina uživatelů češtiny snad ani nevnímá, dokáže tento jev u některých lidí vzbudit až překvapivé emoce. Reakce na zjištění, že výslovnost /osum/ není rozhodně nesprávná, totiž může vypadat i takto: „Kdo se proboha zasloužil o takové prznění našeho nádherného českého jazyka?“ A to daná stěžovatelka ani netušila, že existují tací, kdo by dokonce rádi podobu osum i psali a mylně se domnívají, že to pravopisná pravidla již nejméně 20 let „povolují“.
Ať už tedy vyslovíme příklady „Před pár dny dovršil osmdesátku.“ a „Byl v dobré kondici i po osmdesátce.“ z hesla osmdesátka v Akademickém slovníku současné češtiny jakkoli, přejme si, aby byl pravdivý nejen ten první z nich.
Autorka působí v ÚJČ AV ČR.