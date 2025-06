Cestou tunelem o cestách tunely. Rozmarná letní óda k začátku prázdnin

Lidé se mohli podívat do připravovaného 370 metrů dlouhého železničního tunelu Zvěrotice u Soběslavi. Tudy budou v roce 2022 jezdit vlaky na IV. železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Kdy přestávají platit zadání a můžu si dělat, co chci. Mám to v sobě asi napořád, ač do škol jsem chodil kdysi ve středověku. Nakonec ani tento prázdninový sloupek nesplní zadání, neboť nepůjde v něm o snahu nalézt něco v jazyce ztraceného, leda ztratit něco nalezeného. A ne v komunikaci mezilidské, ale sama se sebou, jazykem nevyřčeným nebo samomluvou, o níž spolužák Bořek už v páté třídě říkal, že je to nejlepší způsob, jak si promluvit s rozumným člověkem. Jestli na to přišel sám, nebo to někde četl, nevím.

Před pár lety jsem si bůhvíproč vzpomněl, že jako čerstvého školáka se mě babička vyptávala, kolik je tunelů cestou z Brna do Blanska. Babička Otýlie z Blanska pocházela, a co železnice železnicí stojí, jsou mezi Blanskem a Brnem tunely, takže se to jako námět na hovor s dítětem nabízelo. Sama asi odpověď znala, ale já ani po dalších padesáti letech nevím. Což by ještě nebylo nic pozoruhodného, kdybych posledních třicet let nejezdil touto tratí tam a zpátky, zas a znovu, mezi Brnem a Prahou.

Není vyloučeno, že jsem se tu mihl už tisíckrát. Jenže mě napadlo, že počet tunelů je vzácně zachovalé tajemství, o které by bylo škoda přijít. Tajemství jsou fajn, budí představivost, mají historickou hodnotu. Co vydrží, je cenné: ať uchopitelný předmět, nebo abstraktum. A vůbec: existují ještě tajemství, když si dnes všechno hned zjistíme a všichni o všech ví, kde se zrovna nacházejí a co a s kým dělají? Na to konto jsem si zakázal tunely počítat.

Co ovšem dělat, když si člověk na takový zákaz vzpomene zrovna v prvním z tunelů? Věřte, že tím spíš se vám zachce počítat! Od doby, kdy jsem si na babiččinu obligátní otázku vzpomněl, prožívám kritické situace. Párkrát už jsem měl namále. Jedním z obranných prostředků je zavřít oči. Jenže tunel lze poznat i sluchem. Zacpávám si tedy uši, ale i to je nespolehlivé. Několikrát jsem dokonce odešel na záchodek. Jako nejúčinnější se nakonec ukazuje samomluva: „Ničeho si nevšímej! Zapomeň, že už dva byly!“ říkám sám sobě. „Přebij to něčím, kousej se třeba do jazyka, hlavně mysli na něco jinýho!“

Snad i díky tomu jsem se zatím nedopočítal, tajemství žije a já s ním. Vyjeví-li mi někdo počet tunelů mezi Brnem a Blanskem, spáchá zlo. Jako by utrhl hlavu oblíbenému medvídkovi, kterého máte ještě někde od dětství schovaného.

Píšu tuto rozmarně letní meditaci v jídelním voze, pocucávám plzeňské, blížím se k tunelům. A vtom to přišlo: „Co já jsem to za magora, že si dělám takové stresy?“ zní tentokrát samomluva. Nač si kazit krásné dny zákazy vůči vlastní osobě? Navíc je svátek svobody a můžu si dělat (i psát), co chci. Rozhodnuto: dnes tunely spočítám, ať mám jednou provždy pokoj. Rozsvícený nápis Blansko prolétl tmou svatojánské noci za neotevíratelným oknem.

Autor je překladatel.