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Generál se vrací. Proč se ve Francii dodnes zaštiťují legendárním Charlesem de Gaullem?

Jan Adamec
Doporučujeme   13:30
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Francouzský prezident Charles De Gaulle

Francouzský prezident Charles De Gaulle | foto: Profimedia.cz

Philippe de Gaulle (vpravo) na snímku se svým otcem Charlesem de Gaullem z roku...
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Prezidentské volby ve Francii sice budou až příští rok, ale všechny zainteresované strany už teď haraší zbraněmi. A všechny strany se také zaštiťují legendárním prezidentem Charlesem de Gaullem. Čím to, že právě on tolik vypovídá o minulé i současné Francii?

Převést na plátno život, dobu a činy Napoleona Bonaparta je úkol, na němž si vylámali zuby i takoví filmaři jako Stanley Kubrick či Ridley Scott – první se nedostal ani do realizační fáze, ten druhý si svého Napoleona sice natočil, historiky, kritiky ani diváky příliš nenadchl. Nakonec tak jedním z mála komplexních filmových Napoleonů zůstal ten první, od režiséra Abela Gance.

Tento pětapůlhodinový epos měl premiéru v roce 1927 a shodou okolností ji navštívil i jistý důstojník jménem Charles de Gaulle (1890–1970). Tehdy možná ještě nevěděl, že podobně jako Napoleon vykoná pro svou vlast velké věci a že podobně jako v případě slavného Korsičana se i jeho osobní příběh bude stříbrnému plátnu dlouho vzpírat.

O to větší pozdvižení způsobil především na francouzské kulturní scéně dvoudílný francouzský velkofilm v režii Antonina Baudryho, jenž vychází z oceňované biografie historika Juliena Jacksona A Certain Idea of France (2018). První díl, De Gaulle 1: Odboj (La Bataille de Gaulle: L’age de fer), jenž jde právě do českých kin, začíná nejtragičtějším momentem moderních francouzských dějin. Po německém bleskovém útoku se během několika týdnů v červnu 1940 zhroutí třetí republika, de Gaulle odchází do emigrace a zahajuje osamělý odboj Svobodných Francouzů.

Francouzský exprezident Charles de Gaulle na snímku z 1. května 1958.

V druhém dílu, De Gaulle 2: Svoboda Francie (La Bataille de Gaulle: J’écris ton nom), jej provázíme od zmrtvýchvstání bojující Francie až k osvobození Paříže a loučíme se s ním na konci roku 1944 společnou scénou s britským premiérem Winstonem Churchillem (1874–1965), jejichž komplikovaný vztah, plný respektu, frustrace i výbuchů hněvu, tvoří jednu z os příběhu.

Přes pět milionů prodaných vstupenek a divácký ohlas i mezi mladším publikem napověděly, že film nemohl vděčit za svůj úspěch jen tak prozaickému faktu, že se diváci chtěli v nesnesitelných vedrech ukrýt na pár hodin v klimatizovaných kinech, jak to komentovali někteří jízliví cynici.

Chtěli snad Francouzi v době obecného pesimismu a rozčarování z politických lídrů opět zažít povznášející národní příběh s autentickým hrdinou? Nebo poznali v chladném, až nepřátelském vztahu mezi de Gaullem a americkým prezidentem Rooseveltem odraz aktuálních více než napjatých vztahů mezi Paříží a Washingtonem (či Mar-a-Lago)?

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Anebo v předvečer pro Francii tak důležitých prezidentských voleb na jaře 2027 hledali v de Gaullově příběhu a jeho gaullistickém odkazu odpověď na otázku, komu svěřit klíče od Elysejského paláce a umožnit mu – nebo jí – tak rozvíjet a navázat na degaullovský zakladatelský mýtus, z něhož dodnes čerpá legitimitu celá francouzská politická kultura?

Muž velkých příběhů

Jak připomíná historik Peter Ricketts, Francouze stále formují a inspirují minimálně tři degaullovské příběhy. Prvním je vojenská porážka z roku 1940, jež Francouzům dala poznat cenu suverenity a národní hrdosti. Druhým je odchod z Alžírska v roce 1962, který jim přednastavil vzorce, jak vnímat dekolonizaci, multikulturní soužití či migraci. Třetí zase pomohl narýsovat hranici během studentských bouří v roce 1968 mezi oprávněnými požadavky jednotlivých společenských vrstev a antisystémovou revoltou a možným kolapsem společenského konsenzu.

V Baudryho filmu vidíme logicky hlavně téma první. V okamžiku porážky a ponížení převzal odpovědnost legendární hrdina od Verdunu maršál Philippe Pétain a kapitulaci označil za jedinou cestu k záchraně „věčné Francie“. V atmosféře rozkladu, zmaru a paralýzy učinil čerstvě jmenovaný brigádní generál Charles de Gaulle krok, jenž podle historika Juliena Jacksona hraničil s politickým šílenstvím a vojenskou vzpourou: bez armády, peněz či domácí nebo zahraniční podpory odletěl do Londýna, kde 18. června 1940 usedl k mikrofonu BBC, aby pronesl slavnou antipétainovskou výzvu: „Vyzývám důstojníky a francouzské vojáky, ať už se zbraněmi, či bez nich...“

Charles de Gaulle. Pro někoho „svatý vůdce“, k němuž se v krizi obrací, pro jiné ztělesnění zlatého věku 60. let. Odvolává se na něj také Emmanuel Macron i Marine Le Pen.

Právě v tento okamžik se zrodila nová Francie, která se odmítla vzdát a chtěla pokračovat v boji. De Gaulle tím překonal pocit ponížení, zachránil francouzskou čest a dal Francouzům naději. Nic ještě není ztraceno; Francie sice prohrála bitvu, ale ne válku.

Byl to odvážný čin stejně jako chladný kalkul. Veškeré de Gaullovo budoucí jednání, respektive to, co později nazýval svou legitimitou, vycházelo právě z tohoto okamžiku. Tímto aktem osamělé revolty stvořil mýtus, jenž na desetiletí definoval francouzské pojetí národní cti a státní suverenity.

Když se pak v roce 1958 stal prezidentem, prosazoval v zahraniční a obranné politice nekompromisní doktrínu národní nezávislosti – Francie už nikdy nesmí být vojensky poražena, nesmí být ale ani plně závislá na mocných spojencích včetně USA. I proto de Gaulle v 60. letech, na vrcholu studené války, vystoupil z vojenských struktur NATO a trval podle amerického diplomata a odborníka na mezinárodní vztahy Philipa H. Gordona na tom, že francouzská obrana musí působit suverénně na všechny azimuty (tous azimuts).

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Byl přesvědčen, že francouzský prezident má aspirovat na roli globálního lídra, podepřen stálým křeslem v Radě bezpečnosti OSN a jadernými zbraněmi. Jejich odstrašující síla (force de frappe) měla Francii garantovat, že o svém osudu bude navždy rozhodovat už jen sama.

Duch roku 1940 také ovlivňoval de Gaullovu evropskou politiku. Kladl důraz na francouzsko-německé usmíření, aby tím ale přes společný evropský projekt dlouhodobě posílil vliv Paříže. V opačném směru se snažil trvale omezovat vliv USA. Hned dvakrát vetoval vstup Velké Británie do EHS (1963, 1967) s odůvodněním, že Londýn je jako „anglosaský trojský kůň“ až příliš fixován na transatlantické spojenectví.

Ale vraťme se zpět do roku 1940, kdy se osamělý a téměř neznámý náměstek ministra války během několika týdnů stal živoucím symbolem, jak sám říkal, „určité představy o Francii“ (une certaine idée de la France). Svou neústupností, tvrdohlavostí a také nesnesitelností dokázal Francii z bodu nula za pět let vytáhnout až mezi vítězné velmoci s vlastní okupační zónou v Německu a stálým křeslem v Radě bezpečnosti. Jenže podobně jako jeho válečný souputník Churchill, ani on se po válce neproťal s vůlí svého lidu i nemalé části politické reprezentace. Přesně podle latinského přísloví aut Caesar, aut nihil neboli „buď císař, nebo nic“ odešel do politického ústraní, aby se – opět stejně jako Churchill – k moci znovu vrátil.

Další krize, další návrat

Pomohla mu v tom další francouzská katastrofa. V roce 1954 zahájila Fronta národního osvobození povstání v Alžírsku, jež tehdy nebylo běžnou kolonií, ale integrální součástí Francie. Neschopnost Paříže problém vyřešit a sílící hrozba vojenského puče nakonec vedly v roce 1958 k de Gaullově návratu a zrodu nové, páté republiky.

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Jak připomíná historik Jonathan Fenby, způsob, jakým se Francie znovu obrátila k vojákovi jako ke svému spasiteli, mohl připomínat události z roku 1940. Jenže de Gaulle nebyl Pétain. Nepřišel zabránit národní katastrofě, ale spíše rozetnout vnitřní patovou situaci, která hrozila přerůst v občanskou válku. Svůj politický comeback podmínil zásadní přestavbou ústavního pořádku.

Nový prezidentský režim určil hlavě státu roli nadstranického arbitra národa s mimořádnými pravomocemi rozpustit parlament a rozhodovat o zahraniční a obranné politice. Jak připomíná bývalý britský velvyslanec v Paříži Peter Ricketts, v tomto novém, „hybridním systému“ se prvky parlamentního systému britského typu smísily s americkým prezidentským systémem.

Když jeho stoupenci disponují parlamentní většinou, stává se prezident de facto republikánským králem, v opačném případě ustupuje do pozadí jako rozhodčí, prostředník a „neutrální síla“ (pouvoir neutre).

Právě tuto polohu de Gaulle využil, aby zemi z alžírské krize vyvedl. V březnu 1962 vyhlásil referendum o nezávislosti Alžírska a obratně vytvořil dojem, že Francie vlastně Alžírsku nezávislost udělila, ne že si ji Alžířané sami z francouzských rukou vyrvali. Jenže to mělo svou cenu. Do Francie uprchlo okolo 680 tisíc francouzských obyvatel Alžírska (pieds noirs). Ti měli pocit, že je Paříž a de Gaulle zradili, a tak se stali živnou půdou pro Národní frontu Jeana-Marieho Le Pena a jeho protiimigrační rétoriku.

My všichni jsme de Gaulle

De Gaulle byl podle historika Sudhira Hazareesingha plný paradoxů: muž pořádku, jenž se stal rebelem; bonapartista, který neměl rád válku; republikán, co občas vládne jako monarcha; radikální reformátor oslovující konzervativce; nacionalista budující sjednocenou Evropu. Jenže možná právě tato syntéza protichůdných principů stála za jeho mimořádným vlivem.

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Během svého života, a hlavně po něm, se proměnil v univerzální referenční bod francouzské politické kultury, jejž Francouzi využívají nejen k legitimizaci konkrétních politických rozhodnutí, ale i k vyjádření širší touhy po národní jednotě a prestiži. Pro někoho „svatý vůdce“, k němuž se v krizi obrací, pro jiné ztělesnění zlatého věku 60. let, kdy Francie na světové scéně promlouvala silným a nezávislým hlasem.

O to těžší to mají ti po něm. Prezidentský ideál nezřídka naráží na limity průměrnějších nástupců i komplikovanější realitu současného světa. Výsledkem bývá frustrovaná veřejnost, žehrající na nenaplněná očekávání. V době společenské krize tak před volbami v roce 2027 všichni v de Gaullovi z roku 1940 hledají návod, jak obnovit autoritu státu a vrátit Francii vědomí svého poslání.

Nárok na gaullistické dědictví vznášejí téměř všichni. Centristický tábor se odvolává na jeho myšlenku evropské strategické autonomie – vždyť v dnešním multipolárním světě lze de Gaullův požadavek na nezávislost Francie naplnit pouze prostřednictvím silné a akceschopné Evropské unie, jež bude vystupovat jako svébytný globální hráč. A suverenitou á la de Gaulle se zaštiťuje i Národní sdružení v čele s Marine Le Penovou, když zdůrazňuje de Gaullův odpor vůči bruselskému diktátu, obranu národního státu a boj proti oslabování suverenity.

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