Kdy smrt poslouží víc než život? Příklad Charlieho Kirka ukazuje, jak se stát mučedníkem snadno a rychle

Proměna vlivného politika či jiné veřejně činné osoby v mučedníka představuje kulturně univerzální fenomén, jenž se podle sociologa Miroslava Petruska dá vysledovat ve všech klasických i moderních kulturách. V mučednictví se odráží nejen konkrétní historický a kulturní kontext, ale hlavně to, co daná společnost považuje za hodné smrti: může jít o odpor proti tyranskému státu, přihlášení se k náboženské identitě či o politickou oběť za svobodu či nezávislost.
K dalšímu studiu:
Lucien van Liere: Dying for What? Secular Transformations of Martyrdom. In: Religions, 2024.
Jolyon Mitchell: Martyrdom: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2012.
Pojem mučedník, vycházející z řeckého martys neboli svědek, vznikl v raně křesťanském kontextu, čerpá ale i z židovské a helénistické tradice ušlechtilé smrti. Mučednictví představovalo nejzávažnější svědectví o pravdě víry, během něhož se mučedník odmítl zříci své víry a tváří v tvář smrti vydal svědectví o tom, že Kristus trpěl, zemřel a vstal z mrtvých pro spásu lidí. Tradiční mučedníci jako například ukamenovaný svatý Štěpán, šelmám předhozený svatý Ignác z Antiochie, upálený svatý Polykarp nebo třeba svatý Vojtěch, který se vydal na christianizační misi mezi nepřátelsky naladěné pohany, se rozhodli udělat něco, o čemž věděli, že s jistotou skončí jejich smrtí.
Ocitne se Kirk například v liturgickém kalendáři Episkopální církve vedle kněze Jana Husa nebo vůdce hnutí za občanská práva Martina Luthera Kinga?
Mučednictví ovšem může být někomu připsáno až po smrti, která s původním významem mučednictví a vědomého sebeobětování nemusí souviset. Mučedníkovi je vdechnut druhý život přesně podle bonmotu filozofa Sörena Kierkegaarda, podle něhož tyran umírá a jeho vláda končí, zatímco mučedník „umírá a jeho vláda začíná“.