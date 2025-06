Fenomén chataření a chalupaření. Fenomén, který je proklínaný i uctívaný

Bude tam řeka s křišťálovou vodou prošpikovanou pstruhy. Na jejích březích budou hučet hvozdy a vonět louky přecházející ve vyhřátou písčitou pláž. Z jednoho okna bude výhled do hor, jejichž nebetyčné štíty budou korunovány diadémy velebných ledovců. Jo a ze špajzu bude vidět na jezero a z příslušenství na vodopády...

Takto si svoji budoucí chatu či chalupu už na konci 60. let v knize Jak se dělá chalupa představoval spisovatel František Nepil. Pak ale ve středočeských Stradonicích koupil cosi, co jeho žena prý zděšeně popsala jako vesnickou pastoušku po těžkém zemětřesení, se shnilou podlahou a zdmi mokrými jako hnůj...

Jaká je zdejší historie chat a chalup a jak vypadají ty současné, zevrubně přibližuje kniha Chaty: architektura za branou každodennosti. Na rozdíl od Nepila, který si chalupu rekonstruoval svépomocí, tato kniha seznamuje se 40 soudobými realizacemi českých architektů, z nichž někteří jsou navíc představeni formou rozhovoru. Dané budovy tedy často působí jako luxusní sídla se saunou a bazénem, která mají daleko k tomu, co jsme si dříve pod pojmem chata/chalupa představovali. I když je pravda, že někteří zařazení architekti usilují o jakousi „současnou interpretaci lidových prvků“, takže některé novostavby mohou zdálky působit jako rekonstrukce tradičních venkovských stavení.

Z trampa kutilem

Historička Petra Schindler-Wisten a sociální geografka Dana Fialová v knize vysvětlují kořeny i současnost chataření. Tedy že vychází z dvojí tradice: první souvisela s tím, že se ve 20. letech minulého století příslušníci dělnických vrstev začali věnovat trampingu a budovali si chaty na nesnadno přístupných místech, například na skalních útesech, aby tak splňovaly romantickou touhu po svobodě trampů, preferujících alternativní životní styl; to ale nebylo vše. „Souběžně s trampy začaly pobyt v přírodě vyhledávat i vyšší sociální vrstvy městského obyvatelstva, které si v zázemí velkých měst nechávaly stavět letní sídla ve stylu moderní prvorepublikové architektury.“

Po roce 1948 význam těchto objektů vzrostl kvůli tomu, že do zahraničí se mohlo jezdit jen velmi omezeně, a mnoho z nich bylo volných po odsunutých Němcích. Od 60. let se začaly masivně stavět chaty, jejichž majitelé se neinspirovali trampingem, ale ideálem zahradních měst. Pokud si lidé nekoupili prefabrikovanou montovanou chatu, ale postavili ji od základů vlastními silami, byla výsledkem unikátní kombinace myšlenek a materiálů. Každá taková chata nesla pečeť osobní kreativity, šikovnosti a fantazie svého stavitele, což se projevovalo v originálním designu a použití různorodých prvků.

Petra Schindler-Wisten o tématu napsala celou knihu O chalupách a lidech, v níž upozorňovala na rozvoj kutilství, které v Československu hrálo významnou roli: „Spousta dnes běžných výrobků byla pro většinu lidí nedostupná a touha po nich vedla k tomu, že si je kutilové vyráběli sami. Chalupa se pak pro vykonávání této činnosti stala ideálním místem.“ Masově rozšířena byla amatérská výroba sekaček na trávu, cirkulárek, nabíječek autobaterií, elektrických svářeček nebo rychlovarných konvic.

Významným faktorem byla potřeba přírody jako zdroje rekreace zvláště pro děti. Rodinné dovolené na chatách a chalupách se staly oblíbenými nejen kvůli odpočinku, ale také kvůli zdraví, zejména vinou zhoršujícího se ovzduší ve městech 70. a 80. let. Na chatách a chalupách trávily rodiny svůj volný čas a kompenzovaly nedostatek společných chvil během pracovního týdne. Rodiče tu měli na děti více času a v mnoha případech se tak rodinné vztahy upevňovaly.

Racionalita ustupuje

Život na chalupě se od každodenního života v bytě dost lišil. V souvislosti s nohejbalem, údajně jediným sportem, který pochází z Česka a rozšířil se i za hranice, jsou pak zmiňovány nejen turnaje v tomto sportu, ale i obecný pospolitý duch, kdy například všichni obyvatelé chatové osady respektovali, že se auta nechávají u brány a věci se dovnitř vozí na kolečku. Zároveň ale kniha dodává, že nové chatky byly na mnoha místech nahuštěné bez přirozených sousedských vztahů, což vedlo k anonymitě podobné té ve městech.

Po sametové revoluci, v roce 1989, se několik let zdálo, že chalupaření a chataření jako přežitek socialismu postupně vymizí, nicméně po prvotním nasycení z dovolených strávených u moře se lidé začali vracet na své chaty a chalupy, kam v daném období jezdili jen o víkendech. Ukazuje se, že tento způsob rekreace je velmi stabilní a jeho oblíbenost nesouvisela pouze se společenskou atmosférou normalizačních let. Opět to pociťují rodiny s dětmi, tedy často Husákovy děti, které se staly rodiči. Jak v knize říká architekt Ivan Boroš: „Z našich malých dětí se stávají kluci, pro které jsou byt v Praze nebo hřiště ve Stromovce malé, a my rodiče musíme na víkend neustále vymýšlet zábavný program. A právě v tom okamžiku to přijde – chalupa! Řešení všech trápení mladých rodin. Děti jsou venku na čerstvém vzduchu, tatínek si koupí motorovou pilu a maminka si vysadí záhony s bylinkami.“

Dnes je tak každá pátá obytná budova rekreačním objektem a více než pětina populace míří v pátek odpoledne na chatu nebo chalupu. Ti majetnější si přitom mohou zaplatit architekta a svoje přání nejen diverzifikovat, ale i zrealizovat. Jak píše opět Boroš: „Přijdou klienti, kterým září oči: chtějí chalupu, chatu, maringotku, hausbót – cokoli ve funkci rekreačního objektu. A tady začíná show. Najednou racionalita ustupuje, lidé se osvobozují od konvencí a odvazují se. Garáž pro karavan, balkonek pro noční cigaretu, sušárna na bylinky, prostor pro vánoční oslavu pro dvacet lidí, originální pec, restaurované roubení.“

Už méně se kniha Chaty věnuje tomu, co majitelé v chatách/chalupách dělají, kromě specifické kapitoly o turistice nebo pečení špekáčků, které už ale leckde vystřídal gril s možností smažení a opékání i čehokoli jiného. A snad také kromě historických fotografií Pavla Štechy z cyklu Chataři, které mohou připomenout mytologizující stylizaci, jíž zahradničící chataře obestřeli Václav Vokolek a Richard Čermák v knize Mytologie zahrádkářské kolonie (Malvern 2010).

Přitom výše zmíněné kutilství zřejmě nějakým způsobem asi nějak pokračuje, starší kniha Chatařství: architektura lidských snů a možností (ERA 2007) dokonce obsahovala pasáže o akustickém aspektu chataření nebo samostatnou kapitolu o chatařském naivním sochařství (například o trpaslících a betonových houbách). Mimo jiné se v ní uvádělo, že s tím, jak upadá indiánský duch, se dříve hojně vyřezávané dřevěné totemy postupně od centrálních ohňů přesouvají jako pouhá dekorace na skalničkové zahrádky.

Nikdy není hotovo

Kniha Chaty: architektura za branou každodennosti tak správně poukazuje na to, jak se dnes chatařství/chalupaření rozrůzňují, ale rozhodně zbývá mnoho prostoru k prozkoumání toho, jak se přitom projevuje tvořivost nikoli architektů, ale majitelů a obyvatel. Třeba zda tam mají některá místa více posvátná než jiná (zmíněný Vokolek identifikuje „základní kámen“ své zahrádkářské kolonie a jako posvátné místo, kde se všichni setkávají, vše se rozkládá a zase nově vzniká, pak obří kompost v rohu kolonie). Jaký výraz dávají svojí vazbě na konkrétní obývané místo a sahá toto pouto i za hrob? Například jak časté je u nás pohřbení domácího mazlíčka na zahradě chaty nebo chalupy? A kolik lidí si tam nechává uložit vlastní urnu nebo rozptýlit popel?

Tato kniha obsahuje i pár citátů z děl literátů a textařů, například od Jiřího Žáčka, Ivana Mládka, ale také ze zmíněné knihy Františka Nepila. A ten je z nich asi nejpůsobivější: „Chalupník odchází z tohoto světa s lítostí, protože odchází vždycky předčasně. Vždy zanechává nedokončenou práci a nesplněné plány a k břehům onoho světa se vydává s hlavou plnou starostí, kdo to udělá za něho.“

Sice to byla věčně nedobudovaná chalupa bez výhledu na vodopády a ledovce, ale Nepilovi se stala domovem. Roli u něj i mnoha dalších sehrálo to, že chtěl mít něco opravdu svého (v Praze s rodinou bydleli v podnájmu). Takže nakonec leží pohřbený na dohled od své chalupy, na stradonickém hřbitově…