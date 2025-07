S chatbotem jsme se ale špatně pochopili, místo aby mi navrhl témata, zkusil jeden sloupek podle svých představ rovnou sepsat. Začal tím, že uvedl, že čeština je krásný, ale záludný jazyk. Jaké překvapení, takové tvrzení obsahuje začátek skoro každého pravopisného kvízu v jakémkoli médiu. Pak čtenáře poučil o správném zápise některých slov. A po svém vážném výkladu si je dovolil pobavit výzvou, ať zkusí vyslovit strč prst skrz krk třikrát rychle za sebou.

Dobře, asi jsem se pobavila, ale ne tím jazykolamem. Chtěla jsem mu poměrně příkře říct, že tohle není ono, a to slovy to je hodně špatný. Jenže jsem ve skutečnosti napsala do je hodně špatný. Chatbot se neurazil, nýbrž si to vyložil jako výzvu napsat sloupek o špatném používání předložky do: Možná jste už slyšeli větu: „Jdu do školy, do práce, do města…“ To je v pořádku. Ale co třeba: „Jdu do obchodu s kamarádem.“ nebo „Bydlím do Praze.“? Tady už nám češtinářům vstávají vlasy hrůzou!

V tomhle pokusu se snažil vytvořit dojem, že pokud se chcete zbavit češtináře, máte mu ukázat špatně napsanou větu a on zaručeně uteče tak daleko, jak jen dokáže. Taky nic neobvyklého. Krátký výklad doplněný příklady zakončil familiárním: A pamatuj: „Do je hodně špatný“ – ale jen když ho použijeme na špatném místě!

Když jsem se ho optala, jestli se zbláznil, řekl, že pokud mu tím chci sdělit, že na jeho předchozí odpovědi není něco v pořádku, může ji opravit (jak obětavé; a zase se ani neurazil), a pokud jen chci poukázat na další jazykový jev, může k němu opět vytvořit sloupek. A hbitě dodal návrh sloupku o zvratných slovesech. Kromě správného používání zvratných sloves a staženého tvaru typu ses nezapomněl uvést i špatné použití: Seš zbláznil? (to je úplně jiný tvar!) Se s zbláznil? (dvojité „s“ je chyba)

Pravopis a gramatika jsou poměrně přímočará témata, tak mě zajímalo, jestli přijde ještě s něčím originálnějším (chápu, má to těžké, texty tohoto druhu jsou na internetu časté), a tentokrát jsem ho už přátelsky pobídla, ať zkusí něco dalšího. Pustil se do další typické popularizační, tentokrát čtenářsky vděčnější lingvistické oblasti – etymologie – a pokusil se o výklad rčení mít máslo na hlavě: Toto rčení pochází z dávných dob, kdy se máslo prodávalo na trzích a lidé si ho někdy nosili domů na hlavě v nádobách nebo zabalené v hadru. Pokud na někoho svítilo slunce, máslo se začalo rozpouštět a stékat mu po hlavě – a všichni hned viděli, že něco není v pořádku.

Nutno říct, že se jeho výklad s jinými zdroji moc neshoduje.

Chatbot si vybral témata poměrně obvyklá, ale sám říká: Máš-li tip na další jazykový chyták, napiš nám! Čeština je hra, kterou stojí za to hrát.

Tak mu kdyžtak nějaké navrhněte.

Autorka je bohemistka