Přízvisko „věčné chemikálie“ si svou odolností a dlouhověkostí v životním prostředí vysloužily perfluorované a polyfluorované alkyly, často souhrnně označované zkratkou PFAS z anglického per- and polyfluoroalkyl substances. Jde o velmi početnou skupinu, čítající kolem 12 000 různých sloučenin, které lidstvo používá od 40. let minulého století pro nejrůznější účely.
Na kuchyňském nádobí se díky nim nepřipékají připravované pokrmy, turistům zajistily nepromokavost bot a oblečení, neobejde se bez nich ani výroba počítačových čipů nebo lithiových baterií, dlouho tvořily základní komponentu pěn používaných při hašení požárů.
V životním prostředí jsou PFAS kvůli masovému využívání prakticky všudypřítomné. A bohužel, mnohé z nich se ukázaly jako škodlivé pro přírodu i lidské zdraví.
Škodlivé látky cirkulují přírodou a neumíme je zastavit. Dešťová voda jich často obsahuje víc, než povolují normy Evropské unie pro vnitrozemské povrchové vody.