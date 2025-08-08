Naděje, které nevěříme. Proč raději věříme na chemtrails než geoinženýringu?

Premium

Fotogalerie 3

Zařízení Mammoth na Islandu. | foto: Halldor KOLBEINS / AFP / AFP / Profimedia

Jaroslav Petr
Doporučujeme   13:30
Lidstvu se nabízí řada způsobů, jak zabránit globálnímu oteplování. Výzkum, vývoj a uplatnění ale váznou na odporu veřejnosti. Na jedné straně tak vedle sebe stojí ekologové spolu s poblázněnými vyznavači nesmyslných konspiračních teorií i popírači prokazatelného oteplování. A planeta zatím trpí dál.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

O omezení emisí skleníkových plynů a zastavení globálního oteplování mluví dneska kdekdo. Kdyby žil Karel Havlíček Borovský, možná by řekl „Kéž by nám Pán Bůh všeliké ty ekologické proklamace z huby do rukou vraziti ráčil!“, protože celosvětová produkce skleníkových plynů i nadále roste a rok 2024 byl nejteplejší v historii měření. Globální teploty vystoupaly o 1,5 °C nad úroveň z let 1850 až 1900. Světová meteorologická organizace konstatovala, že „dlouhodobý teplotní cíl Pařížské dohody ještě není mrtev, je však vážně ohrožen“.

Grafika - Mammoth na Islandu.

V Paříži se politici v roce 2015 dohodli, že omezí emise skleníkových plynů tak, aby globální teploty nestouply o více než 2 °C nad úroveň před průmyslovou revolucí. Není to malé sousto. Ambicióznější verze Pařížské dohody, tedy uchránit planetu před globálním oteplením o více než 1,5 °C, vyžaduje do pěti let snížit emise o 50 %. Jednoduché kupecké počty ukazují, že pokud se nemá klimatická dohoda proměnit v cár papíru, nezbude než skleníkové plyny z atmosféry už v dohledné době odčerpávat. Odborníci odhadují, že bychom od poloviny 21. století měli ročně odebrat z ovzduší nejméně 6 miliard tun oxidu uhličitého.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Ostrý krok spojence. Berlín zastaví vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Loučení s Jiřím Krampolem. Jan Přeučil opustil obřadní síň předčasně

Doporučujeme

Naděje, které nevěříme. Proč raději věříme na chemtrails než geoinženýringu?

Premium

Jak to bylo s Uhlířem? Decroix bude znovu vysvětlovat konec bitcoinového poradce

Mistrovská diplomacie, chválí ruští blogeři Putina. Donald ho nemá čím zastrašit, míní

Komentář

Izraelská okupace Gaza City je správný i špatný krok. Kde jsou trhliny nového plánu?

Izrael schválil okupaci města Gazy, přislíbil humanitární pomoc i mimo bojové zóny

Dvě pleše, hodně nečekaných pocitů. Manoël Dupont vytvořil film s osobitým přesahem

USA zdvojnásobily odměnu za dopadení venezuelského lídra. Nabízí miliardu korun

Po deštivých týdnech rázná změna. Je tu tropický den a bude i víkend

Přidejte recenzi své školce a vyhrajte zajímavé ceny
Přidejte recenzi své školce a vyhrajte zajímavé ceny

Svou recenzi můžete přidat zde Přidat svou zkušenost » Po skončení soutěže eMimino vylosuje výherce, které zkontaktuje pomocí soukromé zprávy, kde...

Inflace v červenci zmírnila na 2,7 procenta. Potraviny zdražovaly pomaleji

Bakterie má zjednodušený genetický kód. Vědci ho změnili na 101 000 místech

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.