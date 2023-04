Kdo všechno řádil na Chmelnici? Výstava v Malostranské besedě připomíná nejslavnější český klub

Na Chmelnici se v osmdesátých letech chodila inhalovat svoboda. Bez nadsázky. Už jenom to, že celé tehdejší Československo bylo úděsně šedivé a Chmelnice, celým názvem Junior klub Na Chmelnici, byla vyvedena do neobyčejně sexy, vysloveně rockové kombinace červené, černé a bílé, jaksi způsobovalo, že se návštěvník cítil jako v jiném světě.

Na pódiu se střídala progresivní divadla s vesměs skvělými kapelami, jejichž hudba vlastně přežila dodnes. Od pamětníků šedesátých let Vladimíra Mišíka, Michala Prokopa nebo trošičku mladších Marsyas přes všechny přední exponenty nové vlny osmdesátých let v čele s Jasnou pákou, Letadlem či Dybbukem, mnohé punkové kapely typu F.P.B., Visacího zámku či Plexisu anebo skupiny na pomezí undergroundu Psí vojáci, Garáž a Půlnoc.

A první krůčky tu udělaly mnohé kapely, dnes vyprodávající haly, ať jsou to Pražský výběr, Lucie, nebo Tata bojs. Nemluvě o desítkách dalších. Spojovalo je nejen to, že vesměs nešly na ruku vládnoucí totalitní moci, ale i to, co s tím příčinně souviselo: šancí někde si vůbec zahrát měly poskrovnu. Chmelnice byla jejich útočištěm.