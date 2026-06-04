Proč je mozek chobotnic tak výjimečný? Některé druhy mají „zásnuby“ skoro jako lidé

Před více než půlstoletím došel americký psycholog Walter Mischel k závěru, že člověk si otevírá cestu k úspěchům schopností odolávat pokušení. Dokazoval to testem, při kterém nabízel čtyřletým dětem bonbon a slíbil jim druhý, pokud ten první nesnědí během následujících patnácti minut. Pak nechal děti čtvrthodinu o samotě.
Některé pokušení odolaly, jiné nikoli. V následujících letech se ukázalo, že děti odolné vůči pokušení se ve škole lépe učí, jsou společensky aktivnější, sebevědomější a odolnější k stresu. Dobře si plánovaly své aktivity a uvažovaly racionálně. I mezi živočichy se najdou takoví, kteří vzdorují pokušení, aby získali něco navíc.
Velké nároky klade na hlavonožce shánění potravy. Chobotnice si například pamatují, kde lovily předešlý den, a vyčerpaným oblastem se vyhýbají.