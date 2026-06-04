Proč je mozek chobotnic tak výjimečný? Některé druhy mají „zásnuby“ skoro jako lidé

Premium

Fotogalerie 5

Tajemné, okouzlující, nebezpečně chytré a některé taky opravdu smrtící. S přídomky bychom u chobotnic mohli pokračovat opravdu dlouho. Některé zručně ovládají chapadly nástroje, další chodí po dvou a jiné dokonale mění svou podobu. Jsou fascinující. | foto: Getty Images

Jaroslav Petr
Doporučujeme   16:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Můžeme si snadno říct, že bezobratlí tvorové nepatří zrovna mezi Einsteiny. Jistou výjimku ovšem představují někteří hlavonožci. Vědci nyní pomalu odkrývají tajemství udivující inteligence těchto jedinečných živočichů. A my se tak při pozorování některých chobotnic nestačíme divit.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Před více než půlstoletím došel americký psycholog Walter Mischel k závěru, že člověk si otevírá cestu k úspěchům schopností odolávat pokušení. Dokazoval to testem, při kterém nabízel čtyřletým dětem bonbon a slíbil jim druhý, pokud ten první nesnědí během následujících patnácti minut. Pak nechal děti čtvrthodinu o samotě.

Některé pokušení odolaly, jiné nikoli. V následujících letech se ukázalo, že děti odolné vůči pokušení se ve škole lépe učí, jsou společensky aktivnější, sebevědomější a odolnější k stresu. Dobře si plánovaly své aktivity a uvažovaly racionálně. I mezi živočichy se najdou takoví, kteří vzdorují pokušení, aby získali něco navíc.

Velké nároky klade na hlavonožce shánění potravy. Chobotnice si například pamatují, kde lovily předešlý den, a vyčerpaným oblastem se vyhýbají.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.