Galapážské ostrovy prosluly jako přírodní laboratoř. V roce 1835 je navštívila průzkumná briga HMS Beagle. Plul na ní přírodovědec Charles Darwin. Pozorování z Galapág mu později pomohla rozlousknout záhadu vzniku druhů. Jeden z ostrovů proto dnes nese Darwinovo jméno. Je malý. Má plochu jen přibližně jeden čtvereční kilometr. Kromě části ostrova vyčnívající nad hladinu je zajímavá i ta ponořená.
V roce 2015 ji zkoumal podvodní dron. V hloubce 1773 metrů si jeho operátoři všimli na mořském dně zvláštního živočicha. Byla to malá chobotnice. Její velikost zhruba odpovídala golfovému míčku. Byla modrá.
Výzkumníci natočili a nafotografovali tři exempláře, z nichž jeden se jim posléze povedlo ulovit. Nevěděli, o jaký druh jde. Proto chobotnici naložili do lihu a společně se záběry z kamery dronu poslali odbornici na hlavonožce Janet Voightové z Fieldova Muzea v Chicagu.
„Hned mi bylo jasné, že jde o něco opravdu výjimečného,“ řekla Voightová v tiskové zprávě. „Nikdy předtím jsem nic podobného neviděla.“
S oficiálním popisem nového druhu byla však potíž. Za běžných okolností je totiž na takovou věc potřeba víc jedinců. Jeden exemplář je málo.
„Když popisujete nový druh chobotnice, musíte si prohlédnout všechny její části, včetně úst, zobáku a zubů. A abyste je mohli vidět, musíte vzorek rozříznout. Měli jsme ale k dispozici jen jeden, takže jsem ho rozřezat nechtěla.“
Řešení přinesla počítačová tomografie. Přístroj pořídil množství snímků. Z těch pak sestavil trojrozměrný podrobný model těla zvířete. Postup měla na starosti Stephanie Smithová z CT laboratoře muzea.
„Není nic lepšího, než strávit den pozorováním něčeho, co ještě žádný člověk nikdy neviděl,“ prohlásila.
Nová chobotnice dostala jméno Microeledone galapagensis.