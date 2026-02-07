Chronicky spokojený varhaník. Jaký je nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl?

Když se mě lidé ptají, jak se mám, v žertu odpovídám, že jsem chronicky spokojený člověk. Snažím se a myslím, že mi to i jde, abych byl spokojený a přitom ne naivní nebo povrchní. A tato spokojenost pramení z vědomí, že nás má Pán Bůh rád a dal nám toho víc, než nám sebral.
Těmito slovy sám sebe charakterizoval Stanislav Přibyl, kněz a řeholník redemptorista, v rozhovoru, kterým se v roce 2023 představil čtenářům portálu Osobnosti Litoměřicka. 2. února oznámil apoštolský nuncius – velvyslanec Svatého stolce – Jude Thaddeus Okolo, že právě Stanislava Přibyla vybral Vatikán jako příštího pražského arcibiskupa.