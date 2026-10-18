Chtěl být blíže oblakům. Jan Bláha nakonec zahynul při havárii stroje Vickers Wellington

Vojenské letectvo bylo tehdy již vitální součástí ozbrojených sil bojujících států. Mnoho československých letců i mladých nadšenců odcházelo za hranice okupované vlasti, aby právě v tomto ohledu mohli přiložit pomocnou ruku k jejímu osvobození. Patřil mezi ně i pražský úředník a civilní pilot Jan Bláha, kterého osud dovedl až na hrdý Albion.
Jan Bedřich Bláha, dle původního německy psaného matričního záznamu Johann Friedrich Bláha, se narodil 22. února 1909 v Karlových Varech svobodné matce Marii Bláhové. Otec v záznamu uvedený není, ale později Jan udával jako svého otce jistého Josefa Bláhu. Zároveň měl ještě sestru Markétu. Rodina nežila v západních Čechách, ale v obci Horní Slivno na Mladoboleslavsku – v kraji, odkud pocházela matka Marie. Pět tříd obecné školy a dvě třídy měšťanky absolvoval právě v nedaleké Mladé Boleslavi. Poté nastoupil na reálku do Prahy, kde dokončil šest ročníků, ale dle svého pozdějšího udání školu nedokončil.
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Začátkem roku 1928 se Jan z Horního Slivna trvale přestěhoval do Prahy, kde bydlel více než rok nejdříve na Smíchově, poté na Žižkově a následně na Vinohradech. Od svého přestěhování až do poloviny 30. let pracoval jako číšník. Následně získal zaměstnání úředníka ve firmě Akciová společnost Walter, která se zaměřovala na výrobu automobilů a leteckých motorů. Bez zajímavosti nezůstává, že během 30. let několikrát navštívil zahraničí – Německo, Nizozemsko nebo například Francii. V poslední uvedené zemi dle svých slov navštěvoval žurnalistický kroužek při Pařížské univerzitě a následně se novinářskému povolání nějakou dobu věnoval. Úzce tehdy spolupracoval s tehdejším československým vojenským atašé v Paříži podplukovníkem Zdenko Vltavským-Waldhütterem.
Ač nevoják, v roce 1931 nebyl odveden do československé branné moci, začal Jan Bláha v druhé polovině 30. let pronikat stále blíže nejenom k civilnímu, ale též vojenskému letectví. V roce 1936 například získal diplom pro pilota turistických letadel a rozvíjel spolupráci s Ministerstvem národní obrany. Jako žurnalista pod jménem Jan Blahoslav Bláha přispíval do periodik Letectví: ilustrovaný časopis pro techniku, dopravu a sport nebo Legie: orgán nezávislé jednoty československých legionářů. V průběhu roku 1938 absolvoval praktický letecký výcvik při Ústřední letecké škole v Praze pod vedením instruktora Bohumila Landy, též pozdějšího účastníka protinacistického odboje, a v období zářijové mobilizace na vyzvání Ministerstva národní obrany působil jako pilot u letecké kurýrní služby. Zároveň začal pracovat jako úředník u Československých státních aerolinií, kde setrval i v období po německé okupaci v březnu 1939.
V druhé polovině roku 1939 získal Jan Bláha, stále úředník aerolinií, povolení k vydání zbrojního pasu. Důvodem byly jeho cesty do obce Košátky u Nových Benátek, kde se jako host účastnil honů u nadlesního Richtera. Jeho vazba na Mladoboleslavsko, kde strávil nemalou část svého života, se ani po přestěhování do Prahy nevytratila. Přišlo jaro 1940 a s ním i rozhodnutí Jana Bláhy opustit Protektorát Čechy a Morava. Dle svého udání odešel z okupované vlasti takzvanou balkánskou cestou v polovině dubna téhož roku.
Zajímavým údajem je v jeho pražské pobytové přihlášce datum 7. května, kdy měl své bydliště opustit neznámo kam. Ve stejný den byl ale prezentován u Náhradního tělesa československého vojska ve francouzském Agde a zařazen k letecké skupině. Lze tedy předpokládat, že dal domů vědět o svém zdárném dosažení Francie. Jeho další cesta vedla koncem měsíce do Bordeaux, kde sídlilo doplňovací středisko československého letectva. Do bojů jako většina letců nezasáhl, prošel ale poddůstojnickou školou. Kvůli rychlému postupu nacistických jednotek musel být z Francie evakuován a v rámci skupiny štábního kapitána Josefa Schejbala odplul v druhé polovině června z přístavu Bordeaux do anglického Falmouth.
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Koncem července byl Jan Bláha na základně Cosford přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva a v září byl odeslán k No 12 Operational Training Unit, jednotce určené k přípravě bombardovacích osádek. Již v listopadu se vrátil na bázi v Cosfordu, odkud po měsíci směřoval k československému leteckému depu ve Wilmslow. Mezi lednem a červencem 1941 procházel intenzivním pilotním výcvikem, načež byl v britské hodnosti Sergeant přemístěn k 311. československé bombardovací peruti. U té byl zařazen do operačního výcviku jako druhý pilot v osádce Vladimíra Hanzla. Po jeho dokončení konečně nastoupil u zmíněné československé bombardovací jednotky operační službu.
Svůj první bojový let absolvoval Jan Bláha 3. února 1942 v osádce kapitána Františka Bulise. Cílem tohoto náletu byla Paříž. V uvedené osádce do 10. dubna podnikl dalších deset takových letů, při nichž bombardoval města jako Essen, Lübeck, Kolín nad Rýnem nebo Hamburk. Od dubna 1942 procházel Jan Bláha s jednotkou výcvikem u Pobřežního velitelství letectva. První let po výcvikové přestávce podnikl nad Brémy, ale poté již následovaly výhradně operace proti nepřátelským ponorkám a plavidlům, kterých si na konto do října připsal osmnáct. Během dvou z nich dokonce útočil na nepřátelskou ponorku, z toho 9. září 1942 úspěšně.
Rotný letectva v záloze Jan Bláha zahynul 18. října 1942 při havárii stroje Vickers Wellington s dalšími třinácti československými letci a jedním belgickým důstojníkem při letu do Londýna. Pád letadla si vyžádal i několik obětí z řad civilního obyvatelstva. Jednalo se o největší katastrofu co do počtu obětí, kterou 311. československá bombardovací peruť utrpěla mimo bojovou službu, a celá událost byla značně medializována britským tiskem. Dne 23. října byl Jan Bláha pohřben spolu s ostatními zahynulými spolubojovníky v československé sekci hřbitova Brookwood. V poválečném období mu byl posmrtně udělen Československý válečný kříž 1939 a postupně byl povyšován, naposledy mimořádně v červnu 1991, do hodnosti plukovníka letectva in memoriam.