Jak Churchill předpověděl nový světový řád. Varoval před opakováním závažných chyb

Když kanadský premiér Mark Carney nedávno ve svém projevu citoval Václava Havla, bylo to mimořádně osvěžující. V éře memů, tvítů a hejtů šlo o osvěžující závan časů, kdy politikům ještě na projevech záleželo, citovali v nich klasiky a prokazovali tím mimo jiné i svůj cit pro formu, úctu ke vzdělání a bohatou slovní zásobu.
Mistrem této disciplíny byl i britský premiér Winston Churchill, od jehož přelomového projevu v americkém Fultonu, jímž předpovídal studenou válku i rozdělení Evropy, uplynulo 5. března přesně 80 let. Projev to byl o to důležitější, že zazněl v období, kdy se v Moskvě, Washingtonu i Londýně politici, vojáci i diplomaté bývalé vítězné protihitlerovské koalice bedlivě sledovali, analyzovali a plánovali nový geopolitický řád.