Jak Churchill předpověděl nový světový řád. Varoval před opakováním závažných chyb

Velká trojka v Teheránu 1943: zleva Josif Stalin, Franklin D. Roosevelt a Winston Churchill. | foto: Pictures From History/Universal images group/Profimedia.cz

Jan Adamec
Aktuálně míří všechny pohledy na Blízký východ, neuděláme ale chybu, když se podíváme i do minulosti. Připomeneme si výročí několika projevů po druhé světové válce, které předznamenaly vývoj událostí v Evropě a potažmo na světě po zbytek minulého století. A i na Írán dojde. Jak se tedy tvořil nový světový řád?

Když kanadský premiér Mark Carney nedávno ve svém projevu citoval Václava Havla, bylo to mimořádně osvěžující. V éře memů, tvítů a hejtů šlo o osvěžující závan časů, kdy politikům ještě na projevech záleželo, citovali v nich klasiky a prokazovali tím mimo jiné i svůj cit pro formu, úctu ke vzdělání a bohatou slovní zásobu.

Mistrem této disciplíny byl i britský premiér Winston Churchill, od jehož přelomového projevu v americkém Fultonu, jímž předpovídal studenou válku i rozdělení Evropy, uplynulo 5. března přesně 80 let. Projev to byl o to důležitější, že zazněl v období, kdy se v Moskvě, Washingtonu i Londýně politici, vojáci i diplomaté bývalé vítězné protihitlerovské koalice bedlivě sledovali, analyzovali a plánovali nový geopolitický řád.

Vstoupit do diskuse

