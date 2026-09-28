Číhošťský kněz Josef Toufar zemřel v den druhého výročí komunistického uchvácení moci, 25. února 1950, na následky útrap, kterým ho ve valdické věznici podrobili příslušníci Státní bezpečnosti. Dnes jsou průběh Toufarova trýznění a politické pozadí celé kauzy poměrně známé. Méně pozornosti bylo dosud věnováno dalším obětem tohoto případu: těm, kdo byli společně s číhošťským farářem ve Valdicích mučeni a měli se stát součástí chystaného monstrprocesu.
Václav Slavíček byl do internačního tábora dodán v zuboženém stavu jako blázen. Následkem brutálního vyšetřování zůstala mu utkvělá myšlenka, že je papežem.