Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Násilí, drogy a strašný řev. Estébáckému peklu nepadl za oběť jen farář Toufar

Doporučujeme
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie8 Premium

Svatováclavská pouť ve Světlé nad Sázavou v neděli 2. října 1949. | foto: Archiv Miloše Doležala

Patří mezi obecně známé skutečnosti, že v kauze číhošťského zázraku byl zavražděn farář Josef Toufar. Jenže Toufar nebyl jediný, koho tehdy zadržela StB. Jaký byl příběh pátera Václava Slavíčka, další tragické oběti StB, jemuž navždy zůstal „zvláštní odlesk v očích při vzpomínce na minulost“?

Číhošťský kněz Josef Toufar zemřel v den druhého výročí komunistického uchvácení moci, 25. února 1950, na následky útrap, kterým ho ve valdické věznici podrobili příslušníci Státní bezpečnosti. Dnes jsou průběh Toufarova trýznění a politické pozadí celé kauzy poměrně známé. Méně pozornosti bylo dosud věnováno dalším obětem tohoto případu: těm, kdo byli společně s číhošťským farářem ve Valdicích mučeni a měli se stát součástí chystaného monstrprocesu.

Václav Slavíček byl do internačního tábora dodán v zuboženém stavu jako blázen. Následkem brutálního vyšetřování zůstala mu utkvělá myšlenka, že je papežem.

P. František Halík

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.